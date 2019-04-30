專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

【採訪整理 伍芬婕】

大學商科畢業、30歲的偉恩（化名）已是網路行銷公司負責人。2014年首次為議員操盤網路宣傳，成功勝選，開啟了他的「網軍」之路。他們團隊除了共產黨，其他來者不拒，「錢賺夠就好，不要玩太大。」

「言論平台是自由的，50個帳號能很快扭轉風向。」白天發想攻防議題和製作素材，到了晚上就上網「展示火力」，是網軍們選舉期間的日常。（示意圖，非當事人） 圖片來源：王建棟攝 分享 facebook

「畢竟言論平台是自由的，我50個帳號，很快就可以扭轉風向，」三十歲的偉恩（化名）平常經營網路行銷公司，一到選戰期間就成為網軍頭子，帶領一組三人團隊操作社群媒體帳號，影響輿論方向。

5年前，首次操刀幫助藍營議員勝選後，開啟了他的網軍之路。目前已有總統選戰的客戶，偉恩自稱只要客戶不是共產黨、其他來者不拒。

手上握有全台最大的電子布告欄「PTT」上近60個帳號，究竟他如何帶風向？以下是他的自述：

我們不會和一般公司說有這類服務，大部份就是口碑相傳。檯面上大的行銷公司不見得具備在PTT上的操作能力，因此找我們幫忙。

PTT這個社群難操作的原因是，要很了解生態，掌握一個討論板裡面的板規、慣用語，才容易引起共鳴。

我觀察，PTT使用者是25歲到40歲居多。最多人的時候，就是2005年到2013年，現在已經有點退流行。但我們這些30幾歲的，還是不少人用，很多人沒有既定政治立場，覺得藍綠一樣爛，比較有可能被風向、或看似有道理的論述牽著走。

操作上，要做好帳號的人格設定。像去年地方縣市長選舉，在地人身分能讓人感同深受，風就容易吹起來。譬如發文開頭可說，「我是土生土長高雄人，過去16年高雄又老又窮我覺得很難過，」這樣大家容易共鳴。

我最近還沒盤點手上帳號，開始操作前要先整理過，看哪些帳號可用。

以商業案舉例，如果帳號用男生身分發過文，就不能推薦女性微整形。重點是不要互相矛盾，被人抓到。

注意身分設定，勤換IP

常見的帶風向做法，通常是先貼新聞，然後回文或推文（在文章下方留言回覆或推薦）。

貼新聞就是開第一槍，先有個話題引發討論。因為大家會看前面幾個人的留言，保險起見，我發文後的前面幾個推文，也會是自己操作的帳號。

我們團隊主要有3人，用A帳號發文後，會用另一台電腦進到B帳號，在文章下面留言。在這之間，團隊要能快速切換帳號的網路IP位址。

另一種引起注意的方式就是爆料，這比貼新聞來得難。因為要有料可以拿，除非委託人偷偷放給你，不然一般人很難這麼做。

這對我們來說有風險，如果對方覺得太嚴重，這個帳號可能就會被肉搜起底、甚至要告，所以會用模稜兩可的方式講，像是「我做了一個夢，某某政治人物說他要辭職……，」這種沒有講明的爆料法，就比較安全。

兩軍交戰時，經常會把對方操作手抓出來。像是2010年的五都選舉，PTT有文章說抓到楊秋興說謊，後來被懷疑可能是陳菊的某秘書發文的，但這些都還要再查證。

（圖截自PPT政黑版） 分享 facebook

起底對方的主要方式，就是看發文者的網路IP位址，換帳號發文但沒有換IP，或者是一群人發文IP很接近的話，就容易被抓到。我們有換IP的工具，會嚴格要求成員遵守，發文前也會檢查確認。

有些人以為在線時間長，就是專業網軍，但其實不是。如果不是因為突發新聞或委託人有急事，我要發文一定是選在晚上七點到十點之間，因為風一定要吹到最多人才有效。

而且如果我的身分設定是上班族，結果我上班時間隨時隨地都在PTT上，有心人士一看你的上線時間很奇怪，就容易說你是「假人」。

在某個討論板被指認出是職業寫手或假帳號，網路上都可以查得到，如果是為特定立場講話，那等於帳號就廢了。若是臉書被檢舉，相對比較不會有被「公開點名」的感覺。

操作一個月，報價可達10萬

我們公司不是專做政治，平常會有臉書行銷或業配可以接，像是一些產品商家需要臉書小編幫忙發文等等，這些是日常收入來源。選舉來的時候，則可以多賺一大筆。

我們收費的範圍很廣，通常上面有行銷公司統包一整個行銷案，對委託人報價一個月大概是40到50萬，幫他們弄好臉書、圖，還有輿論。

到我這邊，看是統一報價或單篇計價都有。統一報價的話，我接過的從一個月3萬到10萬都有。如果按照篇數，一篇是1500到2000元，假設一個月要30篇，就是6萬元。

不過，篇數也是要看知名度。例如幫柯文哲與幫黃偉哲相比，篇數的基準差很多。如果我要幫黃偉哲一個月帶50篇文章，難度高很多，就不會用篇數計價。

團隊成員的薪水約是月薪3、4萬，選舉時間會有一些加給。做這個不太需要特定科系出身，重點是勤勞，勤換網路IP位址、不要被發現，才是最重要的。

2020總統選戰客戶，我們有。基本上除了共產黨，其他來者不拒。在國內拿共產黨的錢有法律問題，我個人傾向不要玩這麼大。錢賺夠就好，上升到國安層次就有點危險了。

有沒有人做共產黨生意？肯定有，因為我認識。他是操作臉書，做些圖片抹黑或批評政府，畢竟只要是執政者，就有很多作為給人批評，他只是做成有哏圖片或短文章搬上檯面。

網軍頭子偉恩（化名）小檔案

出生／1989年

現職／網路行銷公司負責人

學歷／大學商科畢業

經歷／2014年首次為藍營議員操盤網路宣傳，後該議員成功勝選；2016年開始招募、系統性訓練網路輿論操作者

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