拒絕被社群媒體控制 10招教你辨別假訊息、爛新聞

使用社群媒體卻不被利用愚弄，是每個使用者的挑戰。 （王建棟攝） 分享 facebook

【整理／辜樹仁；圖片／王建棟攝】

每天滑臉書，你該如何判斷訊息的真實性？當演算法替你圍好同溫層，甚至政客透過假帳號網軍影響你的判斷時，你該怎麼辦？

如何辨別假新聞，臉書官方提出10個方法：

​​​​​1.對標題持懷疑態度：如果標題內容震撼到令人難以置信的地步，很有可能是不實報導。

2.仔細留意連結：許多不實報導都會偽裝成真實的新聞來源，可以前往這些網站，與知名新聞來源的連結做比較。

3.調查新聞來源：如果報導來自不熟悉的組織，請查看該組織的簡介，進一步了解並判斷。

4.注意不尋常的格式：許多不實報導的網站都會出現錯字或奇怪的排版。

5.檢查照片：不實報導經常使用經過篡改的圖像或影片，有時候也會盜用真實的照片來斷章取義、混淆視聽；可以搜尋這些照片或圖像，來確認原始出處。

6.檢查日期：不實報導可能會出現不合理的時間順序，或是篡改事件的發生日期。

7.查核證據：檢查作者的資料來源，確認報導內容的正確性。

如果證據不足或找來匿名的專家背書，就有可能是不實報導。

8.參考其他報導：如果有多個具公信力的來源都報導了相同的內容，則新聞內容較可能屬實。

9.真報導還是笑料網站：查看新聞來源是否以嘲弄時事著稱，以及報導的細節和語調是否帶有玩笑意味。

10.只分享可信的新聞：閱讀報導時，記得保有批判性思考，並只分享你認為可信的新聞。

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