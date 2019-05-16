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能看懂、聽懂、回答你 全台7成AI客服大腦竟是這間老公司打造

2019-05-16 15:48天下雜誌

程曦資訊董事長黃士軍（右）、總經理張榮貴（左）說，關鍵的數位轉型能力包括組織數位...
程曦資訊董事長黃士軍（右）、總經理張榮貴（左）說，關鍵的數位轉型能力包括組織數位化，讓公司能分析內部作業數據、外部客戶互動流程，察覺企業價值鏈缺口，提供協助。 （邱劍英攝）
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【文／鍾張涵；圖片／邱劍英】

全台灣的客服聊天機器人，大腦有7成來自這家26年小公司！語音信箱起家的程曦資訊，如何華麗變身、獨霸AI客服市場，還成為企業轉型最佳推手？

程曦資訊總部的天花板很特別，繪成藍天白雲，還掛上一片片雲朵裝飾，搭配鵝黃色的牆，整間辦公室繽紛又活潑。

將公司設計成這般景象的，是五年級生創辦人黃士軍和總經理張榮貴。

黃士軍站在中央，笑著說，4年多前新遷辦公室，正逢數位浪潮趨勢成形，「我相信改變頭腦最簡單的方法，是改變環境！因為我們要變成一個雲端、物聯網的公司，所以我要求辦公室設計要活潑、可以刺激員工創新，從細節提醒同仁：你待的是年輕、有創意的公司，不是僵硬、死板的宅男資訊公司！」

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從語音信箱做到聊天機器人

程曦資本額僅1.4億，小小公司卻包辦全台60%至70%公部門、30%至40%金融業者的智慧客服專案。從民眾常打的1999專線，到重視資安的銀行業者富邦、台新、兆豐、中國信託，甚至連警政署、新北市政府、食藥署的大數據及輿情分析，都出自程曦。

可以說，如今網路上、電話中，能看懂你、聽懂你、甚至與你對答的AI客服，大腦由他們製造。

1993年創立那年，程曦營收僅600萬。去年，公司營收已達7億，成長116倍。

但創業初期，他們做的僅是語音信箱，最為人所知的產品就是電話語音留言、語音查詢，即「請在嗶聲後開始留言」和「要聽國語請按1、台語請按2」這類語音系統。

隨著IT產業發展蓬勃，數位金融及AIoT成形，公司陸續啟動三階段轉型，包括將語音服務加入電腦技術，轉型成「電腦電話整合」（CTI）技術整合專人服務。2000年後，又開始幫政府機關建置軟硬體系統。

2014年與工研院合作，技轉其「深度學習文字虛擬客服解決方案」，建立開發及語意團隊，應用於中國信託等各銀行的信用卡客服、國內最大物流商「黑貓宅急便」客服等廠商，在每月數十萬筆文字問答中，自動處理83%至95%資訊。

程曦的智慧服務機器人客服系統Q比，金融業、電商、政府機構都是客戶。
程曦的智慧服務機器人客服系統Q比，金融業、電商、政府機構都是客戶。
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2015年，公司決定成立雲端服務處，統整AI、數據團隊並整合社群媒體，發展「全通路服務」商業模式。

但為因應趨勢、加強研發，公司也經歷轉型陣痛期。2013年以前，程曦每股盈餘皆為2元之上，但為研發雲端、AI技術，每股盈餘一度降至1元以下。幸而去年隨著愈來愈多客戶導入，每股盈餘得以回升到1.35元，今年甚至有機會上看3元。

客戶滿意度、留存率2年增118%

黃士軍感嘆，競爭力關乎「輸贏」，但產業變革更重要，那是「死活」的戰役，程曦不能安於現狀。

除強化數位創新力增加客戶，公司也改變商業模式，鼓勵客戶簽長約、每月付款租賃雲端系統，這類「循環性」續約客戶逐年成長，去年也突破100家，較2016年成長25%；客戶滿意度、忠誠度、留存率提升118%。

許多金融業就是循環性客戶，研調機構IDC台灣區總經理江芳韻說，金融業是數位轉型最積極的行業，許多轉型已從單點專案模式，進行到跨部門、跨功能整合，更多不同類型的新技術綜合應用（mashup），顯見台灣轉型成熟度又跨前一步。

以富邦為例，程曦2014年起就替台北富邦銀行和富邦媒體科技（momo）陸續打造智慧客服，並提供大數據分析、客戶資料管理等服務。momo和富邦的轉型，程曦是低調的小推手。

但AI機器人只是吸引人的一種小工具，不是轉型的重點，如何運用AI、數據和雲端進行分析、提供精準行銷與服務，才能創造更高附加價值的業務。

對程曦而言，轉型是緊跟趨勢、不斷前進的動態過程，必須與客戶密切互動，培養產業敏感度，並勇敢承擔創新風險，「產業變革的殘酷就是：沒有轉型成功的企業，將坐以待斃，」黃士軍說。

更多內容請見《天下雜誌》672期；訂天下雜誌電子版

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