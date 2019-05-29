為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

【文 黃亦筠 陳良榕】

川普將華為列入出口管制的黑名單，企業在還沒獲得許可前，不能銷售或轉移美國技術給華為。包括美、日、德廠在內的華為供應商，紛紛傳出暫停與華為業務往來。台灣科技業最關心的自然是台積電，川普發出命令後第一時間，台積電便公開表達對大客戶的支持，表示將繼續出貨華為。為什麼台積電可以不受川普出口管制令的影響？最後該由誰說了算？

圖片來源：邱劍英 分享 facebook

美國總統川普迅雷不及掩耳的將華為及其70家相關事業，列入美國商務部的出口實質清單（entity list），這表示，任何要銷售或轉移技術給華為的供應商，都必須得到美國商務部的許可。在沒有獲得許可前，必須停止出貨給華為。因此美國半導體大廠英特爾、高通、博通，記憶體大廠美光，即刻發出聲明，凍結出貨給華為。

川普敲的這一聲巨雷，幾乎零時差的傳過隔著太平洋的中國、台灣與韓國。

韓國三星也在川普發布命令後緊急開會。「因為假如記憶體大廠美光不能出貨給華為，這或許是三星的機會啊，」一名三星員工原本正在和一名台灣科技技師通電話，當場被公司急call回去開會。

同一時間，在深圳華為，一名負責華為筆電的台廠產品經理緊張的打聽，到底美國禁售華為，有沒有涵蓋到美廠的晶片。在得知確定包括美國晶片、記憶體公司都被下禁令後，他無奈地說，「我筆電大受影響啊，CPU用英特爾的啊。」

科技業一陣雞飛狗跳之中，最引人側目的，卻是一家又一家美國以外的半導體相關業者，包括日商、德商，竟然也傳出對華為執行禁運。前身是西門子半導體部門的德商英飛凌，也被日經亞洲評論報導，暫時先「取消部分」對華為的出貨。

總部位在英國的ARM，也在川普宣告對華為禁運之後，傳出立刻切斷與華為的往來。

一位外資分析師告訴《天下》，ARM員工表示，公司內部命令一發之後，禁止所有業務、工程師與華為員工見面，連打來的電話都不能接，「統統都斷掉了，因為見面也算是給技術啊。」

川普大打貿易戰，全球科技業一陣兵荒馬亂

美國商務部頒布的「實質清單」果真威力強大，一旦名列其中，不但美國公司得立即與其斷絕來往，連外國公司都在其輻射範圍內。

根據轄區涵蓋日本、泰國、菲律賓與台、港、澳的美國商務部區域出口管制官員哈伯爾斯托克（John Haberstock）的一份報告指出，產業與安全局（BIS）主要在管制可同時用於民用與軍用的「雙重用途」的物品，例如碳纖、工具機、半導體。

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而當華為被該單位列入「實質清單」，必須對華為施行「出口管制」（EAR）的貨品、軟體與科技分為三種：第一，位在美國；第二，源自美國（U.S-origin）；以及最關鍵，也最讓台灣科技業關心的是第三種，「外國製造，但是其源自美國的內容超過上限」。

而這個「上限」，如果是伊朗、北韓、蘇丹、敘利亞，就是10%；這「四大惡國」之外的國家，例如華為所在的中國，就是25%。

也就是說，只要你賣給華為的產品，其中「源自美國」的部分超過25%。那抱歉了，貴公司也被視為美國公司，得一起聽命於美國政府，對華為實施禁運。

因此，當川普將華為及其各國分公司（包括台灣的訊崴）都列入「實質清單」時，了解其嚴重性的歐、亞相關科技大廠，頓時一陣兵荒馬亂。

例如，幾天前，英飛凌便展開供應鏈調查，包括要求一家台灣封裝廠提出報告，說明有多少用於英飛凌產品的封裝材料來自美國廠商。完成初步統計後，英飛凌並隨後在21日發表官方聲明，表示「不受美國出口法令限制」，將持續供應「絕大部分的產品」給華為。

而ARM，則選擇乖乖就範。英國BBC取得該公司的發給員工的備忘錄，要求員工暫停與華為的生意，包括「進行中的合約、技術支援，以及任何持續的往來。」

但這家「英國之光」，怎麼會觸犯「25%」限制呢？BBC取得的備忘錄寫著，ARM授權給華為的運算核心，含有「源自美國」的技術。一位外資分析師解釋，原因是ARM授權給華為的其中一個或幾個核心，研發中心正好設在美國。

被歸入「華為概念股」的台積電 該怎麼算?

此時此刻，最受矚目，最讓整個台灣科技業議論紛紛的便是台積電。因為該公司近年已成為指標性的「華為概念股」，華為旗下的海思，已是僅次於蘋果的台積第二大客戶，佔去年台積營收的8%，今年第一、二季更達到11%的驚人水準。

「我華為的朋友老神在在的說，料都備好了，短期內沒有問題啦，」一名台灣科技產業分析師說。他透露，今年上半年海思狂下台積16奈米訂單，幾乎救了台積今年第一、第二季業績。

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由於上半年是智慧手機淡季，蘋果、小米紛紛下修出貨目標，百分之百供應華為手機的海思，卻提出「超級樂觀」的出貨預測。

「華為是有表現得比別人好沒錯，但分析師圈都在討論是有賣得那麼好？備那麼多料不會變庫存嗎？」但這名分析師回想當時情境，現在突然一切豁然開朗。「備貨是有原因的，就像珍珠港事件之前一樣，」他形容。

海思向來是最捧場先進製程的台積客戶，台積剛量產的第二代7奈米製程，首度導入昂貴的EUV微影技術的7+，海思就搶著當「第一隻白老鼠」。相形之下，最大客戶蘋果就保守多了，要等到明年量產、大量導入EUV的5奈米，才會進場。

法規留下模糊地帶，科技大廠有了操作空間

台積也在川普宣告後的第一時間，公開表達對大客戶的支持，表示「經初步評估後，應可符合出口管制規範，決定不改變對華為的出貨計畫，將繼續出貨華為。」

當《天下》向台積查詢，是否表示內部已完成精算，確認台積出貨給海思的產品，源自美國的技術低於25%。

台積公司企業訊息處資深處長孫又文表示，「（出口貿易管制）不只這個25%規則，還有其他規則，我們有內部外銷管理系統追蹤與監測所有出貨，來確保我們符合規則。」

但問題是，這25％的「源自美國」技術，究竟該怎麼算？誰說了算？因為商務部公開文件並未有詳細規定，因此眾說紛紜。

一位前聯電主管便認為，台積很難過「25%」這關。理由是，晶圓廠內的生產機台，諸如蝕刻、CMP（平坦化）製程多半來自美國設備大廠應用材料，「光設備至少有六成來自應材，很難不超過25%，」他說。

但外資分析師則表示，若認真的精算一顆晶片的成本結構，還包含研發投入、管理人力成本，但因為台積研發團隊、主要管理人力全數在台灣。因此最後算起來，「美國成分」的確很可能低於25%。

但他也表示，「這個法規留下了模糊地帶，到底美國成分怎麼算？也讓這些公司有了決定親美還是親中的操作空間。」

海思對美國企業的未來威脅，將不亞於5G

不少台灣半導體業者都認為，儘管包括ARM、美國EDA廠商等半導體關鍵業者，暫停對海思的技術支持，讓海思元氣大傷。

但不排除，美國政府會進一步下重手打擊華為與海思（例如，將中國列入與四大惡國等級，則「美國成分」降為10%），因為海思對美國企業的未來威脅，可能不亞於外界熟知的5G領域。

華為旗下的海思，已是僅次於蘋果的台積第二大客戶，佔去年台積營收的8%，今年第一、二季更達到11%的驚人水準。（海思官網） 分享 facebook

美商伯恩斯坦證券曾今年1月罕見的針對海思這家未上市公司，發表18頁的研究報告「你沒聽過的另一個國家冠軍」，詳細介紹這家在中美貿易戰之前，一直躲在華為之後的IC設計新星。

伯恩斯坦證券估計，海思2018年營收高達76億美元，僅略低於該年微幅衰退的聯發科（2381億台幣）。伯恩斯坦證券並預期，每年保持平均20～30%成長率的海思將在今年超過聯發科，成為亞洲第一大、世界第五大IC設計公司。

該報告更揭露一項台灣業界過去不太有人知道的事實。

原來華為近年在雲端市場大有斬獲，在伺服器、存儲器市場，已分別在中國高居第二、第一名。

其中部分產品，安裝的竟是海思自行開發的ARM核心伺服器處理器，而且今年推出的最新的第三代產品，已採用台積的7奈米製程，直接挑戰美國大廠英特爾最核心的業務。

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