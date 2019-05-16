和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車

和運租車董事長田天明說，公司要發展「MaaS」（移動即服務），從汽車、自行車、電動車到訂閱車，試圖囊括全系列移動服務，提供各種消費選擇。 （邱劍英攝） 分享 facebook

【文／鍾張涵；圖片／邱劍英】

國外大車廠現在不只製車，更紛紛轉型成服務供應商。國內的和運租車也抓住這股潮流，從類似YouBike的路邊租還，到有如Netflix的汽車長租訂閱制，串聯多元的移動服務，創造更大商機。

賓士母公司戴姆勒集團數位轉型長潘賞世（Sascha Pallenberg）接受《天下》專訪時指出，一個城市的風景，某部份由汽車定義，但我們正進入一個改變時刻：「移動」正在重塑人們的景觀、重新塑造城市。

潘賞世說，當捷運、汽車、火車、公車和共享單車都成為可交替的移動組合，車廠應該轉型為「移動服務」的提供商。終有一日，資訊科技（IT）是關乎人們如何靈活運用多元服務；成功的公司，則能將多元移動服務串聯起來。

穿著筆挺西裝，和運租車董事長田天明在另一個專訪時刻裡，不約而同說出相同的話：和運要解決人們移動的需求，串聯各種產品，提供移動服務，「公司的未來是MaaS（移動即服務，Mobility as a Service）！」

田天明描述，民眾在和運可選擇門市短租或長租，也可在iRent app 24小時自助租車，去年則推出汽車「路邊租還」（類似YouBike概念）的服務。

和運也曾提供「4輪＋2輪」（租汽車加自行車），今年3月又與光陽合作，在雙北提供電動機車「路邊租還」。緊接著，4月效法賓士、富豪（Volvo）、現代、豐田等廠商，推出「訂閱制」，每月固定月費、3年換開3台車。

這代表，從汽車、自行車、電動車到訂閱車，和運試圖囊括全系列移動服務，提供各種消費選擇。

「汽車其實就是行的工具，過去強調所有權，現在轉變為使用權，」田天明說。

iRent可替代30個門市成本

從2014年，和運就主打iRent 24小時自助租車，2017年增加更多據點，讓民眾能甲地租、乙地還；去年推出路邊租還服務，只要下載app，就能在停車場和服務範圍內的路邊停車格「隨租隨還」。

由於iRent服務提供更多便利性，取車不受門市營業時間限制，分散式的取車點也能讓車輛分布更接近想租車的人。iRent設點速度比傳統門市快，讓營收佔比一路提升。和運總經理謝富來就透露，今年1月以來，iRent營收已超越短租門市。

年輕世代強調使用權大於所有權，改變汽車業者的經營思惟。和運除特地加強app、雲端等數位化，還推出共享、共乘、路邊隨租隨還、訂閱制等業務模式。

年輕世代強調使用權大於所有權，改變汽車業者的經營思惟。和運除特地加強app、雲端等數位化，還推出共享、共乘、路邊隨租隨還、訂閱制等業務模式。 分享 facebook

傳統租車門市平均保有40至50台車，但「隨租隨還」約190台車就能替代4個門市，「若依iRent全業務1500台車估算，約可替代30個門市據點，省了門市租金、裝修成本。」

成效是：iRent上線5年，會員數逐年增加，從4000多人一路飆升，今年4月達14萬名。

iRent設點滿1年以上的據點，平均每台車使用率成長20%，每日使用時數逾4.8小時，超乎預期。

會員大數據潛力無窮，和運因此將短租部門獨立成和雲行動服務公司，發展「以顧客為核心」的服務。

下一步：當汽車界的Netflix

iRent短租雖發展強勁，但全球知名市調公司Frost & Sullivan報告顯示，過去3年，訂閱制在歐美呈現爆炸性成長，至2025年，訂閱式租賃預估將突破汽車銷售市場的10%。

因此，歐美各車廠早已陸續推出訂閱制，消費者只要繳交月費，即可依需求選車、依情境換車，如同「汽車Netflix」。和運今年4月也將此模式引進台灣。

汽車數位轉型，不只是改變商業模式和營收來源，還包括技術（車聯網、自駕車、電動車）與服務變革。和運只走了其中一小段，但數位化、會員數與數據匯流已現初效。

如美國訂閱帳務軟體大廠祖睿創辦人、《訂閱經濟》作者左軒霆（Tien Tzuo）所言，如今矽谷普遍認為：汽車就是一台裝有車輪的電話，最終，軟體將戰勝硬體。當全球車廠正積極從汽車製造商轉型為服務供應商，「真正的贏家不只能有效管理路線，還要能解決從A點移動到B點的所有問題。」

更多內容請見《 天下雜誌 》672期；訂 天下雜誌電子版 】