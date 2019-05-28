騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

習近平在上海宣布成立科創板後，馬上到浦東的張江高科技園區參訪，宣示以資本市場力量拉抬科技產業的意味濃厚。 （達志影像／美聯社提供） 分享 facebook

【文／呂國禎；圖片／達志影像／美聯社提供】

中國為了產業轉型，集三千寵愛於高科技新創一身，銀行有專屬服務，證監會大放送上市資格，就是要把人才、資金直送給未來獨角獸企業，習近平的納斯達克夢，如何改變中國的資金市場和金融業？

建國70年來，中國第一次由最高領導人親自宣布股市要開新板，破天荒的動作讓「科創板」成了當前中國最重要且使命必達的國家政策。

這讓中國資本市場最高管理機關中國證監會大地震，《天下》在上海採訪中國最大商業銀行——工商銀行，觀察中國金融業如何換腦袋、改業務。

為獨角獸解決上市、資金難題

習近平為打通中國獨角獸在中國納斯達克上市的任督二脈，「做不好就換人」是必然。1月26日，中國證監會主席劉士余中箭落馬，改由工商銀行董事長易會滿接任中國證監會主席。

易會滿才上任4天，中國證監會馬上就連同上海證交所，發布了設立科創板並試點註冊制的監管辦法、實施意見以及具體細則。

不僅執行動作快，證監會變得更開放、更貼近新創科技企業的現實面，允許還未獲利、不同投票權架構，以及紅籌和VIE架構的企業上市，一舉突破中國獨角獸無法在中國股市上市的瓶頸。

而且只有符合新一代資訊技術、高科技設備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高科技產業和戰略性新興產業，才能在科創板上市。

科創板在上海證交所推出，就是要讓中國資金從國企、房地產流向科技產業，要把資金給有才華、有科技的人。 （吳宙棋攝） 分享 facebook

中國的目的，就是養出更多獨角獸，「中國想打造的是政府、民間資金流往高科技創業的高速公路，」私募基金亞洲價值資本董事長黃谷涵說，中國每年送去留學人數約3萬人，全球現在留學生約70萬人，這批人是中國科技創業的生力軍，但大部份拿不到資金。

如同台灣早年有一批「來台大，去美國」的人，前半段留學美國，後半段回台灣打拚，其中一部份人後來成為台灣科技公司老闆。

「我認為中國不缺聰明人、不缺勤奮、不缺有科技跟有技術的人、不缺想去創業的人，但目前很多人就是拿不到資源（錢），」黃谷涵說，如果能夠創造一個資本市場的沃土，這些人很快就可以冒出頭。

更淺白地說，就像台灣把台積電創辦人張忠謀從美國找回來，成立台積電，讓台積電在股市上市，大量募資快快長大，重演當年竹科新貴拚命研發、享受高額分紅配股的故事。（延伸閱讀：中國砸重本、猛併購，為何拚不出第二個台積電？）

但想打通資本市場到科技創業的任督二脈，光是換掉證監會主席還不夠，還必須改變中國資金的分配與金融機構，例如銀行的腦袋。

《天下》走進位於張江高科技園區的工商銀行上海張江科技支行，本來它叫張江支行，現在多了「科技」兩個字，而且不是想掛就能掛，必須得到中央的銀監會同意。

銀行當保姆，開支行服務科創

多了科技兩個字，並不代表銀行變得酷炫或用高科技來服務客戶，其實外觀跟一般銀行無異，改變的是業務與腦袋。

工商銀行張江科技支行行長朱樑說，原來銀行可能以服務房地產、工商企業為主要業務，要逐步轉向服務科創，例如半導體、生物醫藥等企業，在3年內轉成一家專做科技金融的機構，科創業務佔一半以上。

銀行選才類型也跟著改變。原本以零售、批發背景的專業人才為多，現在開始延攬半導體、生物醫藥等相關背景的人進來。

更積極的是，科技支行要伴隨著這些半導體、生物醫藥等企業成長。當這些公司成長需要併購一些好的技術，科技支行就要解決成長所需要的資金問題。

從工商銀行的例子看來，聽起來僅僅是一家地區性支行的業務改變，實際上，整個中國金融業的劇變正在啟動。工商銀行陸陸續續在中國各地開了22家科技支行，包括合肥、武漢等高科技行業蓬勃發展地區。而工銀是中國金融業的老大，老大怎麼做，別的銀行也會跟進。

台灣券商龍頭派駐在上海的研究部門主管說，過去幾年來，中國每次要拉抬經濟，人民銀行就會釋出資金給各大國有銀行，接著這些銀行轉手把錢借給大國企。原因是借給國企風險低，錢保證回得來，於是八成左右資金流向國企，不到兩成流向民企、中小企業。而國企的錢往往流向房地產，拉高房價又對新產業幫助不大。

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