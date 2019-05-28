亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

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【文／林佳賢；圖片／Wayne Lin】

台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法化國家，是亞洲同志人權新里程碑。但同樣在亞洲的伊斯蘭國家汶萊，4月才通過立法，同性戀者可被判亂石砸死的「石刑」處死，遭國際社會譴責後才宣布暫緩實施。世界同志人權近況到底是好是壞？《天下》分析「國際同性戀聯合會」（ILGA）的同志人權各國法規資料，發現同志婚姻全球僅27國合法，且仍有71國法律規定同志關係違法，顯示全球同志人權仍有很長的一段路要走。

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