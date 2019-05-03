臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

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【編譯／樂羽嘉；圖片／shutterstock】

臉書、Google這類大型科技公司向來以困難的面試問題著稱，而臉書最紅的一道面試問題不只是聰明而已，還可以測出求職者的熱情所在。

成功的企業最懂得徵募人才有多重要，畢竟好公司就是建立在好人才上頭，像臉書、Google這類公司會收到成千上萬封漂亮的履歷。而找出最適合公司的人才，就成了最重要的課題，求職者在面試中的應答表現，可以透露端倪。

臉書最常問到的面試問題是：

如果某天，你想要在工作中拿出最好的表現──也就是你下班回家之後會覺得自己擁有世界上最棒的工作──你會怎麼做？

這個問題並不是考邏輯，而且沒有線索可循，又非常主觀，更沒有聚焦在求職者的技能或能力上，可以說很不好回答。

這道題為什麼堪稱一絕？《Inc》分析，原因有三個：

1.這個問題會揭露你的內在想法和感受。

臉書全球徵聘負責人卡琳瑙絲姬（Miranda Kalinowski）告訴《商業內幕》，面試官問這一題，是想知道求職者真正的熱情以及內心興趣所在，是不是跟臉書要找的人一樣。

求職者可能為了準備面試花了好幾個星期，但這一題很難用罐頭答案回答，因為這跟你的情感與熱情有關，熱情是假裝不來的。

2.為了看出你如何發揮長處。

臉書管理階層相信，只要你給員工機會繼續做擅長的事，他們就會發光發熱。

臉書徵聘副總裁格勒（Lori Goler）告訴《Forbes》：「你做自己享受的工作時，就會更快樂、更投入，拿出頂尖水準的表現。」

「我們希望每個人都在他的角色上發光發熱，所以在你加入前，我們會試著發現你真正的強項，以及你如何發揮長處。哪些活動會幫助你達到『神馳』（心流）狀態？想想你表現最好的一天，你會知道答案。」

心流（flow）狀態是匈牙利心理學家奇克森米哈里（Mihaly Csikszentmihalyi）提出的理論，指一個人把精神力完全投注在某種活動上的感覺，進入心流狀態後會帶來充實感以及高度興奮等正向情緒。

臉書希望透過這題，把人才放在正確的位置上，讓他們成功、發揮所長，這樣一來也能培養出自信、充實等正向情緒。

3.這有助於公司改進。

問這一道題目，對臉書的長期發展也是有益處的。臉書一直在蒐集如何讓人才開心的海量數據，而這一題不只讓臉書可以找到最佳求職者，也有助打造臉書的未來。讓人才開心，他們才會留得長久。

要記住，你要雇用的是人，不是機器，人是情感的動物，所以洞察員工的感受與真實想法、願望與熱情，關係才能走得長久。

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