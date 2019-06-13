到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

【文 王一芝】

到底誰是死忠韓粉？有人說是黃復興黨部、過去的「柱粉」加上軍公教，還有人直指是軍公教、中老年、庶民、學歷低的一群人。《天下》在凱道觀察，也訪問幾位韓粉，聽聽他們的說法。

圖片來源：吳宙棋 分享 facebook

2020總統大選國民黨黨內初選競爭激烈。為了力挺高雄市長韓國瑜願意被動接受國民黨徵召，參選總統，由三十萬韓粉們串連發起的首場造勢大會，下午在台北凱道登場。 明明表定下午兩點才開始，中午十二點不到，遊覽車就一輛一輛駛進去，把凱道周遭擠得水洩不通，穿著紅上衣的韓粉們，一個挨著一個，形成一片紅海。

活動還沒開始，早上的高照艷陽天，已轉成間歇性落雨，卻仍澆不熄韓粉的熱情。「就算刮颱風、下冰雹也要來，」一早從苗栗北上的中年男士激動說，「人民是政黨的爸爸，韓國瑜是我兒子，兒子被打了，爸爸能不出來嗎？」

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立委沈智慧台中服務處工作人員也透露，本來只提供訊息給中部韓粉，沒想到電話接不完，才幫忙代訂遊覽車，一共有兩千個韓粉報名，包了五十幾輛遊覽車北上，「本來還有兩位坐輪椅的阿嬤堅持要來，好不容易才被我們勸退。」韓粉們不只從台灣北中南東前仆後繼湧進凱道，為了今天下午挺韓誓師活動，專程從美、日等國家飛回來的海外韓粉也不少。

韓粉一方面為了連日來各界黑韓、打韓群情激憤，替韓國瑜抱不平，另一方面也知道這場誓師造勢的重要性。

「如果操作的好，將是韓國瑜民調止跌的關鍵，也等於保送國民黨總統候選人，」文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳觀察。

這也再次應證網路流傳的那句「韓粉出征，寸草不生」，不只是與韓國瑜為敵者，都會被韓粉大舉進攻圍剿，很難全身而退，韓粉輾壓性的戰力，從南到北各地串連，讓韓國瑜每次造勢都爆棚的威力，其他政治人物都不敢攖其鋒。

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這些傳說中的鋼鐵韓粉到底是誰？ 過去半年來，大家對死忠韓粉的圖像和組成眾說紛云。

有人說是黃復興黨部、過去的「柱粉」加上軍公教，還有人直指是軍公教、中老年、學歷高中職的年輕人和外國人，甚至有網友從後台數據分析，韓粉是不住在高雄、拿著android手機的中老年男子。

從凱道造勢現場觀察，站在最核心的多半是中老年人，男女都有，其中又以男性為多，一半是農林漁牧勞工的庶民階層，另一半從說話口音及談吐辨認，是來自眷村外省族群和軍公教。

認識韓國瑜三十七年的淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳觀察，來自底層的韓粉認為韓國瑜說話直白簡單易懂，不但接地氣，也讓人很有感，這樣的人在台灣政治圈很罕見。

他們其中有一些人更像是追星的瘋狂粉絲，他們從來沒投過票給國民黨，卻被很不國民黨的韓國瑜個人特質和魅力吸引。

「韓流五虎將」就是最好的例子。陳清茂、強強滾、杏仁哥、文山伯和貼紙哥都是選前因挺韓而聲名大噪的鐵粉，直到現在，他們開直播的人數還是爆量。

人稱「杏仁哥」、喊翻轉挺韓成名的吳育全，現在已經到六合夜市設攤，隨著人氣攀升，生意也水漲船高，一個月可以賣兩、三萬杯杏仁茶。 年輕時不愛讀書，十四歲就當學徒，一路當到主廚，中西餐、日本料理都會煮，十年後毅然決然自己擺攤做生意。從焗烤麵、雞排、臭豆腐、油條花枝都做過，本來相信自己的手藝，最後卻失敗收場，各式器具堆滿家裡。直到後來以南杏磨粉做杏仁茶，才站穩腳步養家養孩子。

過去二十年，擺攤人生也經歷景氣冷暖，吳育全從沒支持過國民黨，甚至還當過民進黨造勢活動的「放送頭」，直到看到韓國瑜，才恍然大悟讓生活過不好的罪魁禍首，是他相信了那麼久的民進黨政府。 從去年底杏仁攤跟著韓國瑜造勢活動跑，到這次募集高雄人北上凱道誓師挺韓，他說自己不是政治狂熱，而是一種小百姓想好好過生活的渴望。

多數韓粉並非生活非常順遂的一群，韓國瑜也是，他喝酒、打麻將、開車撞了人又失業十七年，不是強者，而是失敗者，「這些韓粉看到韓國瑜，感覺他就是我，」資深媒體人黃暐瀚認為，韓粉把自身的處境投射在韓國瑜身上。

出身眷村，就讀軍校，鐵藍背景的韓國瑜，當然能輕易擄獲外省和軍公教族群的心。特別他之前在選舉造勢活動，不只一次領著拿國旗的韓粉唱國旗歌，讓前警大教授葉毓蘭莫名感動，「感謝韓國瑜把台灣人的愛國心找回來。」在凱道上的韓國瑜喊著，「為什麼總統都不稱呼自己國家中華民國，每次都是說『這個國家』，逼急了才說『中華民國台灣』六個字。」韓國瑜一字一句打中認同中華民國的的支持者。

「韓國瑜讓有愛國心的人在他身上看到國旗，」一位民進黨籍人士分析，只有韓國瑜竟敢在高雄談九二共識，根本是穩死，但他依舊照談不誤。

今年九十四歲的陸奶奶，從小家境富裕，先生以前是軍報記者，夫婦倆才能住進高雄眷村，女兒退休前也在記者圈頗有名氣。去年八月韓國瑜還沒沒無聞時，陸奶奶就在電視上看到他，為了看清楚他的言行是否合一，還特別前往國民黨黨部參加他和新住民婦女的茶會，對韓國瑜不求名利，為了台灣未來犧牲的精神很肯定。後來韓國瑜每場造勢，陸奶奶幾乎都會參加，去年底還命令兒孫輩統統回來投票給韓國瑜。頭髮花白的她，操著外省口音緩緩陳述，韓市長選前開出的支票都在慢慢兌現，他是真心為國為民服務的父母官，和一般講大話不實在的政治人物不一樣。

「這麼好的一個父母官，還要在市議會被議員故意糟蹋，實在為他打抱不平，」陸奶奶拿著她和韓國瑜的合照難過地說。

中間那一層，是從海外回來的台商及僑胞，他們對國民黨人選之爭也相當關心，一獲知韓國瑜的誓師造勢活動，立刻匆忙訂票趕回來力挺。

目前在上海經營動畫和文化企業，也是上海瑜友會聯絡人丘智賢指出，這次時間太趕了，還花不少時間確認消息真實性，否則還會有更多人回台挺韓市長，「他上任之後，大陸超市看到的台灣水果真的變多。」

「好好做事，好好商量不行嗎？惡意謾罵，難道就是我們的民主價值嗎？」上海瑜友會創會會長、上海台商程家昌從媒體看到韓國瑜在市議會頻頻遭議員刁難，義憤填膺地說。

一位早上才抵台的美國華僑掩不住疲累，但一套上背心、拿到國旗又聲嘶力竭地跟著主持人高喊「韓國瑜選總統」，他說窩囊太久，韓國瑜讓他們看到希望，「沒辦法趕回來的華僑，不怕時差，要再當地清晨爬起來看電視直播，全力挺韓。」

至於站在凱道最外圍，不搖旗吶喊、只是靜靜觀察的，則是一群不為媒體所知的挺韓高知識份子，打破外界對韓粉庶民、學歷低的既定印象。

訪談過後得知，原來他們都是台大、師大、淡江及文化等大專院校幾個科系的教授，各個機關高層以及年紀稍長、有社會歷練的博士生。

「如果不算博士生和中南部的教授，我們應該有超過五十個到現場，」一位不願透露姓名的女教授扳著指頭數。

在大學教了二十二年的她，不常參加造勢活動，卻透過群組間的談話或轉發的訊息，堅定地支持韓國瑜，她形容自己是「理性而堅定的支持者」。

一頭短髮、素顏顯得眼睛更大的女教授很有氣質，穿著簡單又高雅，但卻形容她和這群挺韓高知識份子是一群面對高教人才流失，對不合理的政策失望，又堅持培養好下一代的「另類苦人」。「我不擔心退休金可能被刪，最擔心的反而是年輕人被民進黨似是而非的政策牽著走，」這位女教授強調。

她分析，自己和這群挺韓的跨領域專家學者雖然都理性溫和，但工作特質使然，社會行動力不一定強，也因此更加肯定韓國瑜的堅忍無畏和敢言直言的勇氣。 旁人不解，以她身為教授的見識，難道不認為韓國瑜在議會頻頻跳針和答非所問，符合媒體形容的「草包」形象嗎？「我們很難被媒體或名嘴的風向帶著走，」她認為韓國瑜的論述非常有核心價值，邏輯思考能力很強，反倒認為目前在上位的官員才是十足大草包。

對於韓國瑜的五點聲明引發軒然大波，讓不少韓粉猶疑離去，但她反而認為，這份聲明說中他們的心聲，也點出國民黨長期的結構性問題。

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資深媒體人黃暐瀚分析，韓粉分成三類，包括非韓不投、韓支持者和挺國民黨。

「韓支持者」指的是願意投票給韓國瑜，但非死忠支持者，可能會因新聞事件與私德形象改變態度。「挺國民黨」主要因為支持國民黨，所以也投給韓國瑜，不管國民黨最後提名誰，都會以大局為重去投票。至於「非韓不投」，則是最狂熱的韓粉，他們不會輕易背棄韓國瑜，如果韓國瑜不選總統，也不會投給藍營候選人，也會合理化韓國瑜任何有爭議的作為，而且看到韓國瑜被欺負，這群鐵粉也會反擊。

黃暐瀚分析，非韓不投占韓粉六成，韓支持者占三成，挺國民黨只有一成，「如果國民黨派出的總統候選人是郭台銘，不是韓國瑜，韓粉頂多拿到二〇至三〇％，沒辦法更多。」他以一〇、一四和一八年三次高雄市長選舉的得票率，保守推估全台灣非韓不投的韓粉應該有一百萬人。

外界「卡韓」、「黑韓」、「打韓」的動作，激起韓粉凝聚的力量，超越去年三山造勢韓流，直逼紅衫軍，看來韓國瑜勢如破竹，初選不容易擋得住，但就如同國民黨內高層所憂心，要是韓國瑜在大選前走下神壇，想贏就不容易。

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