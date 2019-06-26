打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

【文 田孟心】

今年哈佛大學入學榜單，台灣第一次不再由美國學校、雙語私校或是首都的明星高中獨佔，而是新竹高中、嘉義高中的兩位同學勝出。打破兩所地方高中創校紀錄的兩位男孩，從國小一路都念台灣的公立學校，如何拿到美國頂尖學術殿堂的入場券？

新竹高中應屆畢業生郭東穎（左）與嘉義高中的林晉毅（右），今年獲得美國哈佛大學錄取，打破兩所高中創校紀錄。 圖片來源：黃明堂 分享 facebook

成為美國頂尖大學如哈佛、史丹佛、麻省理工學院的新鮮人，是世界各地高材生的期盼。

以往在台灣，受限於語言的基本門檻，獲得這張金獎券的常勝軍多是美國學校、強調雙語的私校如復興實驗中學，偶爾才有建中、北一女畢業生角逐。

今年，第一次由首都以外的公立學校，新竹高中與嘉義高中的應屆畢業生郭東穎、林晉毅勝出。這項紀錄創下兩校歷史，驗證了不是非得在全英語環境、西方式的教育體系，才能養出走進世界級學術殿堂的好手。

前進美國第一關，語言怎麼學？

晶華酒店的會議室裡，一身西裝、戴著領帶，剛結束哈佛獎學金面試的兩位男孩，正用英文閒談著。兩人能進入美國頂尖大學，最令人好奇的，莫過於如何克服語言屏障，嘉義高中的林晉毅語出驚人，「其實我到國中時，英文還很爛，」他大笑自嘲。

林晉毅回想英文程度提升的轉捩點，在嘉義高中科學班所受的訓練功不可沒。嘉義高中歷年的升學成績有目共睹，攤開去年榜單，分數較高的醫科有49人、頂大有119人。

在語言培養上，嘉中提供國外暑期參訪交流的機會，讓林晉毅在高中時便前往美國、日本練習語言。而林晉毅的英文老師兼班導師黃俊源，也經常請學生閱讀英文課外書，強化外語能力。

但黃俊源認為，關鍵是林晉毅的自學力，「我只是請他交讀書心得，但他後來會開始交自己創作的英文短篇小說，有懸疑的、有愛情的，讓我每次都很期待他寫些什麼故事。」最終他成為全國英文作文滿分的19人之一，黃俊源一點也不意外。

要能進入美國頂尖大學，就必須克服語言障礙。林晉毅除了把握學校提供的國外暑期參訪交流機會，提升英語能力之外，更重要的關鍵在於自學力，即便沒有身處全英語環境的教育系統中，依舊能夠透過主動尋找各種資源與機會，強化語言力。（黃明堂攝） 分享 facebook

對新竹高中的郭東穎來說，學英文與學專業科目—資訊，脫不了關係。「語言就像工具，我從小喜歡科學、資訊方面的東西，有些是英文的，」他從國小自學程式，從入門的C語言開始，自己上網看外文的YouTube、Google教學，「大概我每一次的Google search，都是在學英文吧！」郭東穎回憶。

新竹高中也是升學戰場的地方名校，去年錄取醫科13人，台清交成政五校共255人，二者佔全校比例36.7%，並有17人選擇出國唸書，與當地的新竹女中、竹科實驗中學並列為明星學校。

綜觀學語言這回事，來自公立學校體系的兩人，一個偏向刻意練習，一個隨意發展；一個起步慢，一個從小沈浸其中，都說明起跑點不見得影響結果，重要的是自學能力與學習資源的廣泛性。他們證明了，即便沒有身處全英語環境的教育系統中，一樣有機會靠線上與線下資源實踐外語流利的理想。

哈佛看重什麼？「學生對一件事的執著」

兩人獲得哈佛青睞，找到自己的熱情是關鍵。談到資訊，原本話不多的郭東穎突然眼睛一亮，這是他申請哈佛最主要的成績單，「我小時候很喜歡玩樂高，但玩到一個地步，更進階就要用程式語言，我才開始學C，」郭東穎的父母專業皆非資訊相關，一切學習都是源於他對程式的熱忱。

求學過程中，郭東穎一路參加全國科展拿到第一名及博通國際大師獎，又和國家英特爾國際科技展覽會（ISEF）代表團參加美國的ISEF。透過一次又一次的競賽與實作，他在資訊方面的執著，是說服哈佛面試官的主要原因之一。

林晉毅申請哈佛的主力項目則是生物領域。與郭東穎不同，他對生物的興趣到高中才萌芽。雖然不是從童年就踏上生物研究之路，但上高中後，受到前進麻省理工學院的哥哥影響，不但投入生物奧林匹亞競賽，也到嘉義大學和中研院做口腔癌細胞、嗜鹽古菌幫浦蛋白結構、阿拉伯芥重金屬抗性等多項研究。

一個高中生，如何到大學與中研院做專業研究？林晉毅打開手機，翻找到他寫給嘉義大學農藝系教授侯新龍的第一封信，「侯教授您好，我是嘉義高中科學班的林晉毅，近期在做阿拉伯芥研究，希望能接受您的指導。」

往更高階的學術機構取經，郭東穎亦有經驗。他在高二時寫信給清大資工系李濬屹教授，爭取加入研究團隊。李濬屹說，「東穎是個和一般高中生很不一樣的學生，我們meeting的這兩年，他總能自己去網路上找各式各樣的資料研讀、消化，即使是當季最新的英文論文也沒問題，」

「他的背景知識都是努力學習累積而來，積極的態度遠超過一般大學生及研究生，能上哈佛是意料之中，」李濬屹總結。

郭東穎的父母專業皆非資訊相關，一切學習都是源於他對程式的熱忱。他一路參加全國科展拿到第一名及博通國際大師獎，又和國家英特爾國際科技展覽會（ISEF）代表團參加美國的ISEF。他在資訊方面的執著，是說服哈佛面試官的主要原因之一。（黃明堂攝） 分享 facebook

關於哈佛所要的人才，哈佛校友會會長、中磊電子總經理王煒表示，成績門檻當然是首要條件，但過了門檻後，年輕人有自己的熱情才是最重要，「他們要看到一個學生在某領域長期且認真投入，不是為了完成作業、拿獎，而是衷心喜歡，這不是父母能包裝出來的。」

許多家長為了幫助孩子進入理想大學而刻意包裝，其實很容易被看破，「實實在在地投入一項專業，反而用不著花太多錢，」王煒認為，即使是公立學校學生，並不會輸在起跑點。

專業之外，要能與人連結

成績以外的多元發展，更是哈佛這所一流學府珍視的價值。

林晉毅分享，無論是哈佛大學，或是他也嘗試申請的史丹佛大學，在面試作業中都有類似的申論題：你覺得現在的社會，面對最大的困難跟挑戰是什麼？你希望親眼目睹哪個歷史事件？如何解決某兩國之間的問題？

這對於平時在生物研究之外，熱愛閱讀的林晉毅而言，並不是棘手的任務。他最喜愛的作家是常常在臉書對社會議題發表評論的簡維萱，「他常常探討社會、性別、歷史、文化議題，不知不覺我也跟著吸收很多。」與一般人想像中的生物奧林匹亞選手，總是待在實驗室的形象不同，林晉毅對人文議題有著靈敏的觸角。

郭東穎參加模擬聯合國社團並擔任社長，「我參加模聯有很深刻的感觸是，國家跟國家之間的法律，再上去其實沒有更高的力量可以監督，」他思忖半晌，認真地說，「所以你真的必須要在道德上正確、為了大家好，而不是只為自己國家的利益。」

學術與人文關懷通過考驗，兩人的才藝與娛樂也很有可看性，分別喜歡游泳、音樂、文學等等。

同為哈佛校友會成員，東和鋼鐵董事長侯傑騰表示，「哈佛不要呆板無聊的孩子。」他舉例，美國高中對畢業生會頒發「全校第一名」獎，「這些得獎者集合起來，超過哈佛大一新生，但哈佛新鮮人卻不是由這些學霸組成。」

幸運者的反思 不把一切視為理所當然

訪談過程中，不若一般資優生難免流瀉的傲氣，兩人常常把「幸運」一詞掛在嘴邊。

「我在資訊專業上確實很努力，但我知道不是每個人都有我的家庭環境，這都不是理所當然，」生在書香世家，郭東穎的父母從小帶他去書店看英文書，雖然他的資訊領域多能上網自學，但他深知家庭社經資本的優勢，比多數孩子提供了更豐厚的培養皿。

林晉毅說，雖然他們確實從幼稚園就是公立學校一路讀上來，「但我們兩個都是科學班、數理班，這些特殊班享有的資源就不一樣。」談到就讀麻省理工學院的哥哥，以及教養態度開明又總是無條件支持的父母，林晉毅說，「真的不是每個人都有這樣的幸運。」

「TFT創辦人劉安婷說，唸到普林斯頓大學，像是從小就在搜集餅乾的餅乾怪，後來去偏鄉服務，她才體悟到人生的價值是懂得把餅乾分給別人，」他說。

哈佛校友會會長王煒表示，兩位同學的父母都是知識份子，對孩子的投資一定不一樣，但比起過往美國學校或雙語私立學校背景更雄厚的競爭者，「今年的案例讓我們看到，哈佛在收台灣生的時候，願意開這扇門，只要找到熱情所在、找對方法自學。」

他提醒兩位年輕人，「哈佛會一直觀察你們，好好表現，未來台灣更多來自地方的孩子才有機會。」

南部的林晉毅，就學過程從沒有離開過嘉義；北部的郭東穎，從國小到高中都在住家附近的同一條路上。如今，憑著過人的資質與自學力，他們將要橫渡數萬公里，赴未知的異鄉尋夢。同時，也拓寬台灣學子未來前進國際名校的路。

來自島嶼的祝福，會陪著他們一路往上搜集餅乾，但願到了足夠的那天，這片土地仍是一個值得停駐的選項。

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