為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

【文 吳靜芳】

美中貿易戰開打，最新的3000億清單中多是民生用品，造成全球供應鏈大亂。在這一陣慌亂之中，人口只有4萬、盛產芭樂的台灣彰化小鎮社頭，卻意外迎來可能的轉單紅利。

社頭織襪產業的奧祕在於大廠、小廠有如螞蟻雄兵分工合作，一年開發出上千種款式的襪子給客戶。 圖片來源：王建棟 分享 facebook

5月14日，美國宣布將對中國剩餘3000億美元商品從10%關稅加徵到25%，這張清單從農畜產品、衣物、家居商品、手機到筆記型電腦無所不包，造成全球供應鏈一陣兵荒馬亂。

雖然這次關稅清單還要一個月才會底定，但檯面上品牌商個個反應激烈。像是耐吉（Nike）、愛迪達（Adidas）等美國上百家鞋業品牌，就發出致美國總統川普公開信，指出高關稅將會轉嫁給消費者，造成美國民生消費成本過高。因為美國進口的鞋，就有七成來自中國。

不過檯面下，轉單的動作已經悄然發生。清單一公布僅僅一個星期，就有一筆3億雙襪子的訂單，默默找上人口只有4萬人的彰化小鎮——社頭。

彰化鄉里有一句名言：「社頭有三多，芭樂多、襪子多、董事長多。」一台台織襪機造就了不少社頭董事長，產值全盛時期曾經達上百億台幣。

美中貿易戰開打，社頭織襪聚落出現轉機

但近年因為美韓FTA，加上中國業者的成本競爭，社頭的織襪聚落產值掉到僅剩三分之一，迫切尋找轉型方向。美中貿易戰，很可能就是其中的契機。

織襪工業同業公會理事長魏平儀上週輾轉接到貿易商洽詢，對方手上有一筆美國市場3億雙的運動襪訂單，原本下單給中國，現在急著要全部轉移到其他生產地，台灣就是其中之一。客戶已經給他型錄，就等著打樣估價。

雖然貿易商還在評估新產地，一旦確定下單也會從小量開始採購，轉單效益還待觀察。「3億雙台灣可以完全吃下來。」魏平儀的語氣很興奮，「台灣或許不是最便宜的，但是生產調配能力很強。」

社頭過去能有亮眼外銷成績，也正是因為當地特殊的生態系。大廠如魏平儀經營的琨蒂絲會發包給其他小型衛星工廠，這些工廠規模小到可能僅有一、兩台織襪機，老闆就是員工。

「我們在中國沒有任何的投資，」魏平儀說，「（貿易戰）最後來講，對台灣是正面影響。」

轉單紅利能否持久？仍有待觀察

不過，美中貿易戰若稍歇，台灣還有機會拿到轉單嗎？也是社頭襪界的煒展國際負責人宋韋逸觀察，關鍵在於，中國不只有代工製造的成本優勢。

「大陸在過去20年在原物料開發進步非常快、種類非常齊全，台灣這方面可能短期還跟不上。」他指出，中國內銷、外銷需求龐大，養成了完整的製襪產業鏈，「比如說光一個棉紗，我的等級不管要往上或往下，他們種類就比台灣多。」

即使有同業將製造廠從中國遷到越南，「原物料還是得從中國過去。」相比之下，台灣原物料的優勢是在紡織產業的高級機能性纖維，可以製成高階機能襪，和大筆訂單的一般棉襪並非同一個競爭市場。

此外，襪子製程仍須人工製造，「定型及考克的工每年都在減少。」宋韋逸觀察，人工斷層也使得社頭襪界必須往高價品開發，調整產品結構。

台灣製襪小鎮可能在這次貿易戰拿到轉單紅利，但長期以來要和中國比拚，還有一段漫長的轉型之路要走。

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