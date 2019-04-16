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撐不下去！中連貨運裁員九成 大幅解雇上千名員工

蝦皮六成業務來自這個國家！直擊東協最有潛力市場

2019-04-16 11:29天下雜誌

印尼新創公司中，以電子商務佔多數。而近來有愈來愈多穆斯林女性也加入創業行列。 劉...
印尼新創公司中，以電子商務佔多數。而近來有愈來愈多穆斯林女性也加入創業行列。 劉國泰
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【文／黃亦筠；圖片／劉國泰】

總部在新加坡的蝦皮，有60%的業務來自印尼；東南亞10隻獨角獸中，有4隻在印尼！短短5年內，印尼搖身成為東協最具潛力市場，商人出身的總統佐科威，如何看準數位經濟的潮流，更讓印尼成為亞洲的新創磁鐵？

第三站：中爪哇梭羅市

來自佐科威故鄉的網路創業家

基礎建設與重工業是打造新印尼的一隻腳，另外一隻腳，則是創造內需的數位經濟。

《天下》採訪團隊來到中爪哇的古城梭羅。這裡是佐科威的老家，也是他的發跡地。

他從木材商人步入政界的第一場勝利，是當選梭羅市長，並在之後7年間做得有聲有色，因而在全國聲名大噪。

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梭羅另一特產，是名列聯合國世界文化遺產的印尼傳統蠟染服飾Batik（巴迪衫）。距離佐科威老家約莫15分鐘車程的Batik交易中心，店鋪林立的熱鬧景觀，可以說是「Batik界的東大門」。

24歲的瑪哈達剛批完一大袋Batik衣裝，正坐在階梯上專注看著手上的三星智慧手機。

「我每天來批貨，更新我的網店，」戴著穆斯林頭巾的瑪哈達，害羞地秀給記者看手機上的網店照片。遠在蘇拉威西、加里曼丹島的網友，都買過她的衣服。

身為穆斯林家庭的長女，瑪哈達畢業自在地大學的動物科學系，爭氣地進了碩士班繼續讀書。

為了籌學費，去年1月，她成為穆斯林女性創業家的一員，在電商平台蝦皮上開了Batik服飾網店。一個月幾千塊的收入，從台灣的眼光看並不多，卻足夠讓瑪哈達自力更生。

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「我的同伴有4個人在蝦皮上開網店創業，」瑪哈達說。

這位來自佐科威故鄉的創業家，搭著這2年進入印尼的蝦皮，成為印尼發展數位經濟的受益者。

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蝦皮有6成業務來自印尼

印尼創投協會副主席多納（Donald Wihardja）分析，印尼是全球第3大社群媒體使用國，每人平均每日在社群媒體上停留3到4小時。毫無懸念地，印尼已是東協最有潛力市場。

「總部在新加坡的蝦皮，60%的業務都來自印尼，」多納話鋒一轉，「客觀看，佐科威是站在一個對的時間點推動對的事。」

商人出身，佐科威對產業敏感，知道網路數位產業潮流不可擋。他指派科技部長擬定數位經濟發展藍圖，自己更赴矽谷參訪，了解網路產業與創投運作。前年年底，佐科威把電商平台結合印尼中小企業、微型企業、文創產品做銷售，讓小企業、甚至個人創業家透過網路突破實體困境。

「這5年改變很多，最重要的是生態系建構起來了，」印尼電子支付平台Ovo總監盧西斯（Albert Lucius）觀察。

先有大電商平台，智慧手機和電子支付平台普及後，印尼龐大的市場養出本土大電商平台Tokopedia、Bukalapak等獨角獸（估值超過10億美元的新創企業）。之後，智慧手機和電子支付逐步普及，像Ovo和印尼摩托計程車Go-Jek旗下電子支付工具Go-Pay，改變了印尼人日常生活的消費面貌。

摩托計程車Go-Jek，發展出手機app多項服務，還有手機支付Go-Pay，改變...
摩托計程車Go-Jek，發展出手機app多項服務，還有手機支付Go-Pay，改變印尼人的生活面貌。
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摩托計程車Go-Jek，發展出手機app多項服務，還有手機支付Go-Pay，改變印尼人的生活面貌。

「像我太太今天早上用手機在Tokopedia買了維他命，直接手機支付，」盧西斯語出驚人，這批貨透過Go-Jek直送，「1小時就送到我家。」亞馬遜在美國都無法那麼快捷。

另一方面，海外叫車軟體Grab和電商蝦皮、京東，也在這2、3年進入印尼卡位。

「這代表印尼電商起來了，但還在初期的成長期，」盧西斯坦言，美日中星等創投、電商大平台都來了，沒人敢忽略印尼的潛力。

延伸閱讀：

跨國直擊》為什麼全世界都在關心這次印尼大選？

境外公司大限將至 要飛２６小時的中美洲小島，為何有十幾萬家台灣公司？

【懶人包】印尼世紀大選　重點一次看

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