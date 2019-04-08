記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

【文 楊卓翰】

號稱國際學術研討會，竟完全不審查論文品質？前台北大學商學院院長方文昌創辦的「國際商學策進會」（iBAC），15年來在星日韓等10個國家與地區舉行國際研討會，卻被日本學者踢爆是「掠奪性學術組織」。掠奪性研討會是如何運作？《天下》記者親自投稿查訪，帶讀者一探究竟。

圖片來源：劉國泰 分享 facebook

只要4百美元，任何人都可以在國際學術研討會，發表任何東西。

為了證明這件事，《天下》記者花了20分鐘寫了一頁論文摘要，並選了一個荒謬的主題〈印度捷運系統訂價模式的口齒不清現象研究〉，送給「BAI 2019」（國際商業與資訊研討會，International Conference of Business and Information）審核，申請參加會議。（見下表）

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

訂價和口齒不清完全沒有邏輯關係；論文裡的艾爾啤酒訂價模型，當然不存在，最花時間的是調整字型，讓這20分鐘的研究心血符合格式。

「BAI 2019」研討會將於今年7月在東京早稻田大學舉辦。在早稻田大學國際研討會發表論文的經歷，對博士生畢業或教授升等時很有幫助。

6個工作天後，記者收到來信。號稱經過兩個審稿者的雙審查（學術界普遍的同儕審查方式），記者花20分鐘寫的論文摘要被接受了。

但這場研討會和早稻田大學可說無關。實際收錢、審稿、營運，其實是台灣的「iBAC」（國際商學策進會，簡稱商策會）。

《天下》調查發現，商策會在國際學術圈知名，是因為它舉辦的國際研討會，還真不少。

一串又一串的英文單字，堆疊出令人混淆的集團網絡。

集團開枝散葉，網絡化經營

記者投稿的BAI，過去由「台灣資訊系統研究學會」（ATISR，簡稱台資會）舉辦，2009年後才與商策會合辦。2015年商策會又與「台灣知識協會」（KAT，簡稱台知會）合辦IET、ISEP等研討會。

讓人看不懂誰辦了什麼研討會，是他們的優勢。

這些互相合作的學會，在過去15年，擁有近20個會議品牌，舉辦百餘場研討會。光在2018年，就辦了28場研討會，發表論文近千篇。

許多方文昌集團的研討會網站首頁，都有豐富的旅遊行程建議。網站上最難找的資訊，往往反而是主辦方到底是誰。（劉國泰攝） 分享 facebook

除了商策會的BAI，《天下》也以另外一篇假論文〈用ADID模型檢視台灣股市債務訊號〉，投稿台資會的NETs 2019、台知會理事自己辦的的IconEGS 2019，分別在八個及兩個工作天被接受。

ADID是網路俚語「A Douchebag In Disguise」（偽裝的混蛋）簡稱。

中研院研究誠信提升計劃總監張典顯指出，正常的國際學術研討會，需要2至4週的審閱時間。審查論文也會回覆審閱意見，請作者修改後再審。記者投稿3個研討會，全在沒有審閱意見下通過。

這樣的特質，符合學術界稱為「掠奪性學術研討會」（Predatory Conference）：雖然宣稱有同儕審查，但再離譜的論文都會被接受。只要付出3百至5百美元的註冊費，學術殿堂的門票，也跟著隨意兜售。

小辭典

掠奪性期刊 ／研討會（Predatory Journal／Conference）

指出版商純粹以獲利為目的，發行的低品質期刊或舉辦的研討會。這類期刊、會議常謊稱有專業編輯、同儕審查、高影響係數（Impact Factor）等引誘作者投稿，只為收取昂貴的稿件處理費。掠奪性期刊不僅傷害個別學者的金錢與研究心血，也為學術環境帶來偽科學風氣。（資料來源：中研院、成大醫學院）

影響係數（Impact Factor）

指某一期刊的文章在特定期限內被引用的頻率，是衡量學術期刊影響力的一個重要指標。每年定期發布於《期刊引證報告》（JCR）中。

為何有學者投稿掠奪性期刊？

1. 可獲得升等點數，也可應付教師評鑑

例如嶺東科技大學升等研究記點標準之一，「合乎期刊規定之其他國內外學術期刊或有ISBN碼之國內研討會論文可算點數。」由於掠奪性期刊經常也會有ISBN碼，因此就可能誤觸雷區。

2.部份大學提供研究獎勵

以淡江大學為例，獲EI、THCI、TSSCI學術期刊索引收錄者，每篇每月會發給1千2百元。疑似掠奪性期刊的WASET，過去就曾收錄在EI資料庫裡。

3. 研討會補助經費，順便出國旅遊

例如義守大學規定，不含大陸港澳，至少有3國以上學者、專家參加就是合格國際會議，學校會給予1萬元旅費與論文註冊費。

科技部專題研究計劃也會補助學者出國之交通費、生活費、辦公費等支出。多位受訪者表示，若非科技部出資，並不會想出席那些研討會。

4.以為能替學術履歷加分，受誘上當

一位國立大學教育系教授表示，剛升上副教授那年，研究就被國際期刊編輯注意到，邀請出席會議當主席，「心裡真的是飄飄然的，我這麼努力終於被看見了。」

國研院科政中心主任莊裕澤表示，醫院若看到醫療研究者有擔任學術會議主席、發表的經歷，會比較願意讓他當主任、院長。

分享 facebook

延伸閱讀》

大陸委員會主委陳明通：失去主權，拚來的經濟只是鏡花水月

境外公司大限將至 要飛26小時的中美洲小島，為何有十幾萬家台灣公司？

陶晶瑩：本來就一無所有，怕什麼？放膽嘗試吧！

荒廢30年秋茂園成打卡秘境 如何遊逛「美得像國外」的漁光島藝術節？

9月納勞基法，最血汗的住院醫師為何不領情？