今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

緯穎科技總經理洪麗甯說，ODM直接銷售是一個觸媒，讓公司轉型、改變了商業模式和員工思惟。「當客戶的客戶跑到你面前，不可能不要！大勢來了，怎麼可能放棄？」 （邱劍英攝） 分享 facebook

【文／鍾張涵；圖片／邱劍英】

今年掛牌市值最大公司，伺服器大廠緯穎以黑馬之姿撼動股市。從做傳統代工製造的母公司緯創，到「軟硬兼施」研發、銷售一條龍，緯穎如何成為締造集團千億市值的金雞？

緯穎3月27日上市，被喻為「緯創集團小金雞」，一掛牌就撼動股市──當天盤中大漲逾5成，市值衝破600億，成為今年掛牌市值最大公司。29日，股價最高更攀抵398元，市值奔上670億，推升緯創集團整體市值破千億。

但緯穎也被質疑2014、2016年2次現金增資，圖利大股東的嫌疑。母公司緯創都不尋常地放棄部份認購權，反而讓緯穎董事長、緯創及轉投資公司之員工及親屬等特定人認購，造成緯穎個人股東持股高達36.65%，而緯創原本的股東都未能搭上緯穎股價水漲船高之益。

對此，緯穎總經理洪麗甯接受《天下》專訪時，首度表達想法：「緯穎出來的時候是沒有訂單的，現在這些說法是事後諸葛！」

洪麗甯在集團中有「小巨人」之稱，體態嬌小、圓臉圓眼睛，說起話來卻劈哩啪啦快節奏，像戰場上讓敵人瞬間失去反抗能力的閃光彈般充滿氣勢，若偶爾爆出大笑，整間會議室便炸開她的笑聲。

從無到有，攻克新客戶

洪麗甯強調，她極討厭媒體寫「小金雞」，彷彿暗喻緯穎靠母公司養大，以宏碁切緯創、華碩分割和碩為例，「他們有給原股東分，像是緯創當年被切，有帶走生意、設備；和碩不只把資產帶走，還有蘋果單。但緯穎什麼都沒有！設立資本額只有9500萬，緯創十幾萬股東怎麼分？那時求小股東，大概也沒人要投！所以，假如我們表現得不怎樣、業績要死不活，現在就不會有人這樣講。」

洪麗甯的職涯，正是緯創集團從硬體邁向軟體轉型的歷程象徵。她曾是緯創「企業產品事業群」總經理暨營運長，2010年，擔綱緯創新事業總部總經理。當年，雲端趨勢隱然成形，微軟、臉書、eBay、騰訊為求迅速和客製化，開始跳過戴爾、惠普等品牌商，直接找廣達、英業達、緯創等代工廠，談大型資料中心訂單。

緯創集團的「小巨人」洪麗甯回憶當年從品牌商的威脅看到機會，成了緯穎獨立、上市的關鍵，「我是主戰派的！」 分享 facebook

但如此做法引發品牌商反彈，認為此舉是與他們競爭生意。某代工廠高層透露，當時惠普、戴爾都因此陸續提出不下訂單、不釋專案等威脅，要求公司停止接觸終端客戶。廣達就曾因與臉書合作開放運算計劃，遭戴爾、惠普聯合制裁，抽光訂單。

2011年，緯創同樣面對威脅，洪麗甯坦言，這是讓緯穎獨立、上市的重要關鍵。

「當你看到機會，有威脅時要退縮嗎？廣達不就很有骨氣地放棄戴爾——雖然他們有蘋果單所以不怕，但我是『主戰』派的！創新不能淪為口號。我們應該做更有價值的供應商，證明自己的創新力！」

2012年，在董事長林憲銘低調支持下，她帶著99名員工，成立緯穎。

改變商業模式，業績爆增40倍

緯穎的硬體代工仍由緯創負責，但會由緯穎直接出貨超大型資料中心及雲端基礎架構各項產品及系統解決方案，創造出ODM原廠直接銷售（ODM Direct）的新商業模式。

洪麗甯說，過去，台灣代工出貨給品牌商，品牌商再利用通路賣給終端企業客戶；而如今，緯穎是原廠直接賣客製化產品給終端。英特爾資料中心總經理暨副總裁謝諾伊（Navin Shenoy）就說，緯穎獨特組合了可為客戶大幅降低總體持有成本（TCO）的最佳化基礎架構，以及深度客製化的雲端支持，引爆緯穎本身驚人的成長。

新商業模式讓緯穎的業績如火箭上衝，亞馬遜、臉書、微軟等科技巨頭一一成為客戶，推升緯穎2014至2017年營收不斷翻倍成長，從46億、108億、317億、856億元，去年更飆至1810億元，5年業績增近40倍。每股盈餘也自2014年的2.44元，去年達38元。

大數據、物聯網、5G時代來臨，雲端資料中心需求快速成長，網路大廠要求供應鏈更客製、彈性、快速因應，帶動代工廠產銷模式大轉型。 分享 facebook

IDC指出，2018年第3季ODM直銷伺服器出貨量達87.15萬台，早已超越第一名品牌商戴爾，是勢力龐大的新興族群，佔伺服器市場比重已達27.6%。展望後市，緯穎持續看好。

麥格理報告也說，全球資料中心需求受惠邊緣運算及5G浪潮，讓白牌伺服器市場2018至2021年的年複合成長率高達13%，未來資料存儲需求將愈來愈大。

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