離開椅子就算數！立刻能做的慢老3招

沒時間、工作累、懶得動，72.2%的台灣人沒有規律運動的習慣，但其實不是非要特別去運動才叫運動，離開椅子就能算數。 （邱劍英攝） 分享 facebook

【文／黃惠如；圖片／邱劍英攝】

老不可逆，但可以延緩。慢老是可以實踐的技術，而且有些簡單得現在就可以做，例如：離開你的椅子、停車停遠一點、遛狗、不搭手扶梯改爬樓梯。

我們每天都在變老，老化不可逆，我們不可能抗老，也無法逆齡，不需要把年齡當作可憐、恐懼、抗拒的對象，但我們確實可以老得慢、老得好。

因為慢老是可以實踐的技術。慢老並不是指外表保持不變，而是學會照料自己，在壽終正寢之前，讓自己健康快樂、充實圓滿，活出期望中的你，為的是自己。這3件事，你馬上可做：

1.運動：一定要動，一週至少150分鐘

台灣人很不愛運動。體育署調查，72.2%的台灣人沒有規律運動的習慣。台灣人不運動的原因很容易猜，最多是因為沒有時間，其次是工作太累，第三是懶得運動。

每天都有一千個不去運動的理由，但運動值得你撥出時間，因為運動能延緩老化。

美國最新公布的運動指南，停車停遠一點、遛狗、爬樓梯不搭手扶梯，都可以「零存整付」算在一週150分鐘的運動時間裡。

不要讓時間成為運動的障礙，不用換衣服、不需挑場地，在辦公室茶水間微波便當、等捷運、會議中……，都可以運動。想要老得慢，離開椅子都算數。

2.飲食：為肌肉而吃，蛋白質需求比照運動員

中年以後，管理肌肉和管理資產一樣重要。肌肉一流失，就增加發胖的機率，也提高罹患糖尿病的風險。

肌肉很健忘，用進廢退，要持續使用，別無他法。運動當然是選項，但是散步、甩手不太有用，運動到大肌群如腿部、胸部等阻力訓練，才能真正訓練到肌肉。

「年紀漸長，活動量降低，但身體對蛋白質的需求可能和運動選手一樣多，」澳洲營養師霍賓斯（Ngaire Hobbins）說，如果不想增加食量，就應該增加蛋白質。

對健康的高齡者而言，蛋白質每日攝取量是體重的1～1.2千分比，如果妳是一位60公斤的女性，一天就要吃到60～72公克的蛋白質，並分配到三餐。不容易做到，需要刻意為肌肉而吃。

3.情緒：靜坐覺察，馴服壓力

你無法期待沒有壓力的生活，而是建立馴服壓力的方法。

壓力來臨時，身體會產生皮質醇，使心跳加快、血壓上升，幫助身體面對壓力，身體以為你在被老虎追，其實你只是開晨會而已。

但如果身體長期處於警戒狀態，會使老化速度加快。

我們無法控制外在壓力，卻能控制面對壓力的反應。

愈來愈多的研究發現，正念、靜坐能幫助你覺察情緒反應，也許無法阻止負面想法，但光「覺察」就能夠不隨著大腦裡的小劇場起舞，增強抗壓性。

慢老關鍵就在日常，從現在起，日日活出慢老、活出真正的你。

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