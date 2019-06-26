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台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45天下雜誌

台灣蘭花產業獨到之處在於高度產業分工，特別有一群人熱愛育種。 （劉國泰攝）
台灣蘭花產業獨到之處在於高度產業分工，特別有一群人熱愛育種。 （劉國泰攝）
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【文／呂國禎；圖片／劉國泰】

台灣蘭花王國的美名出自屏東。日本進口的文心蘭每10枝有9枝出自這裡，這裡的蘭花搭船仍能保鮮，省下一億元運費對抗泰國。更打造出蘭花界的台積電，讓荷蘭都佩服。

南台灣屏東豔陽下，一枝枝盛開的花像穿著鮮豔舞裙的舞者在蘭園內跳舞，舞出台灣文心蘭的黃色奇蹟，這裡最高一年出口近3000萬枝切花，日本進口每10枝文心蘭就有9枝來自台灣，最高年產值約7億元。

文心蘭原產於中美洲，最早將文心蘭切花發揚光大並出口的是泰國、馬來西亞。

1986年台灣從泰國引進文心蘭種植，供應自己內需市場。

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文心蘭能從供應內銷到大量外銷，關鍵人物是天使花園負責人、中華文心蘭產銷發展協會理事長陳文懃。

1995年，他從中校退伍，到了屏東竹田買了一塊0.25公頃土地開始種文心蘭。

當時文心蘭利潤高於別的花卉、農作物，卻沒有三年好光景，農民搶種，廝殺之下讓藍海成了紅海。

本來，農政單位勸陳文懃等文心蘭花農改種其他花種。陳文懃的兒子天使花園總經理陳宏志說，當時的瓶頸是，政府評估文心蘭最大市場是日本，偏偏日本消費者只愛自己研發的檸檬綠文心蘭（Honey Angel），複製蝴蝶蘭擅長育種的成功模式，育出的文心蘭新品種未必能受到日本消費者青睞，唯一選擇就是種檸檬綠。

一直到今天，全台灣一年出口2000多萬枝的文心蘭主要都是檸檬綠，而且每賣一枝花到日本，就要繳5日幣權利金給東京蘭園。

台灣文心蘭在陳文懃、陳宏志父子手中，讓台灣文心蘭切花能夠獨佔日本進口市場。

台灣文心蘭在陳文懃、陳宏志父子手中，讓台灣文心蘭切花能夠獨佔日本進口市場。
台灣文心蘭在陳文懃、陳宏志父子手中，讓台灣文心蘭切花能夠獨佔日本進口市場。
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本事1：蘭花坐船仍保鮮

此外，農委會農糧署技正林春良說，泰國是亞太地區的空運樞紐，航班比台灣多，空運成本比台灣低，如果沒辦法扭轉劣勢，台灣文心蘭沒有前景可言。如何突破？

軍人退伍的陳文懃想，不搭飛機那改搭船可以嗎？如果每一個環節做好，再加上台灣農業的研發能力，一定能讓新鮮的花卉搭船到日本消費者手中，仍保持新鮮與美麗。

陳宏志說，現在送到日本消費者手中，最高紀錄是28天仍保持新鮮、美麗。走進屏東縣竹田文心蘭第三產銷班包裝場，選擇清晨剪花、包裝場要先預冷、花進場先灑水降溫、除蟲到裝上農試所研發出的保鮮劑，每段流程都訂出標準作業流程。

甚至規定產銷班員如果送來不合出口標準的文心蘭，被打成內銷品而賣掉的錢一律充公。

陳宏志說，把不及格的文心蘭送來，分級人員還要挑出來，等於浪費整個產銷班的時間，每個流程都要分秒必爭，不留情面嚴格執行。

海運的第二個難題是單獨包下一個貨櫃、最好是最大40呎的貨櫃，單位成本愈便宜。

但林春良說，台灣沒有單一產銷班的數量能達到裝下一整個貨櫃的規模，陳文懃者並沒有放棄。

1999年終於推動成立了中華文心蘭產銷發展協會，把全台灣的文心蘭業者集合起來，裝在同一個貨櫃一起運到日本拍賣。

這個概念製造另一個難題，一起拍賣後要怎麼分錢，花了兩年多的時間，台灣文心蘭界定出了全台灣共同共用的分級制度，按照每個人出什麼等級、多少數量的花來計算。

在竹田的第三產銷班的黑板上寫著很殘酷的數字，有的花農只能拿到30萬，有的賺300萬，原因就是種出愈高品級的花，在日本拍賣價格就愈好，回來分的錢就多。

陳宏志說，「就有班員認為分級制度不公平，那很簡單，就是分級的時候你站在旁邊看，看看你種出來的花分出什麼等級，」所有流程與成本追求透明公開，才能使北中南的花農都齊心。

台灣文心蘭花農一條心，終於讓台灣文心蘭改搭船，雖然要花4天才能到日本拍賣市場，但品質與新鮮度絲毫不輸空運泰國花，每一枝花的成本降低了5元台幣，以去年台灣出口2千200萬枝文花蘭為例，省下1億1千萬運費就是台灣的競爭力。

屏東竹田的黃色奇蹟讓文心蘭成了台灣最大的出口切花，雖然產值只有7億，但整套流程與保鮮技術，加上齊心協力的模式被複製到了其他花卉產業的切花出口，讓台灣能向全世界輸出更多美麗的花卉。

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