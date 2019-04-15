一杯咖啡要等3小時！全世界最大星巴克藏有什麼祕密？

【文 王一芝】

星巴克全球最大旗艦店於東京開幕，4層樓的建築由日本知名建築師隈研吾操刀設計。每天排隊等待進入店內的消費者，比賞櫻的遊客還多，開門兩小時號碼牌已經抽到4081號。這家店究竟有什麼魅力，讓消費者寧可等上3小時，也要喝上一杯咖啡？

圖片來源：星巴克官網 分享 facebook

你能想像，喝一杯咖啡至少要等上3個小時，開幕一個月卻還天天大排長龍？

沒錯，這家咖啡店正是還沒開幕前就以全球最大旗艦店、又是日本建築師隈研吾操刀設計，在網路紅透半邊天的東京星巴克臻選咖啡烘焙工坊（Starbucks Reserve Roastery Tokyo），也就是星巴克的頂級版。

《天下》雜誌記者在開幕不到一個月來到日本賞櫻勝地目黑川，兩側步道上粉嫩的吉野櫻剛開，花瓣片片飄落河裡，就像一條春季限定的粉紅色河川，但排隊等待進入星巴克臻選咖啡烘焙工坊的消費者，卻比賞櫻的遊客還多。

開門兩小時，號碼牌抽到4081號

不過早上11點半，號碼牌已經抽到4081號。維持秩序的警衛看了一眼說，「至少要等兩個小時不如先去吃個中餐。」前方一對台灣情侶，昨晚才排好幾個小時入場，今天一早又來排隊，「我昨晚喝咖啡，今天打算來試喝茶飲，」正準備進場的女孩搶在男友之前回答，日本最大星巴克對她的吸引力不言可喻。

這家店最特別的是，除了星巴克首席設計師利茲･穆勒（Liz Muller）之外，還找來2020東京奧運主場館的設計師隈研吾共同設計，這也是隈研吾繼福岡太宰府、台灣花蓮白色貨櫃屋後，第三次操刀星巴克門市設計。

隈研吾的設計靈感源自於目黑川河畔盛開的櫻花樹，透過大面落地玻璃窗，彷彿和窗外的櫻花美景無接縫接軌。

（圖片來源：Starbucks Reserve Roastery Tokyo 分享 facebook

而擅長以木材為建築加入日式和風與東方禪意元素的他，也用了大量的衫木，和銅色金屬裝飾搭配起來，有一種時尚卻平和的感覺，而且四處加上和紙、櫻花圖案、折紙等日本元素，整間門市的每個位置，都讓人想停下來拍張照片。

一入門最顯眼的，莫過於貫穿4層樓、高達16公尺的巨大烘豆桶，腮紅銅的表面是參與建築每個人捶擊的壓痕，還有2,100朵銅製櫻花懸在周圍，在自然光的映照下，不分四季地隨光影綻放不同色調。

（圖片來源：星巴克官網） 分享 facebook

星巴克一直以「體驗」著稱，而這裡更把體驗做到極致，讓客人親眼見到咖啡從生豆，一路製作到沖成一杯咖啡的過程。

進入這家店，彷彿來到羅德達爾小說《巧克力冒險工廠》的咖啡版。

閃耀著金燦色澤的烘豆桶，連接著無數條穿梭交織的銅管，圍繞整間店鋪，而割開麻布袋的生豆，就是這樣被傳送到不同的機器烘烤、磨製，再由吧台的咖啡師透過不同的專業器材，沖製成客人喝入口中的咖啡，剩下的就分裝販售，或運送到其他分店。

每層樓還提供不同飲品和美食。一樓賣咖啡和首度登陸日本的米蘭知名麵包店「Princi」。循樓梯而上，一大片掛著杯子的牆壁，就知道是茶飲區，這家店有許多日本茶的特調飲料及限定茶。

3樓是日本星巴克第一家雞尾酒吧，有超過100種雞尾調酒可以選擇，更重要的是，3樓還連接著露台區，不少人在此飽覽目黑川日夜櫻花盛開的美景。

3樓雞尾酒吧（圖片來源：Starbucks Reserve Roastery Tokyo推特） 分享 facebook

最後一層擺了好多張桌椅，都是為了將來舉辦活動或講座之用。而且還能看到咖啡豆的生產線，一包包咖啡豆在面前經過，也是告知這趟咖啡旅程接近尾聲。

像東京這樣的臻選咖啡烘焙工坊，全世界還有4家，包括西雅圖、上海、米蘭和紐約，下一個則是芝加哥，即將在今年9月開幕。

芝加哥店占地3,994平方公尺，比東京店大，將斥資上千萬美元打造，「這是一個大賭注，但我們看的是星巴克未來50年的發展，」星巴克創辦人霍華･舒茲（Howard Schultz）把臻選咖啡烘焙工坊視為星巴客的未來店。

未來50年，不能靠連鎖店？

過去30多年來，星巴克在77個國家開了2萬9千多家分店，讓美人魚標誌遍布全球。如今，自我顛覆計劃的正式啟動，在創始地開了第一家原生態焙烤咖啡體驗館，翻新品牌形象、創立全新咖啡館標竿、引新概念去往全球各地。

沒有意外，競爭壓力是最主要原因。

這些年，不少精品咖啡連鎖店風生水起，深受消費者喜愛，像是斯鄧姆頓咖啡館（Stumptown Coffee Roasters）、迪拉諾斯咖啡烘烤公司（Dillanos Coffee Roasters）和藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）等等。

他們和星巴克最大的不同是，咖啡只來自單一農場或小型合作社，一般很難買到，產量有限，通常只能在一年中的特定時間才有。

藍瓶位於美國華盛頓的咖啡店。（圖片來源：藍瓶Instagram） 分享 facebook

而趨之若鶩的消費者，往往都是厭倦了以星巴客為代表的大眾咖啡品牌。還有咖啡館老闆把星巴客稱之為「咖啡中的麥當勞」。

事實上，舒茲早在10多年前就有過轉型的想法，直到2009年才寫下「威利旺卡咖啡」（Willy Wonka of Coffee）的雛型，並在雜誌上公布了這個連鎖計畫。

威利･旺卡正是羅德達爾書裡那個巧克力發明家，他所設計的巧克力工廠位於主角查理家隔壁。

舒茲想效法《巧克力冒險工廠》一書，把咖啡整個產製流程濃縮在一家店裡，提升消費者體驗，讓他們一邊觀賞一邊細細品味手上的咖啡。

這個新品種星巴克，等於是集零售店、生產加工和劇場與一身，還故意製造出查理進入巧克力工廠那種夢想成真的感覺。

咖啡店即劇場，創造體驗式零售環境

更重要的是，星巴克打算在那裡銷售來自世界各地的高檔咖啡，吸引稀有品種咖啡的愛好者，畢竟這些稀有咖啡豆，不到一磅的售價，可能高達45美元。

「我們將帶領消費者進行一段旅程，讓他們沉浸在互動環境裡，近距離了解小批量手工生產的咖啡，」舒茲企圖改變。

4年前，星巴克在發源地西雅圖實現了舒茲腦中的創意。為了和原有的大眾市場品牌區隔，還摒棄了原本的綠色美人魚商標，改為星形標誌再加上Reserve第一個字母大寫R。

首席設計師穆勒當時告訴《今日美國報》（USA Today），這間店將成為「咖啡的劇院」，「我們想顛覆零售店，建造一個二十一世紀的店面。」舒茲個人也很滿意，「我認為Roastery是當前世界上最好、最有創意、最具沈浸感的體驗式零售環境。」

臻選咖啡烘焙工坊也成為外地遊客到訪西雅圖必朝拜不可的新景點，平均客單價更是原本星巴克大眾品牌的4倍，因此計畫在未來幾年再開100家這樣的精品咖啡館。

然而，根據今年1月《華爾街日報》報導，星巴克現任CEO 凱文‧強森（Kevin Johnson）打算縮減舒茲這個雄心勃勃的計畫至30家，目前只預計先開6至10家。

什麼是星巴克的首要挑戰？

對於星巴克的改弦易轍，市場上眾說紛紜。有人說，星巴克目前的挑戰，除了吸引新客戶到實體店面，更重要的是積極面對科技快速演變的衝擊。

「這是一個很成功的體驗場域營造，」國內一位重量級的精品咖啡店老闆觀察。

但星巴克的重點並不著重在咖啡專業知識的傳遞，產製也是作秀功能高於實際。

「更何況他們所謂的頂級咖啡豆也只是商業用高檔咖啡豆，並非真正頂級，」他對於星巴克是否真能吸引到那些精品咖啡豆的愛好者，態度保留。

不管星巴克臻選咖啡烘焙工坊能否實現當初舒茲的期待，成為未來業績翻倍的引擎，但它都向全世界零售業展現了一個事實，以體驗帶動消費的時代正式來臨。

延伸閱讀》

為什麼星巴克不是分小杯、中杯、大杯？

為什麼這家星巴克，沒有55歲無法通過面試？

一杯高鐵咖啡 讓名醫張金堅自創「三杯咖啡」養生 對癌症影響一圖秒懂