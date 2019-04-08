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劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44天下雜誌

【文／田孟心；圖片／劉國泰】

掠奪性期刊與研討會愈來愈猖獗，露出資訊難分真假，面對防不勝防的學術陷阱，台灣學者該如何自救，以保護得來不易的研究心血、學術聲譽與荷包？

（劉國泰攝）
（劉國泰攝）
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如何避免落入掠奪性期刊與研討會的陷阱？專家們提出四個招式協助學者自救：

招式1　從收信開始提高警覺

收到邀稿信，首先可以留意寄件者身分，「優秀的作者會是優秀的編輯來邀稿，」中正大學教育系教授詹盛如說，如果是助理、甚至不具名的邀請信，原則上就可忽略。

「其實現在一直主動寄信叫我投的，我都不會考慮，」台科大研發長朱曉萍表示，高品質的期刊通常不會這麼積極。

此外，如果是研討會卻要求交完整論文（Full Paper），也別急著按下送件，很可能參加完會議後，會被不肖廠商自動轉投掠奪性期刊，「想撤回還要交一筆贖金，」朱曉萍說。

招式2　善用資料庫與學術社群

如果期刊宣稱收錄在哪個資料庫、Impact Factor（影響係數）多少，學者可以進行查證。

「如果它說有影響係數，那一定是收錄在Web of Science資料庫，一查就知道真的假的，」長期研究掠奪性期刊議題的台大圖資系主任林奇秀說。

當然，並非所有期刊都會收錄在知名資料庫裡，此時新進學者可以請教領域內的前輩，有哪些業內的優質期刊。

台大誠信辦公室主任鄧述諄表示，在同一個領域，哪些期刊不錯，是圈內有共識的。

若往正面表列方向查詢無果，可以試著朝負面表列下手。

雖然目前坊間知名的黑名單如Beall's List、Cabell's Blacklist等等，都無法斷言羅列出的一定是掠奪性期刊，但一家期刊如果上了這類榜單，仍不失為一個警訊。

招式3　觀察網站

除了檢查收錄的資料庫，從機構網站也能略窺是否為正派經營的期刊或研討會。

「剛成立的出版社，一下就經營幾十個期刊，官網點進去有工程、醫學、生物，有問題的機率就很高，」詹盛如說。

不只領域繁雜，還有些劣質研討會的首頁看起來像是旅遊網站，為的就是吸引學者前去開會。

「一個正常的期刊會花很多精神找編輯，所以我通常先看它網站的編輯委員會（Editorial Board），」台大機械系教授陳炳輝說。陳炳輝目前也擔任國際期刊MDPI的編輯，他點開自家網頁示範，「作者指南都會寫編輯群是誰，還有他們的信箱，投稿者就可以去確認。」

在作者指南中，通常也會說明審稿流程與時程，「正常期刊審查時間少說3、4個月跑不掉，你發現它異常快速，就要有警覺了，」朱曉萍建議。

招式4　直接看論文

許多新興的OA期刊（Open Access，開放取用），是以作者付費投稿、讀者免費閱讀的模式來經營。因此學者若想投稿，可以直接從網站上瀏覽過去發布過的論文來判斷期刊品質。

除了細讀全文，還可以觀察引用文獻是否都來自同一家出版社的期刊，「很多不好的期刊會這樣亂搞，才能增加影響係數，」陳炳輝提醒。

其他作者的研究水準，也是重要的參考判準，「問自己想不想跟這些人並列在一起，你會做出比較好的決策，」林奇秀語重心長地說。

掠奪性出版防不勝防，唯有持續跟進領域內最新資訊，才能避免誤闖雷區。

其實，花錢或損失一篇論文，都還只是暫時的苦痛，曾投稿劣質期刊的歷史紀錄，才是優秀研究者一輩子揮之不去的惡夢。

小辭典

掠奪性期刊 ／研討會（Predatory Journal／Conference）

指出版商純粹以獲利為目的，發行的低品質期刊或舉辦的研討會。這類期刊、會議常謊稱有專業編輯、同儕審查、高影響係數（Impact Factor）等引誘作者投稿，只為收取昂貴的稿件處理費。掠奪性期刊不僅傷害個別學者的金錢與研究心血，也為學術環境帶來偽科學風氣。（資料來源：中研院、成大醫學院）

影響係數（Impact Factor）

指某一期刊的文章在特定期限內被引用的頻率，是衡量學術期刊影響力的一個重要指標。每年定期發布於《期刊引證報告》（JCR）中。

【全文未完，完整內容請見《天下雜誌》669期；訂天下雜誌電子版

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