蟬聯三星！頤宮憑什麼又成為台北米其林最大贏家？

【文／吳雨潔】

《米其林指南》公布2019年名單，君品酒店的頤宮中餐廳，蟬聯兩屆三星殊榮。成功的路走來並不輕鬆，過去這一年，頤宮把台灣茶文化帶入星級餐廳、與桂冠聯名合作冷凍食品，更跨界宴會市場，「只要一停下腳步，對我們而言，就是退後。」

圖片來源：君品酒店提供 分享 facebook

料理的美味、上桌時保持餐盤與菜色的溫度、盤飾的美觀、服務的細膩等，都是好餐廳的必要條件。然而，頤宮做的可不只是這些。

與海外米其林餐廳合作餐會，拉抬影響力；結合在地，把搭配餐的飲料，從酒換成台灣茶；再與食品大廠桂冠合作，推出冷凍食品，擴大消費客群；更把頤宮當成平台，走出飯店場地，無限延伸商業價值。米其林三星，成為了頤宮的加分利器。

只是，成功的路走來並不輕鬆。

因為，「最大的競爭對手是自己，」雲品國際董事長盛治仁指出，「我們一直在想辦法突破，不只是平常的活動，而是更進一步思考有什麼商業模式、新的可能，」每一天都想著怎麼挑戰自己、怎麼跟昨天不一樣，而不是別人怎麼做、我們必須怎麽做的思惟。他強調，「只要一停下腳步，對我們而言，就是退後。」

結合在地 新推侍茶服務

這一年，為了讓客人有更好的用餐體驗，頤宮把茶文化帶入星級餐廳。除了可以翻閱茶具圖譜，還有侍茶師介紹如何品茶、搭配食物，「因為我們深知，唯有堅持文化底蘊的餐飲，才能歷久彌新，」盛治仁認為，美食結合文化歷史，才能創造美味之外的體驗和感動。

雲朗觀光集團餐飲事業部總經理丁原偉指出，「你有發現我們最近都不上酒單嗎？除非客人主動要求。因為我們在台灣，而且吃中國菜不該配葡萄酒。我在國外住了好多年，大家可能會花3、4000塊錢開瓶酒。但台灣茶這麼好，為什麼不能花這筆錢喝一杯好茶？我因為這個信念，決定把台灣最好的茶葉都拿到頤宮。」

茶資每人從200到500多元間，選擇包括製茶大師姜肇宣所製的東方美人、魚池紅玉紅茶、梨山金萱烏龍茶等。「你知道很多客人喝完以後，就直接去買了。我們選擇這些茶，也幫助了茶農，幫他們找到新出路，」丁原偉說，「不要一直認為我們只漲價、想賺錢，我們是幫台灣做事情。」

（君品酒店提供） 分享 facebook

跨界聯名冷凍食品 不需再侷限於座位

2018年10年，頤宮與桂冠食品合作推出魚餃、湯圓等冷凍食品，開台灣米其林餐廳風氣之先，「這是跨領域、跨通路的合作，」丁原偉指出，「透過桂冠把海外通路打開，讓我們的名字能夠出去，讓大家知道頤宮也可以做出好的冷凍食品。」

桂冠與頤宮的聯名合作，歷經一年多的開發，雙方還曾一起前往魚餃的故鄉──廣東汕頭。頤宮行政主廚陳偉強回憶，當時吃遍各家名店，只為了找尋原始道地的味道。桂冠食品總廠長王智傑說，要克服量化生產的技術問題，每一顆魚餃都是手工包餃。

頤宮行政主廚陳偉強。（黃明堂攝） 分享 facebook

跟桂冠的聯名合作是第一步。丁原偉指出，對雲品國際而言，「將來，這是一個無限的收入，因為這個無限大，不需再侷限於座位，只有產品好不好的問題。」無論對桂冠或是頤宮，跨界合作都是一個轉彎。轉過彎後，或許彼此都有了新契機。

延伸宴會平台 創造新體驗

宴會市場是紅海，大家比拚場地大小、規模豪華等硬體，但丁原偉指出，婚宴產業20年來都一成不變，「未來的市場不在這裡，那種市場只會淪為互相比價錢，導致業者的利潤愈來愈薄，最後被吃掉。」

靈感來自共享經濟，君品酒店向外租借各種不是傳統宴會的場地，例如豪宅、遊輪共13個據點，把三星餐廳頤宮的廚藝團隊當成優勢，以外燴形式包裝，成為新的事業體。丁原偉說，宴會事業「君品Collection」成為新型態的平台通路，「我不蓋新的宴會廳，不是銷售婚宴，而是創造新的體驗！」

（邱劍英攝） 分享 facebook

這是跨出去的新嘗試，盛治仁說，許多客人希望有特色的場地，又有飯店飲食與服務，「發現這種痛點，怎麼解決？於是我們跟場地合作，讓客人有更多更好的選擇，創造多贏的局面。」

先勢行銷傳播集團執行長黃鼎翎分析，畢竟每天餐廳來客數有限，加上價位、排隊等門檻，普羅大眾不見得能體驗。頤宮透過其他品牌推出周邊商品，延伸自己的通路，讓更多人可以吃到、也知道頤宮。

異業結盟是時代趨勢，黃鼎翎認為，「頤宮的行銷操作很聰明，專業度很高，懂得借力使力，」例如跟桂冠的合作，冷凍食品有了三星光芒，頤宮「把品牌打入新通路，成本也相對低，」創造雙贏。

品牌價值有很多面向，彼此有利基點才會合作，黃鼎翎建議，頤宮未來更要慎選合作對象，挑選品牌價值相當者，才不會拉低身價。

精進環境細節 老客人保證有位

第一年摘星前，頤宮將餐廳座位數陸續減少25％的數量，接客量減少、意味著營業額可能下滑，「但可以提高服務品質和體驗氛圍，同時還增加外場服務人員比重，晉用資深的外語服務人員，提升海外客人的服務，」盛治仁表示。

2018年宣布得星當天，服務人員透露，有超過500多筆的客服電話訊息來不及回覆。訂位從3月一路滿到農曆過年，過去這一年，訂位平均要花1個月的等待時間。

但是，「老客人不會訂不到位置」，丁原偉帶著神祕微笑說，「餐廳每天都有保留桌子給老客人。我的信念是要做老客人的生意，而不是觀光客的生意。因為觀光客不會養我一輩子，但是老客人會是一輩子的。」

餐廳也持續和外界不管是百年老店或米其林餐廳交流合作，像與澳門三星的8餐廳聯手餐會。丁原偉說，「每年花這麼多錢，請這麼多人來，我只為了一件事情，麻煩（員工）去學他的態度，不是去學他的生意。人會成功，是他的態度，請你去看他怎麼看待他自己的人生。」

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陳偉強指出，蟬聯三星當然開心。第一年奪星的時候很驚喜，第二年多了壓力，而且「維持三星比摘星的壓力更大」。但是，盛治仁說，「這一條款待客人之路，我們會繼續堅持用心地走下去，」也期待業界互相激勵、不斷挑戰自己，讓這個行業一起更好。

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