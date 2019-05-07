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兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22天下雜誌

投資、選股、就業、經營實戰必備，《天下》兩千大企業調查，網羅全台規模最大的135...
投資、選股、就業、經營實戰必備，《天下》兩千大企業調查，網羅全台規模最大的1350家製造業、650家服務業、100家金融業。美聯社
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【文　天下編輯部】

年度最權威企業調查出爐！投資、選股、就業、經營實戰必備，《天下》兩千大企業調查，網羅全台規模最大的1350家製造業、650家服務業、100家金融業。數字揭開三大趨勢：蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低；製造業成長新主力：雲端概念股；最佳營運績效50強：被動元件上演景氣大驚奇！

2019年《天下雜誌》「兩千大企業調查」結果本日（5/7）出爐，本刊忠實反映1350家製造業、650家服務業、100家金融業，及16家金控業去年的企業體檢成果。

其中，關鍵發現有三：

調查發現一：製造業變革年，雲端成為新戰場

2018年，全球智慧型手機出貨量連五季衰退，台灣資通訊電子業去年所面臨的最大逆風，就是蘋果不甜了。蘋概股代表企業鴻海，稅後純益連續第二年衰退。加上中美貿易戰、中國經濟放緩影響，台灣製造業2018年表現略遜於前一年，總營收成長率8.26%，平均獲利率5.57%，比前一年的8.44%與6.07%略遜一籌。

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「後手機時代」的新發現，是喊了許久的「雲端」，已成為台灣電子業的轉型關鍵字，鋒頭甚至壓過火紅的蘋概股。

緯創轉投資的雲端伺服器ODM廠緯穎轉上市，這家4年營收翻15倍、18年營收達1811億的新面孔，掀起台股近年罕見的巨浪。

緯穎總經理洪麗甯在公司上市後首度接受專訪，她對《天下》強調，過去台灣代工出貨給品牌商，品牌商再利用通路賣給終端企業客戶，如今緯穎是原廠直接賣客製化產品給終端。

洪麗甯說，Direct（直接銷售）是一個觸媒，讓公司轉型、改變了商業模式和員工思惟。「當客戶的客戶跑到你面前，不可能不要！大勢來了，怎麼可能放棄？」

新商業模式讓緯穎業績如火箭上衝，亞馬遜、臉書、微軟等科技大咖一一成為客戶，推升緯穎2018年營收飆至1811億元，五年業績增近40倍。每股盈餘也自2014年的2.44元，去年達38元。

鴻海集團旗下雲端伺服器廠商鴻佰科技，營收雖然併入工業富聯（FII）財報，不過據業界人士透露，鴻佰前年營收約955億台幣，去年營收已突破千億，成長也非常驚人。

「後手機時代」的製造業紛紛啟動新佈局應戰，資通訊公司產品組合進入調整期，雲端、伺服器以及物聯網都是轉型大題目。

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調查發現二：石化業是最賺錢行業，航太業的營收成長第五名

台灣製造業另一主力石化業，去年前三季延續前年油價走強利多，即使10月油價急挫，整體平均營收成長率仍有12.16%，平均純益高達136.85億元，居所有行業之冠。

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台塑四寶合計去年營收比前年成長16.28%，創四年新高，台塑化也穩坐獲利王第三名。

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這次兩千大企業調查中，也有從後段班衝上前段班的暴衝產業。

例如，航太產業在前一年兩千大調查中，因營收負成長在製造業成長榜單中敬陪末座。這次受惠於去年國際航太巨頭波音與空中巴士營收成長，以18.24%的平均營收成長率衝上第五名，平均獲利率更高達9.26%。

航太龍頭漢翔（行業別排名第一名、兩千大排名第129名）去年繳出了營收、獲利雙創新高的好成績；晟田科技、長亨精密去年營收與獲利也都較前年有所成長。

值得注意的是，雖然2018年延續2017年的好景氣，下半年遭受國際情勢震盪，製造業接下來能否突破中美貿易戰帶來的景氣衝擊，充滿考驗。

調查發現三：最佳營運績效50強，被動元件躍主角

檢視《天下雜誌》「兩千大企業調查」的「營運績效50強」，今年榜單有不少驚喜。幾家老字號企業如同吃了威而鋼，重拾年輕時的業績爆發力。

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這份榜單綜合過去三年營收、獲利及股東權益統計分析，代表2018年展現強大營運爆發力的公司。今年名單中有不少過去低成長的產業，從配角躍成主角。

去年台股最大驚奇，當屬被動元件的全球大缺貨，締造了兩大產業巨頭—華新科技，與國巨的火爆業績，並列最佳營運績效50強榜單第一。

同行的日本大廠如村田、東電化（TDK），更接連宣布減產標準產品，以專心供貨給車用高階產品。受轉單效應影響，台灣逐漸掌握被動元件的價格話語權。因此，華新科和國巨談到景氣都很樂觀。

不過，2018年下半遭逢中美貿易戰，被動元件爆發力第四季出現轉折，華新科及國巨的股價下半年開始走弱，一年內高點與低點差距高達七成。

●更多內容，請見《天下雜誌》672期《2019天下兩千大調查　數位轉型領先者指南

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