電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

創立於2014年的CleverShuttle，是德國共乘新創的領導者，目標是用百分之百的再生能源來為車子提供動力。 （CleverShuttle提供） 分享 facebook

【文／劉光瑩；圖片／CleverShuttle提供】

還在談電動車？《天下》記者在德國直擊，低碳交通新創更進一步，有企業打造全球最大氫燃料車隊，推出共乘服務，更要使用再生能源充電，從充電到移動都零排碳，又能紓解交通問題，讓大都市不再為交通壅塞與空污所苦。

4月上旬，在柏林外交部的能源轉型對話論壇上，談論的議題不再只是發展再生能源，而是如何拓展儲能方案、轉向氫能社會，以及告別燃煤的路徑。

德國重視發展也要永續的觀念，已經深植在新一代德國人的DNA當中。

對50多歲的漢堡經濟促進局國際部主任馬興漢（Stefan Matz）來說，新一代人對交通的想像已經整個顛覆了。

「我年輕時，每個家庭都要有車，現在我三個兒子都開車，但都不擁有車，他們租用共享汽車，甚至和朋友交換開車，」他說。

發展關鍵字：低碳、共享、永續

「在汽車領域，我們未來20年看到的變化，將會遠遠超過130年的發展，」德國聯邦外貿與投資署資深經理斯凡特（Stefano di Bitonto）說。

德國聯邦外貿與投資署資深經理斯凡特使用新創公司Ubitricity的充電裝置。 （劉光瑩攝） 分享 facebook

他說，當中產階級崛起，有愈來愈多的車，新問題需要新解答。「光是維持造車、賣車的商業模式，是不可持續的，」他說。

因此，我們看到CleverShuttle等新創交通服務，不只要以數位科技推共乘服務，更要確保零排放、甚至用再生能源充電，確保交通對環境衝擊降到最低。（延伸閱讀：全球電動車大商機，台灣也吃得到？）

除了電動車，德國車業的想像力也變得更豐富了。「以前的討論只聚焦電動車，現在是百花齊放，」漢堡再生能源協會的經理多瑟說，氫燃料車的討論，也漸成為主流。（延伸閱讀：全電動車時代快來了 BMW、賓士加碼投資）

德國最新的嘗試，是要將原有給天然氣使用的基礎建設，用再生能源電解製氫來取代，因為發電過程不排碳，氫燃料電池產能過程也不排碳，被稱為「綠色瓦斯」。

今年4月，一個由德國第二大電力公司RWE、西門子及諸多再生能源相關企業、電網公司等組成的「GET H2」計劃，宣布要在德國西部的埃姆斯蘭（Emsland）地區建立裝置容量105MW的「電轉氫」基地，作為綠色低碳能源旗艦型示範計劃。

在漢堡的類似實驗，其實8年前就開始。

位於漢堡市中心，距離車站5分鐘車程，面對《明鏡》週刊辦公大樓的這座加油站有點特別：聞不到油氣，因為這裡提供的是給氫燃料電池車使用的氫氣，而不是汽油或柴油。

瑞典國家電力公司瓦騰福（Vattenfall）工程師雅各布森（Arne Jacobsen）站在加氫站旁。 （劉光瑩攝） 分享 facebook

瑞典國家電力公司瓦騰福（Vattenfall）負責加氫站計劃的工程師雅各布森（Arne Jacobsen）說，在聯邦政府支持一半經費下，他們從2011年開始氫氣站計劃，漢堡也有兩輛氫燃料巴士，每天會去加氫。

加氫站旁三層樓建築內，兩台龐大的加壓氫氣儲槽仍在，但電解製氫設備已沒在使用。

雅各布森解釋，當初在試驗計劃時，購買綠電將水電解製氫，但卻受限於法規，即使這綠電是瓦騰福自己發的，也得透過漢堡市的電力公司購買。而再外加上附加稅費與傳輸費用後，導致製氫成本偏高，還不如從工業區以卡車載來氫氣划算。

他認為，餘電製氫儲能在技術上已證明可行，但如要吸引更多企業投入，還需法規架構配合。

氫能與油車的燃料成本相比，何者較高？雅各布森說，目前加氫站的氫氣售價訂在一公升9.5歐元，就是為了要比照柴油車同樣行駛里程的成本。這當然是大幅低估，他說，如果計入前期研究和加氣站建置成本，一公升可能要20歐元才能回本，但為了推廣氫氣，不足的部份目前由政府補貼。

來自可再生能源的「綠色瓦斯」

對能源公司來說，再生能源製氫的好處，是可以利用現有天然氣輸送管線，直接以再生能源產出的「綠色瓦斯」替代會排碳的天然瓦斯。

這座加氫站為期5年、耗資15億歐元的研究計劃已告一段落。從兩年多前開始，由液化空氣集團、道達爾石油、戴姆勒、殼牌石油等公司合組的氫能移動公司（H2M, H2 Mobility）接手經營。

這是全球目前最大的加氫站單一營運業者，今年要在全德國建設至少100座加氫站，目標是讓德國在氫能市場取得領導地位。值得注意的是，中國的長城汽車去年10月取得H2M 5%股份，成為第七大股東，預期將加速發展氫燃料汽車。

不過，氫能商業化目前仍處於起步燒錢階段。漢堡再生能源協會對外溝通經理多瑟（Astrid Dose）認為瓦騰福的氫氣站可能不會繼續下去，因為對企業來說，能否獲利還是最關鍵。

分享 facebook