台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

（黃明堂攝） 分享 facebook

【文／王一芝；圖片／黃明堂】

去年，日出茶太成為繼星巴克、麥當勞後，第3個進駐羅浮宮的餐飲品牌。身為手搖茶飲業的後進者，日出茶太卻已是攻陷6大洲41國、佈局最廣的台灣餐飲品牌。背後祕訣，竟是每天維持飢餓感？

就在六角國際董事長王耀輝落槌擊鼓的剎那，和九天民俗技藝團鼓陣連成一氣，一陣緊湊而空透的鼓聲自他們手下響起，像許多匹戰馬同時飛奔的落蹄聲，激烈、響亮，一聲聲劃破長空，穿透新竹體育館每個角落。

台下所有人全換上紫色T恤，心跳隨著鼓聲愈來愈急，幾乎要跳出胸腔。他們不光是黑頭髮黃皮膚的台灣人，更多是從世界各地趕來參加六角國際15週年慶的代理商。

茶飲界的紫色旋風

15年來，由六角催生的茶飲品牌日出茶太（Chatime），像一陣紫色旋風，席捲全世界6大洲、41個國家，雖店數敵不過CoCo都可、貢茶和快樂檸檬，但相對競爭者店多開在中國，日出茶太堪稱台灣橫跨最多國家的茶飲品牌。

2018年7月，日出茶太開進巴黎羅浮宮廣場、玻璃金字塔下方的精品賣場櫃位，左邊是Prada、對面是蘋果，唯有日出茶太是亞洲品牌，也是繼星巴克、麥當勞後，第3個進駐羅浮宮的餐飲品牌。

（日出茶太提供） 分享 facebook

這被認為是台灣珍珠奶茶走入國際的歷史篇章，對王耀輝的意義也極為重大，代表台灣人在茶飲領域的耕耘，終於被看到、被認可、被欣賞，是某種台灣「驕傲」。

日出茶太不過佔六角國際營收6成，如果加上代理和併購的另外8個品牌，台灣第一家靠外帶珍奶上市的六角，去年合併營收38.6億，已連續10年成長超過30%，在全世界擁有2500家分店。

下大雨時，沒傘的孩子跑特別快

「下大雨時，沒傘的孩子總是跑得特別快，」六角國際執行副總經理王麗玉自剖身為後進者的超前原因，「每天都保持飢餓感，是我們從台灣走向全世界的動力。」

目前900家店的日出茶太，15年前只是竹科旁一家小小飲料店，沒人看在眼裡。

王耀輝一創業就決定走國際市場、公開市場，從取名就能窺見強大企圖心，「Chatime是邊聊天邊喝茶，希望全球有日出的地方，都能喝到Chatime飲料，」王麗玉解釋。

外界不解這個企圖心從何而來，其實與王耀輝的出身有關。

皮膚黝黑的他，本來在新竹的科技廠擔任業務經理，太太則在投信公司做境外基金，兩人年薪都高達300萬。

他因緣際會在一場演講上，聽到講者說，男生35歲前一定要創業。因而說服太太一起辭職，不給自己留後路，2004年和另外4位友人合夥創立六角國際，開手搖茶飲店。

今年六角旗下全品牌，全球店家數可望在2019上半年超過2500家。王耀輝與王麗玉說，「台灣人才很優秀，不要怕，勇敢走出去，相信自己，也要想辦法表現自己。」 （黃明堂攝） 分享 facebook

夫妻倆都是手搖茶飲門外漢，但過往科技業與金融業經驗告訴他們，想走入國際，非標準化、規格化不可。

還沒確定首家店址，王耀輝就花大錢請廠商研發自動煮茶機。理由是台灣茶品質早在水準之上，茶不用最好喝，但穩定一致很重要。當時他還被笑不會煮茶，殊不知，此舉已為國際化奠定穩定基礎。

王耀輝很急，因為競爭者比他早10至15年進入手搖茶領域，他非得趕快出拳不可。

創業初始卻是一連串失敗

只不過，王耀輝的創業路卻是從一連串失敗開始。

創立隔年，第一筆海外授權金入袋，他興沖沖把一貨櫃的機器和原物料寄往美國南加州，貨到海關後，才知要FDA（美國食品藥物管理局）認證，等流程跑完，原物料也壞光，損失快500萬。

2008年，他拿著創投給的7500萬，到上海一口氣開了30幾家直營店，「那時覺得自己好厲害，被天使基金看上，當然要有天使般的表現，」王麗玉苦笑揶揄自己。

沒多久，王耀輝察覺現金流異常，1年內當機立斷決定撤退，賠了1億多，這也是他財務最沉重的時候。

國內狀況也沒比較好。夫妻倆拋下過去的光鮮亮麗，親力親為搖茶飲，但再怎麼努力，仍敵不過五十嵐和清心福全。

接連而來的慘痛教訓，沒有擊垮王耀輝，反而讓他更堅定避開國內競爭激烈的茶飲紅海市場，走國際化的路，但海外擴店不能自己開，要找熟悉當地的代理商合作。

（黃明堂攝） 分享 facebook

更多內容請見《 天下雜誌 》675期；訂 天下雜誌電子版 】