親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

日職／王柏融火力正夯 拚連6戰安打新紀錄

中油租船於中東阿曼灣遭攻擊 船身起火、船員撤離

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54天下雜誌

【文 王一芝】

到底誰是死忠韓粉？有人說是黃復興黨部、過去的「柱粉」加上軍公教，還有人直指是軍公教、中老年、庶民、學歷低的一群人。《天下》在凱道觀察，也訪問幾位韓粉，聽聽他們的說法。

圖片來源：吳宙棋
圖片來源：吳宙棋
分享

2020總統大選國民黨黨內初選競爭激烈。為了力挺高雄市長韓國瑜願意被動接受國民黨徵召，參選總統，由三十萬韓粉們串連發起的首場造勢大會，下午在台北凱道登場。 明明表定下午兩點才開始，中午十二點不到，遊覽車就一輛一輛駛進去，把凱道周遭擠得水洩不通，穿著紅上衣的韓粉們，一個挨著一個，形成一片紅海。

活動還沒開始，早上的高照艷陽天，已轉成間歇性落雨，卻仍澆不熄韓粉的熱情。「就算刮颱風、下冰雹也要來，」一早從苗栗北上的中年男士激動說，「人民是政黨的爸爸，韓國瑜是我兒子，兒子被打了，爸爸能不出來嗎？」

圖片來源：吳宙棋
圖片來源：吳宙棋
分享

立委沈智慧台中服務處工作人員也透露，本來只提供訊息給中部韓粉，沒想到電話接不完，才幫忙代訂遊覽車，一共有兩千個韓粉報名，包了五十幾輛遊覽車北上，「本來還有兩位坐輪椅的阿嬤堅持要來，好不容易才被我們勸退。」韓粉們不只從台灣北中南東前仆後繼湧進凱道，為了今天下午挺韓誓師活動，專程從美、日等國家飛回來的海外韓粉也不少。

韓粉一方面為了連日來各界黑韓、打韓群情激憤，替韓國瑜抱不平，另一方面也知道這場誓師造勢的重要性。

「如果操作的好，將是韓國瑜民調止跌的關鍵，也等於保送國民黨總統候選人，」文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳觀察。

這也再次應證網路流傳的那句「韓粉出征，寸草不生」，不只是與韓國瑜為敵者，都會被韓粉大舉進攻圍剿，很難全身而退，韓粉輾壓性的戰力，從南到北各地串連，讓韓國瑜每次造勢都爆棚的威力，其他政治人物都不敢攖其鋒。

圖片來源：吳宙棋
圖片來源：吳宙棋
分享

這些傳說中的鋼鐵韓粉到底是誰？ 過去半年來，大家對死忠韓粉的圖像和組成眾說紛云。

有人說是黃復興黨部、過去的「柱粉」加上軍公教，還有人直指是軍公教、中老年、學歷高中職的年輕人和外國人，甚至有網友從後台數據分析，韓粉是不住在高雄、拿著android手機的中老年男子。

從凱道造勢現場觀察，站在最核心的多半是中老年人，男女都有，其中又以男性為多，一半是農林漁牧勞工的庶民階層，另一半從說話口音及談吐辨認，是來自眷村外省族群和軍公教。

認識韓國瑜三十七年的淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳觀察，來自底層的韓粉認為韓國瑜說話直白簡單易懂，不但接地氣，也讓人很有感，這樣的人在台灣政治圈很罕見。

他們其中有一些人更像是追星的瘋狂粉絲，他們從來沒投過票給國民黨，卻被很不國民黨的韓國瑜個人特質和魅力吸引。

「韓流五虎將」就是最好的例子。陳清茂、強強滾、杏仁哥、文山伯和貼紙哥都是選前因挺韓而聲名大噪的鐵粉，直到現在，他們開直播的人數還是爆量。

人稱「杏仁哥」、喊翻轉挺韓成名的吳育全，現在已經到六合夜市設攤，隨著人氣攀升，生意也水漲船高，一個月可以賣兩、三萬杯杏仁茶。 年輕時不愛讀書，十四歲就當學徒，一路當到主廚，中西餐、日本料理都會煮，十年後毅然決然自己擺攤做生意。從焗烤麵、雞排、臭豆腐、油條花枝都做過，本來相信自己的手藝，最後卻失敗收場，各式器具堆滿家裡。直到後來以南杏磨粉做杏仁茶，才站穩腳步養家養孩子。

過去二十年，擺攤人生也經歷景氣冷暖，吳育全從沒支持過國民黨，甚至還當過民進黨造勢活動的「放送頭」，直到看到韓國瑜，才恍然大悟讓生活過不好的罪魁禍首，是他相信了那麼久的民進黨政府。 從去年底杏仁攤跟著韓國瑜造勢活動跑，到這次募集高雄人北上凱道誓師挺韓，他說自己不是政治狂熱，而是一種小百姓想好好過生活的渴望。

多數韓粉並非生活非常順遂的一群，韓國瑜也是，他喝酒、打麻將、開車撞了人又失業十七年，不是強者，而是失敗者，「這些韓粉看到韓國瑜，感覺他就是我，」資深媒體人黃暐瀚認為，韓粉把自身的處境投射在韓國瑜身上。

出身眷村，就讀軍校，鐵藍背景的韓國瑜，當然能輕易擄獲外省和軍公教族群的心。特別他之前在選舉造勢活動，不只一次領著拿國旗的韓粉唱國旗歌，讓前警大教授葉毓蘭莫名感動，「感謝韓國瑜把台灣人的愛國心找回來。」在凱道上的韓國瑜喊著，「為什麼總統都不稱呼自己國家中華民國，每次都是說『這個國家』，逼急了才說『中華民國台灣』六個字。」韓國瑜一字一句打中認同中華民國的的支持者。

「韓國瑜讓有愛國心的人在他身上看到國旗，」一位民進黨籍人士分析，只有韓國瑜竟敢在高雄談九二共識，根本是穩死，但他依舊照談不誤。

今年九十四歲的陸奶奶，從小家境富裕，先生以前是軍報記者，夫婦倆才能住進高雄眷村，女兒退休前也在記者圈頗有名氣。去年八月韓國瑜還沒沒無聞時，陸奶奶就在電視上看到他，為了看清楚他的言行是否合一，還特別前往國民黨黨部參加他和新住民婦女的茶會，對韓國瑜不求名利，為了台灣未來犧牲的精神很肯定。後來韓國瑜每場造勢，陸奶奶幾乎都會參加，去年底還命令兒孫輩統統回來投票給韓國瑜。頭髮花白的她，操著外省口音緩緩陳述，韓市長選前開出的支票都在慢慢兌現，他是真心為國為民服務的父母官，和一般講大話不實在的政治人物不一樣。

「這麼好的一個父母官，還要在市議會被議員故意糟蹋，實在為他打抱不平，」陸奶奶拿著她和韓國瑜的合照難過地說。

中間那一層，是從海外回來的台商及僑胞，他們對國民黨人選之爭也相當關心，一獲知韓國瑜的誓師造勢活動，立刻匆忙訂票趕回來力挺。

目前在上海經營動畫和文化企業，也是上海瑜友會聯絡人丘智賢指出，這次時間太趕了，還花不少時間確認消息真實性，否則還會有更多人回台挺韓市長，「他上任之後，大陸超市看到的台灣水果真的變多。」

「好好做事，好好商量不行嗎？惡意謾罵，難道就是我們的民主價值嗎？」上海瑜友會創會會長、上海台商程家昌從媒體看到韓國瑜在市議會頻頻遭議員刁難，義憤填膺地說。

一位早上才抵台的美國華僑掩不住疲累，但一套上背心、拿到國旗又聲嘶力竭地跟著主持人高喊「韓國瑜選總統」，他說窩囊太久，韓國瑜讓他們看到希望，「沒辦法趕回來的華僑，不怕時差，要再當地清晨爬起來看電視直播，全力挺韓。」

至於站在凱道最外圍，不搖旗吶喊、只是靜靜觀察的，則是一群不為媒體所知的挺韓高知識份子，打破外界對韓粉庶民、學歷低的既定印象。

訪談過後得知，原來他們都是台大、師大、淡江及文化等大專院校幾個科系的教授，各個機關高層以及年紀稍長、有社會歷練的博士生。

「如果不算博士生和中南部的教授，我們應該有超過五十個到現場，」一位不願透露姓名的女教授扳著指頭數。

在大學教了二十二年的她，不常參加造勢活動，卻透過群組間的談話或轉發的訊息，堅定地支持韓國瑜，她形容自己是「理性而堅定的支持者」。

一頭短髮、素顏顯得眼睛更大的女教授很有氣質，穿著簡單又高雅，但卻形容她和這群挺韓高知識份子是一群面對高教人才流失，對不合理的政策失望，又堅持培養好下一代的「另類苦人」。「我不擔心退休金可能被刪，最擔心的反而是年輕人被民進黨似是而非的政策牽著走，」這位女教授強調。

她分析，自己和這群挺韓的跨領域專家學者雖然都理性溫和，但工作特質使然，社會行動力不一定強，也因此更加肯定韓國瑜的堅忍無畏和敢言直言的勇氣。 旁人不解，以她身為教授的見識，難道不認為韓國瑜在議會頻頻跳針和答非所問，符合媒體形容的「草包」形象嗎？「我們很難被媒體或名嘴的風向帶著走，」她認為韓國瑜的論述非常有核心價值，邏輯思考能力很強，反倒認為目前在上位的官員才是十足大草包。

對於韓國瑜的五點聲明引發軒然大波，讓不少韓粉猶疑離去，但她反而認為，這份聲明說中他們的心聲，也點出國民黨長期的結構性問題。

圖片來源：吳宙棋
圖片來源：吳宙棋
分享

資深媒體人黃暐瀚分析，韓粉分成三類，包括非韓不投、韓支持者和挺國民黨。

「韓支持者」指的是願意投票給韓國瑜，但非死忠支持者，可能會因新聞事件與私德形象改變態度。「挺國民黨」主要因為支持國民黨，所以也投給韓國瑜，不管國民黨最後提名誰，都會以大局為重去投票。至於「非韓不投」，則是最狂熱的韓粉，他們不會輕易背棄韓國瑜，如果韓國瑜不選總統，也不會投給藍營候選人，也會合理化韓國瑜任何有爭議的作為，而且看到韓國瑜被欺負，這群鐵粉也會反擊。

黃暐瀚分析，非韓不投占韓粉六成，韓支持者占三成，挺國民黨只有一成，「如果國民黨派出的總統候選人是郭台銘，不是韓國瑜，韓粉頂多拿到二〇至三〇％，沒辦法更多。」他以一〇、一四和一八年三次高雄市長選舉的得票率，保守推估全台灣非韓不投的韓粉應該有一百萬人。

外界「卡韓」、「黑韓」、「打韓」的動作，激起韓粉凝聚的力量，超越去年三山造勢韓流，直逼紅衫軍，看來韓國瑜勢如破竹，初選不容易擋得住，但就如同國民黨內高層所憂心，要是韓國瑜在大選前走下神壇，想贏就不容易。

分享

延伸閱讀》

質疑韓粉的素質，其實忽略了民主真諦

香港萬人反送中　為什麼連親北京的商界都反《逃犯條例》？

「喬王」王金平：藍營我勝算最高！除了我，誰能拿到淺綠選票？

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。

相關新聞

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

82歲登蘋果大會！高中學歷、至今單身 若宮正子「為大家帶來勇氣」

2019-06-12 16:23

離開椅子就算數！立刻能做的慢老3招

2019-06-12 16:23

預防失能失智 但願我們都能健康到最後一刻

2019-06-12 16:13

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

2019-05-28 15:53

電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

2019-05-28 15:53

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 15:53

能看懂、聽懂、回答你 全台7成AI客服大腦竟是這間老公司打造

2019-05-16 15:48

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:48

和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車

2019-05-16 15:48

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

韓國瑜首度鬆口：黨徵召我就選 選上就在高雄上班

2019-05-14 15:46

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:54

中國製造崛起 黑手媳婦搶救MIT供應鏈

2019-05-03 12:53

拒絕被社群媒體控制 10招教你辨別假訊息、爛新聞

2019-05-03 12:52

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

北京推一國兩制 韓國瑜扮演什麼角色？

2019-04-16 11:30

高中生留學5年激增五成 哪所高中海漂最多？

2019-04-16 11:29

蝦皮六成業務來自這個國家！直擊東協最有潛力市場

2019-04-16 11:29

一杯咖啡要等3小時！全世界最大星巴克藏有什麼祕密？

2019-04-15 08:50

蟬聯三星！頤宮憑什麼又成為台北米其林最大贏家？

2019-04-12 13:08

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

瘋傳身體太酸易得癌！戳破鹼性水、蚊子愛叮酸性人的謬論

2019-03-26 15:39

「不配住紐約」的一代 不只賴在家 還能不下床！

2019-03-19 12:00

下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

2019-03-19 12:00

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 11:59

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:19

王永慶生前遺願 竟成了韓國瑜拚「醫療觀光」的祕密武器

2019-03-13 11:50

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 08:56

我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

2019-03-06 08:54

農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

2019-03-06 08:53

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 13:41
看更多

熱門文章

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:11

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

2019-06-12 11:16

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50

獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

2019-06-12 13:31

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-12 16:30

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

直擊台商遷徙》逃離美中貿易戰場 富士康、仁寶、瑞軒等大廠搶進北越

2019-06-12 13:33

逃犯條例讓不信任感全面爆發 何韻詩：中國可以封殺我的歌 卻阻止不了人民團結

2019-06-12 13:33

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top