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82歲登蘋果大會！高中學歷、至今單身 若宮正子「為大家帶來勇氣」

2019-06-12 16:23天下雜誌

84歲的若宮正子不僅在82歲高齡開發出手機遊戲，在初學電腦時，也開啟了全球第一個...
84歲的若宮正子不僅在82歲高齡開發出手機遊戲，在初學電腦時，也開啟了全球第一個Excel藝術創作的新世界。她手上的手提包，圖案便是以Excel畫出；按下開關，LED燈就會開始閃爍。 （邱劍英攝）
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【文／彭子珊；圖片／邱劍英攝】

她自學電腦，開啟了全球第一個Excel藝術創作，更在82歲寫出手機遊戲，登上蘋果開發者大會。高中畢業，40多年職涯都在同一家銀行，現年84歲的若宮正子，為全世界單身獨居女性、與徬徨的中老年人們，帶來生活的勇氣與憧憬。

位於神奈川縣的藤澤站，若宮正子嬌小的身影，在黃昏的熱鬧人潮中穿梭。飛快的腳步，讓《天下》記者跟得有點吃力，很難想像她已經是84歲高齡。

穿著招牌桃紅色毛衣的她，大概是全日本最忙碌的老人家了。她的人生如同倒吃甘蔗，過了80歲才開始享受「爆紅」的成名生活。（延伸閱讀：意外變網紅、擁80萬粉絲　日本人氣夫妻bonpon：把更多時間留給彼此）

採訪這天，若宮正子的第8本書《自學的建議》（暫譯）剛問世。

一週前，她才剛登上日本版《新聞週刊》封面故事「世界尊敬的日本人」，和藝人渡邊直美、網球名將大坂直美、棒球選手鈴木一朗齊名。

世界尊敬的日本人，和鈴木一朗齊名

只有高中學歷，58歲退休前夕才開始學著用電腦，若宮正子卻82歲開發出手機遊戲「雛壇」（hinadan）。

她因而受邀登上蘋果開發者大會（WWDC），成為全球年紀最大的程式開發者，以及蘋果執行長庫克（Tim Cook）口中「為大家帶來勇氣」的人。

回來後不久，若宮正子就收到日本政府來信，通知她獲選為日本首相官邸「人生百年時代構想會議」與會代表。

於是，她開始每個月進官邸一次，針對長壽人生的教育、工作、人生規劃等議題提供意見。

高中學歷、單身獨居的若宮正子說，為了要與人連結，電腦才變得重要。 （邱劍英攝）
高中學歷、單身獨居的若宮正子說，為了要與人連結，電腦才變得重要。 （邱劍英攝）
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去年，她再度登上聯合國紐約總部，用自學的英文發表演說，介紹自己用Excel設計作畫，再用3D列印創作的故事。

採訪到一半，若宮正子透露，兩週後，她還要飛到西雅圖見微軟的團隊，分享自己用Excel創作的經驗。

永不放棄的好奇心，讓她不斷前進

永不放棄的好奇心，就是讓她不斷前進的動力。

二戰時期出生的她，前半生總過得匆忙。東京教育大學附屬高中畢業後，她在三菱銀行（現在的三菱東京UFJ）一做就是40多年。

直到快60歲時，若宮正子決定離開職場，回家照顧90多歲的母親。但她擔心自己會就此脫離人群，這才下定決心花了40萬日圓，買好電腦和撥接上網的周邊設備，開始邁向網路世界。

用Excel作畫的起源，就是一個單純的疑問。她發現，很多年長的女性在學習Excel的過程中，總是被要求試著用表格記帳或是記錄自己的血壓。

「這樣做，真的會覺得有趣嗎？」若宮正子靈機一動，發現Excel就像是數位版的編織手工藝，只要調整表格的顏色和框線，就能織出各種圖案，意外開啟了全球第一個Excel藝術創作的全新世界。

隨著3D列印技術問世，若宮正子的創作也從電腦螢幕躍上紙面，再升級為立體的服飾與配件。

職場生涯的若宮正子，雖然只有高中學歷，但她靠著精準的觀察力和想像力，不斷尋找改善的空間和解決方案，最後做起了經營企劃的工作。

若宮正子沒有為自己訂計劃與進度，重點是好玩，膩了就放棄。 （邱劍英攝）
若宮正子沒有為自己訂計劃與進度，重點是好玩，膩了就放棄。 （邱劍英攝）
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同樣的渴望，催生了「雛壇」的出現。

若宮正子發現，手機遊戲速度太快，反應比較緩慢的長者很難享受其中。她本來想請朋友幫忙，針對銀髮族的需求設計一款遊戲，但朋友建議她自己做，一定成為話題。

於是，若宮正子請住在宮城縣的朋友遠距教學，用近半年的時間學習程式語言Swift，才做出「雛壇」。只是，從寫程式、看線上教材，一直到最後要跟蘋果溝通遊戲上架的電子郵件往返，幾乎都是英文，讓她吃盡苦頭。

但她始終沒有放棄，就是要把日本傳統女兒節的習俗搬上手機螢幕，讓玩家可以運用知識和記憶，在12個空位裡，擺上熟悉的人偶。

「我很強烈的感受到，要把日本傳統的東西，交給下一個世代，」若宮正子坦言，自己喜歡科技，但更希望透過「雛壇」這個遊戲，讓下個世代的年輕人對日本文化和習俗產生興趣。

跟人在一起，電腦才變得重要

從手機到AI，84歲的若宮正子無所不談。採訪中的她，還對著家中客廳的角落喊起「Hello Google」，透過和智慧音箱的對話，幫她關掉頭上的日光燈。

但真正吸引她學習的不是科技的絢爛，而是背後的人際連結。「最重要的是朋友，我是因為要跟人在一起，電腦才變得重要，」若宮正子說。

更多內容請見《天下雜誌》674期；訂天下雜誌電子版

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