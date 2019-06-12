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預防失能失智 但願我們都能健康到最後一刻

2019-06-12 16:13天下雜誌

延緩失能，預防勝於治療，是台日都有的新觀念。 （邱劍英攝）
延緩失能，預防勝於治療，是台日都有的新觀念。 （邱劍英攝）
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【文／彭子珊、陳潔；圖片／邱劍英攝】

台灣平均壽命80歲，但健康歲月只到71.2歲。相較之下，日本比我們多了3年半的健康人生；但也與我們一樣，要面對長達9年不健康的日子。如何讓健康歲月與壽命等長，已是日本全民運動，也是台日共同的課題。

「我先問大家一個問題：想要長壽的人舉手，」在東京三鷹市的連雀社區活動中心，坐在教室裡的20多位長者，笑成一片卻沒人舉手。「那健康又長壽呢？」台下聽講的人，這才馬上有了動作。

在這堂名為「延長健康壽命與照護預防、衰弱預防」的演講裡，這群65歲以上的長者，不時用雙手作成圓圈，檢查小腿肚是否太細，或是深蹲、抬腿，測驗自己的肌力，有沒有衰弱的跡象。

除了講座，光是五月份在三鷹市開課的照護預防教室就有7場，要透過12堂課，帶著長輩一起強化肌力、平衡感和拉筋。三鷹市政府也提供每年1萬到6萬日圓的補助，鼓勵市民針對體操、手工藝等不同興趣組成社團，固定聚會。

「未來大家一起做，就是照護預防最新、最重要的方式，」站在台前演講的植田拓也說。他是東京都健康長壽醫療中心研究所介護預防推進支援中心副中心長。

第一年照護費用近 80萬台幣……

台日新課題：預防失能大作戰

照護預防，為的是防止或延緩失能的發生，所以盡可能地提早介入，延長健康壽命，也讓「衰弱」的人趕快恢復健康。

除了癌症、心血管疾病、糖尿病等慢性疾病之外，許多人是因為營養不良、摔倒、憂鬱、失智等老化過程，而逐漸衰弱甚至失能。

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我們活得愈來愈長，但人生後段卻可能有長達9年的時間病痛纏身，甚至失能、失智而臥床。怎麼縮短這段「不健康的壽命」，就是台灣和日本最新的挑戰。

週六的晚上，62歲的草島陽子身穿一襲淡藍色長裙，在東京狛江市的活動中心裡，跟20多位社團成員一起練習國標舞。

「只希望人生走到最後都不要變得癡呆，」剛退休兩年在家照顧父母的她自我期許，「不要給人添麻煩，靠別人餵飯、穿衣服、洗澡，生活都無法自理。」

62歲的草島陽子（前）一週兩天，在東京狛江市社區運動中心練習國標舞。 （邱劍英攝...
62歲的草島陽子（前）一週兩天，在東京狛江市社區運動中心練習國標舞。 （邱劍英攝）
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照顧失能、失智的家人，是一場長期抗戰。50、60歲的「三明治」世代，每天夾在工作和照顧父母、兒女之間勞心勞力，卻也不由自主地開始為自己的將來擔心。

一旦病倒，失去生活自主的能力，對家人、社會都是沉重的負擔。

根據中華民國家庭關懷者照顧總會2017年的調查發現，第一年的照護費用可能至少近80萬台幣。日本保險公司損保日本興亞問券估算，由於日本住宅改裝、入住照護機構的保證金等費用較高，一年開銷可能超過800萬日圓（230萬台幣）。

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長期失能造成不斷膨脹的醫療、照護支出，更是日本政府積極推出預防措施的原因之一。日本厚生勞動省發展出的「介護風險篩檢評估量表」（Kihon Checklist），評估長者獨立生活、運動功能、膳食營養、口牙功能、自閉退縮、失智及憂鬱等狀況。

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「要死不活，那是一種折磨。」

理想的未來：活得老，更要活得好

活得老，更要活得好，才是最理想的未來。

還好，衰弱是可逆的。只要瞄準失能的主因，就可以從改變生活習慣下手。預防失能的關鍵，就在於吃得好、動得多、廣交朋友。

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前衛生署長、公衛專家葉金川說，癌症不可怕，最怕的就是失能，「要死不活，那是一種折磨。」

戰勝淋巴癌的他曾在臉書寫到，「健康運動是失能的剋星，」肌肉、骨質都在25歲之後慢慢流失，要靠運動，才能留住。

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只是，要留住健康，不能只靠自己，還要有伴同行。對抗失能的第一站，就是社區。

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更多內容請見《天下雜誌》674期；訂天下雜誌電子版

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