中國製造崛起 黑手媳婦搶救MIT供應鏈

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2019-05-03 12:53天下雜誌

為了保存公公創業的記憶，來自台中的設計師徐景亭在三重展開黑色聚落計劃，串聯近百家...
為了保存公公創業的記憶，來自台中的設計師徐景亭在三重展開黑色聚落計劃，串聯近百家工廠，一頭栽進黑手的世界裡。 （吳宙棋攝）
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【文／康育萍；圖片／吳宙棋攝】

當黑手師傅遇上創客，會擦出什麼樣的火花？2013年，設計師徐景亭在新北市三重發起「黑色聚落」計劃，串聯近百家老工廠，讓國際看見台灣製造的能量。對她來說，這不僅是為了振興社區發展，更要喚起人與人之間的情感連結。

新北市三重區，打從1970年代起，便成為北台灣加工製造業重鎮，工廠遍布大街小巷，師傅們練就一身功夫、憑著一雙手，撐起台灣引以為傲的經濟奇蹟。

但這段「台灣錢淹腳目」的時光，早已過去。

如今，走訪三重中正北路193巷一帶，大約剩近百家工廠還在營運，比不上全盛時期的規模。一張張寫著「租」字的海報，就這樣貼在鐵門上。

眼看昔日常見傳統工藝逐漸凋零、失傳，2013年，來自台中的工業設計師徐景亭決定展開「黑色聚落」計劃，搭建製造業與創客、設計師之間的橋梁。

一走進工廠，就被迷住了

笑說自己一走進工廠就被「迷住了」，不待上半天捨不得離開，徐景亭在連Google地圖都難以精準定位的193巷裡，成立東海醫院設計工作室。

走進她的工作室，一打開門，便能看見展示櫃上擺著車床、銑床、沖床加工各類零件，清楚說明不同的工法，彷彿一座小型的工廠博物館。

到鄰近的工廠「串門子」，和老闆聊一下午的天，自己也學著操作設備，是徐景亭工作忙碌...
到鄰近的工廠「串門子」，和老闆聊一下午的天，自己也學著操作設備，是徐景亭工作忙碌之餘最大的樂趣。 （吳宙棋攝）
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沒有製造背景的她，為何會一頭栽進黑手工廠的世界裡？

起心動念，是為了保存公公殘存的記憶。

當年，徐景亭的公公來到三重，憑一己之力投入創業，專門生產閥類零件。工廠一樓因此堆滿各式設備，二樓則是住家，形成台灣典型家庭即工廠的經營樣貌。

也因為與丈夫相識，她自此與三重產生連結。沒想到，兩人結婚成家後，2008年金融海嘯來襲，公公的工廠因為客戶生意銳減，頓失訂單而被迫歇業。

等到消失才來救，就來不及了

看著空蕩蕩的工廠，她還曾突發起想，打算自己去學車床，延續公公的事業，卻被公公一口否決，「這個女孩子學不來！」

幾經考慮之後，她決定把工作室搬過來，平時除了在大學教書，也一邊接案，「也是想說，公婆住樓上比較閒，可以幫我帶小孩，」徐景亭笑說。

時間一久，她和這些工廠老闆成為無話不談的鄰居，慢慢培養起感情。深知他們面臨經營危機，卻又苦無能力轉型，如果就這樣放棄，台灣的傳統工藝很可能就此失傳。

一股「想要做點什麼」的念頭油然而生。「如果等到這些人都消失，才要來拯救，那就很困難、很困難了，」她這樣想。

出於對在地的情感，徐景亭啟動黑色聚落計劃，透過公公與街訪鄰居介紹，一一拜訪附近工廠，從記錄師傅的專業開始，除了整理成圖片、文字在工作室展示，也找來日本導演拍紀錄片，將他們的知識與技術傳承下來。

出於對在地社區的情感，希望將老師傅們的經驗、手藝傳承下來，徐景亭一直在思考如何讓...
出於對在地社區的情感，希望將老師傅們的經驗、手藝傳承下來，徐景亭一直在思考如何讓更多年輕人走進工廠，活化傳統產業。 （吳宙棋攝）
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黑手的工廠，創客的寶庫

她表示，對歐美國家來說，要在當地找到工廠生產產品是件很困難的事，工匠的精神與技藝是很珍貴的資源。相較之下，台灣還保留完整的供應鏈，如果能發揚光大，對外國團隊更有吸引力。

「有次我帶荷蘭朋友來，他想開發一台拖車去賣。結果他很驚訝，怎麼走出去就有那麼多工廠，就去對面聊一聊，一下子需要的東西都找齊了，還可以回來繼續喝咖啡，」徐景亭說。

於是，如果有人有製造需求，她腦海中的名單就會浮現。不管是做模型、加工零件，還是買材料，一通電話、或走幾步當門拜訪，便能找到合適的工廠，協助他們把產品完成。

採訪過程中，徐景亭就帶我們來到一間飾品零件廠，一樓的設備正轟隆隆運轉，走上二樓，只見老闆忙著和一位設計師討論設計圖，一會又走進貨架區，從上萬種零件中挑出適合的品項。

對設計師和創客來說，這裡就像座寶窟。

麗新飾品零件公司的第二代李明峰回憶，40年前父親創業時，工廠生意好到產品出貨要用貨櫃來裝，數量動輒十萬起跳，還曾到中國浙江義烏設廠，見證台商最風光的歲月。

有一天，大客戶都不見了......

但隨著中國製造崛起，台商失去比較優勢、難以持續經營，最後只好把產線全部移回三重，朝少量多樣的客製化轉型，即便是3、500件的設計師、創客訂單也得接。

「我們的想法是盡可能扶持他們，未來才有希望。不然大客戶都不見了啊！」李明峰感慨地說。

麗新就像是193巷眾多工廠的縮影。如果想生存，就得另尋出路，不然很可能被現實淘汰。

正因如此，黑色聚落計劃進行至今已經6年，徐景亭仍持續摸索，試圖找出互補、雙贏的合作方式。

跨越工廠與外界的高牆

例如，她曾到日本新潟的燕三條參加「工場祭典」，看見當地業者為了求生存，聯合舉辦為期4天的導覽、實作體驗，每年開放工廠，號召世界各地的設計師、創客、新創參與，讓他們了解日本製造的能量，同時替自己開拓客源。

她也嘗試搭建類似的平台，在黑色聚落舉辦「黑金派對」，邀請工廠老闆們到工作室開講，和設計師、創客交流，結束後再實際參訪工廠，「大家會覺得很神奇，自己親眼看見，才知道原來（產品）是這樣做出來的。」

不過，要打破工廠與外界之間高牆，徐景亭就遭遇不少挑戰。

光要說服老闆打開大門，讓外人走進參觀，其實就不容易，吃閉門羹更是常有的事。畢竟對工廠來說，技術、設備都是生財器具，更關乎謀生本領。

再來，即便進入工廠，設計師、創客也不見得能找到合適的方式與師傅溝通，前者不懂製造、後者不懂創意，雙方經常陷入「鴨子聽雷」的窘境。

創客要先做功課

徐景亭舉例，曾有一位創客想請工廠生產模具，開口第一句話卻問，「老闆，請問生產一個模具要多少錢？」

但不同製造方式、材料、用途的模具價格都不一樣，老闆聽了也不知該如何反應，對話就很難展開。

「所以我會建議他們，除了抱持請教的態度，最好自己也先做功課，對要做的東西有所了解，不然最少要拿張（設計）圖來嘛，」徐景亭表示。

師傅也要多開口

另方面，她也試著鼓勵老闆、師傅們多「開口」，走出工廠接觸潛在客戶，透過黑色聚落這個平台，認識前來參加活動的年輕人，不管是設計師、創客或新創，都可能變成下一個合作對象。

一路走到現在，徐景亭自認能力並沒有那麼大，每次面對政府詢問獲利模式、創造多少產值等問題，她坦承自己總是答不出來，「我還是把自己放在推廣的角色，希望看長遠一點。」

比起談數字，她更習慣發揮設計師的感性思惟，從一個又一個的故事切入：這家工廠的老闆退休、兒子回來接班了，哪家工廠買新設備，另一家工廠關門變小吃店了⋯⋯，建立人與人之間的連結，找到互利、共榮的生存方式，是她從過去到現在一直在做的事。

「這裡還是有很強的能量。我每天早上八點多看，大家就忙著開門了，想如何幫客戶解決問題，真的很認真工作。」

採訪尾聲，時間接近傍晚，忙了整天的工廠一家家拉下鐵門，193巷又再度陷入一片寂靜。老闆們口中那個設備24小時運轉、就像在印鈔票的年代，彷彿不曾存在。

但也許，就像「黑色」聚落代表的不只是師傅們手上油墨印記，更是黑暗中的一線生機，「現在有人加班，大家反而會替他們開心，」徐景亭笑說。

她期待，未來能有更多人走進這條巷子，看見台灣在地製造的活力。

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