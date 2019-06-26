MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

對光陽集團執行長柯俊斌來說，最困難的歐洲市場，就是光陽最應該花力氣耕耘的市場。 （黃明堂攝） 分享 facebook

【文／劉光瑩；圖片／黃明堂】

歐洲街頭每10輛速克達，就有1輛來自光陽工業。20多年來，國際化腳步未曾停歇，光陽如何在日本品牌環伺、環保法規極嚴的歐洲市場，打下一席之地？

在街頭看見戴著安全帽與墨鏡的騎士呼嘯而過，瞥見摩托車上熟悉的銀色橢圓框，和裡頭的英文字母K。這不是專屬於台灣的景象，而是德國第二大城漢堡的鬧區街頭。

在歐洲街頭，每10輛二輪速克達中，就有1輛是來自高雄的國民品牌──光陽工業。

台灣素有「摩托車王國」的盛名，但很多人也許不知道，早從20多年前，就攻佔了歐洲大陸。從德國、法國、義大利、西班牙，都有光陽二輪的身影。

如今在歐洲速克達市佔率第4的光陽，在西班牙市佔率第2，在義大利整體市佔率第3。

問幾乎每年都率團到義大利機車重鎮米蘭參展的光陽集團執行長柯俊斌，在義大利街頭看到光陽車的感受如何？「當然是覺得很驕傲！」他笑開說。

在米蘭路上的速克達，更有高達3成是光陽出品。

居安思危，非往外走不可

很多人知道，光陽是台灣機車銷售蟬聯20年的龍頭，一年在台動輒賣出近40萬輛。去年近300億營收中，有100億來自外銷。

然而，歐洲卻是柯俊斌心中最重要的市場。

接受《天下》專訪這天，柯俊斌展示袖口繡著紅色Kymco字樣、扣子有鮮紅色縫線的合身襯衫，「這是我們法國分公司設計的，」他驕傲說。

德國第二大城漢堡的鬧區街頭，時常可看到光陽機車的蹤影。 （劉光瑩攝） 分享 facebook

光陽一開始要叩門歐洲，是從零開始。歐洲人壓根沒聽過光陽或Kymco，只知道Honda（本田）與Yamaha（山葉）。

柯俊斌不諱言，在日本品牌環伺的歐洲，最困難的就是打造品牌識別度。

「講到機車，大家都覺得德國、日本製造的最好，我們只能用品質來說服歐洲人，台灣製造跟日本、德國、義大利的水準相比，可能更好，」柯俊斌說。

既然這麼難，為何非去歐洲不可？

答案是4個字：居安思危。

柯俊斌說，台灣機車銷售高峰，在1994年左右達百萬輛，「台灣市場已經飽和，每3個人就有2輛機車，一定要往外走才有機會，」他強調，不只如此，還要往高附加價值的歐洲市場，才能提升利潤。歐洲對速克達有嚴格的品質與環保要求，也讓產品持續進步。

關鍵1：扎根得早

光陽能在歐洲嶄露頭角，關鍵在於扎根得早。

過去20多年，光陽在歐洲從初出茅廬，到現在一年銷售近5萬輛，還在持續成長。

而除了找合作伙伴代理銷售，光陽也不忘接地氣，在歐洲建立據點。2009年，光陽選在盧森堡設立歐洲分公司，並積極拓展經銷網路，參加歐洲各國車展，包括法國巴黎、義大利米蘭與德國科隆車展，獲取在地銷售經驗。

如今，光陽在全球銷售超過100國，歐洲雖然只佔海外銷售額的4分之1，卻佔海外利潤超過6成，就是歐洲市場的高附加價值發威。

每年底在米蘭的國際機車展，就是光陽機車嶄露頭角的時機，攤位比許多日本與歐洲廠商都大上好幾倍，氣勢就不輸人。 （取自光陽官網） 分享 facebook

除了二輪速克達，沙灘車也表現亮麗。「有朋友到希臘海灘租沙灘車，發現怎麼都是光陽，出租車的老闆還說，光陽沙灘車的品質是市面上最好的，」柯俊斌自豪地說。

但他不諱言，比起日本大品牌例如Yamaha與Honda，光陽速克達以約1成價差，以及高品質的性價比凸顯出競爭力。

關鍵2：通過嚴格檢驗

光陽能在歐洲表現突出的第2個關鍵，就是把技術做到世界級水準，得到消費者認同。

柯俊斌說，歐洲的環保法規是全球最嚴格，不斷持續精進技術、符合嚴格環保法規，是能在歐洲市場所向披靡的重要原因之一。

攤開最新歐盟6期排放法規，可以發現排廢標準20多年來大幅提高，比起1992年問世的歐盟1期，歐盟6期規範的懸浮微粒與氮氧化物排放，標準加嚴了20倍以上，如果不是持續投資與精進，不可能通過嚴格檢驗。

更重要的是，這些銷往歐洲市場的大車，都是在高雄廠生產組裝，將技術與工作機會都留在台灣。

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