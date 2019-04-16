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撐不下去！中連貨運裁員九成 大幅解雇上千名員工

北京推一國兩制 韓國瑜扮演什麼角色？

2019-04-16 11:30天下雜誌

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【文／林倖妃、陳一姍、辜樹仁；圖片／中聯辦官網】

中聯辦是中國官方派駐香港、澳門執行「一國兩制」的重要機構，而韓國瑜是台灣第一個踏入中聯辦的首長。批評者說，他成為一國兩制的樣版；支持者反駁是過度解讀。就在韓國瑜拚經濟之旅後3天，中共軍機飛越海峽中線，引發美國譴責。到底韓流吹到對岸，除了拚經濟，又讓美中台關係產生哪些變化？

62歲的韓國瑜從失業的谷底翻身，可說是近年來最激勵人心的故事。

在離開政壇17年後，他在60歲時打破眾人眼鏡參選國民黨主席，雖然落敗，卻為他爭取到高雄市擔任國民黨市黨部主委的契機。

61歲代表國民黨參選，一舉拿下被視為「綠營大本營」的高雄市長寶座，將綠地翻轉為藍天。

但故事到這裡，還沒有結束。最近的一趟港澳、大陸行，更讓他躍上檯面，成為美中台三角關係的關鍵人物。

在繁花盛開的春天，韓國瑜先是率隊前往星馬地區，緊接著又赴港澳等地，過程中不僅中國動作頻頻，美國也密切觀察。

中國兩手策略：一手歡迎，一手挑釁

韓國瑜雖然將大陸行定位為「經濟之旅」，但中國當局顯然不這麼認為。因為在對岸安排下，韓國瑜不僅和國台辦主任劉結一見面，更踏入香港、澳門中聯辦，成為第一位進入中聯辦大樓的台灣地方首長。

中聯辦是中國官方派駐香港、澳門執行「一國兩制」的重要機構，「這是政治敏感的行動，從踏入的那一步，整個象徵意義就已經完成了，」陸委會主委陳明通在接受《天下雜誌》專訪時直指，這是一國兩制框架下的政治行動。

3月31日，在韓國瑜返台後不過短短3天，中國解放軍兩架殲-11戰機越過台灣海峽中線，美國在台協會（AIT）隨即在臉書貼出美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在聽證會發言重申，「中國國家主席習近平提出的一國兩制方案，並非兩岸共同意願，美國反對任何片面改變兩岸現狀的作為。」

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一方面對韓國瑜盛情款待，一方面採取軍事行動測試，中國的「兩手策略」，升高了美中原已緊繃的態勢，也是不容台灣忽視的警訊，「我們認為這是改變現狀非常激烈的舉動，」一位美國官員警告，中共軍機比以往更積極、更挑釁，中國對台灣施壓會愈來愈積極，且不限於軍事，而是從外交全面邊緣化台灣。

「今年情勢和1996年飛彈危機像透了，接下來，危機升高的可能性不是沒有，」亞太和平研究基金會首席顧問趙春山也斷言，隨著愈來愈接近2020年的總統大選，情勢恐將愈來愈緊張。踩在歷史節點上的韓國瑜，顯然觸動了美中台三方的敏感神經。

「我認為韓國瑜出訪，中國出了不少力。中國很明顯想釋出訊號，讓台灣人看到不同的選項（指一國兩制），」該名美方官員強調，「我不會假設這是韓國瑜的目的，卻是中國明確想要達成的部份目的。」

雖說是閉口不談政治的「經濟之旅」，引來的卻是政治風波，甚至開啟中美貿易戰的外一章。事實上，不管是藍或綠的解讀，最終目標卻都是直指2020年將舉辦的總統大選，而中國、美國在其中也扮演或多或少的角色。

剛上任就急於拚經濟，韓國瑜不是不清楚大陸行可能引來的質疑聲浪。「選上之後就有很多邀約，我們也清楚大家不是單把他當高雄市長看待，但希望能定調為農產品的訂單之旅，」一位韓國瑜身邊重要幕僚坦承，將星馬列為第一站就是為避開爭議。

台灣兩極解讀：拚經濟，為何要去中聯辦？

雖然小心翼翼，第二站才赴中國，卻仍引來爭議，追根究底是「主控權」不在市府手上。

「我們是單純推銷農漁產品，基本上是『客隨主便』，接受接待方的安排，」負責和對岸接觸，高雄市副市長、前交通部長葉匡時口中的接待方，是香港中華進出口商會，為香港五大商會之一，在當地被視為「親北京組織」，「去香港之前，也去國台辦和他們稍微討論，」他說。

至於出發前的行程安排，是否包括中聯辦？「大陸官方安排都只說『有可能』，沒有百分百確定，」葉匡時強調，要和大陸官方來往，高層安排都無法事先確定。這也彰顯出，從港澳中聯辦到國台辦，都具有高度敏感性，需要北京認可。

行程的不確定性高，談話的內容更是受到矚目。和韓國瑜同行的人除副市長葉匡時，另有10個議員、8個局處首長以及農漁會代表等30餘人。

除香港、澳門特首因為辦公室規模，無法容納所有人，國民黨籍議員蔡金晏全程參與，並在場聆聽雙方對話。

他回憶，只有香港和澳門中聯辦主任談到回歸後，在一國兩制底下的運作，「和國台辦主任劉結一會面，關起門來聊時，我心裡想他會不會又提一國兩制，結果一次都沒有。」

民進黨大老林濁水質疑高雄市長韓國瑜採取「南南」合作，要把水果賣到東南亞，但把台灣香蕉打垮的就是菲律賓香蕉，不過高雄市農會理事長蕭漢俊回應，同樣品項、品質不一樣，顧客消費也有差異性。（高雄市政府新聞局提供）

民進黨大老林濁水質疑高雄市長韓國瑜採取「南南」合作，要把水果賣到東南亞，但把台灣...
民進黨大老林濁水質疑高雄市長韓國瑜採取「南南」合作，要把水果賣到東南亞，但把台灣香蕉打垮的就是菲律賓香蕉，不過高雄市農會理事長蕭漢俊回應，同樣品項、品質不一樣，顧客消費也有差異性。 （高雄市政府新聞局提供）
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韓國瑜的交朋友之旅，帶回來的成果很豐碩。根據高雄市政府公布的訊息，從星馬行到大陸行的「南南合作」策略，共簽具22張合約、12張MOU（合作意向書），總金額近84億台幣。

「我們都是簽長單，為期2到4年都有，不是一次性交易，」高雄市農會理事長蕭漢俊解釋，主要是水果和漁產、加工品，「高雄有生產的就以高雄優先，高雄不生產才往外縣市找。」

訂單需要更長時間去實現，但國內引發的焦慮是現實。

「我們也想過可能有反彈（指進中聯辦），但我認為這是扣帽子，進或不進去中聯辦，香港都是一國兩制，」葉匡時的聲音聽來有些惱怒。

「外界有疑慮很正常，但若說去到中聯辦就是肯定一國兩制，這是過度解讀，」高雄市兩岸小組成員之一、也是韓國瑜的兩岸幕僚，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，因為台灣的政治氛圍很清楚，有8到9成的民眾都反對一國兩制，任何有實力的政治人物都不會接受或肯定一國兩制，這是台灣目前較大的公約數。

延伸閱讀〉

柯P想當總統——擋路的不是韓國瑜，是習近平

大陸委員會主委陳明通：失去主權，拚來的經濟只是鏡花水月

顏擇雅：簽訂兩岸和平協議，為何沒必要，也得不償失？

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