找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

（黃明堂攝） 分享 facebook 【文／鍾張涵；圖片／黃明堂】

即將在愚人節上任的台灣大哥大新任總經理林之晨，豪氣宣稱：電信業在轉型，還從電信專業裡找，那就只是死守四行倉庫等死！真的是這樣嗎？為什麼新上任的遠傳電信總經理井琪不以為然？電信三雄近四年來，每月用戶貢獻度從一千多元腰斬到五百多，經營面臨重大挑戰，接下來5G釋照，一場超越傳統電信本業的數位新戰役，即將開打！誰能贏過自己的歷史包袱，順利找到轉型的活路？

即將在4月1日就任台灣大哥大總經理，AppWorks創始合夥人林之晨在上任前兩週，在台灣大總部接受《天下》獨家專訪。

他穿著白襯衫、外頭罩著羽絨背心，在一旁陪同、大他十多歲的台灣大公關主管實在看不下去，幾度建議脫掉背心比較正式。但他不但堅持不脫，還拉上高領拉鍊。

「這個材質很有高科技感，」他撫摸著背心表面，說很像太空人會穿的背心，「我小時候的夢想就是當太空人，去探索一個全新的星球。」

林之晨年僅41歲，毫無電信背景與經歷，引發市場評價兩極。但他不以為意，說要證明給唱衰者看，「愈多人說我會失敗，我愈興奮！」 分享 facebook

林之晨年僅41歲，毫無電信背景與經歷，引發市場評價兩極。但他不以為意，說要證明給唱衰者看，「愈多人說我會失敗，我愈興奮！」

很多人好奇，出身台灣首富家族的台灣大董事長長蔡明忠，為何敢大膽找來年僅41歲、全無電信經驗的林之晨。

蔡明忠並未接受《天下》本次採訪。但回顧他兩個月前在《天下》創新學院與名律師黃日燦的對談內容，已可看出端倪。

他說，在5G時代，台灣大哥大一定要轉型為真正的科技公司。而且，一定要吸引年輕人。否則，「你永遠無法做到真正的轉型。」

訪談當下，他守口如瓶，全沒提到已在物色總經理接班人選。兩星期後，台灣大發布總經理異動的重大訊息，林之晨才在個人臉書宣布這震撼業界的消息。

其實，多年來，電信業一直在談轉型，希望不要再當每月只收上網、語音費的「笨水管」，而能創造更多的加值服務營收。但一直是說得多、做得少。

但這回，蔡明忠顯然是下了破釜沉舟的決心，主要來自「499之亂」帶來的迫切危機。

去年五月，中華電信董事長鄭優發動的「499吃到飽」，讓各電信商措手不及，並隨後引爆削價戰爭及台灣民眾搶辦熱潮，但也導致三大電信商當年度獲利全數下滑。

殺價流血戰，引爆轉骨危機

電信三雄今年財測都創逾十年新低。台灣大去年每股盈餘約5.01元，今年4.5元。更可怕的是電信業最重視的ARPU（每月每戶平均貢獻度），從2015年超過1000元，跌到2018年第三季500多元，形同腰斬。

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蔡明忠急切地說，499之亂讓消費者習慣了「吃到飽、低費率」，甚至對未來的5G也有相同期待，導致電信業變得更不值錢。

如今，因應5G時代來臨，政府預計2020年釋照，超越傳統電信本業的數位新戰役，已然開打。

蔡明忠說，整個產業都走到一個拐點。現在再談速度、談頻寬已然過時，這已非各國電信商要面對的挑戰，「我們應該想，你的服務要做什麼樣的改變？」

5G衝擊1：新人才——找電信專業經理人，只是在死守四行倉庫？

蔡明忠因此跳脫框架，找來林之晨擔任總經理，看好AppWorks旗下投資的40至50家新創公司，能為台灣大找到更多新的服務模式、創造更多新營收來源。

AppWorks較知名的投資，包括AI安全監控Deep Sentinel、提供新零售及虛實融合解決方案的91APP、線上訂位網EZtable（易訂網）、旅遊體驗平台KKday等。在林之晨的計劃中，未來會鼓勵台灣大也投資AppWorks所投資的新創，加快轉型。

以AI安控商Deep Sentinel為例，台灣大在佈局智慧家庭或智慧城市安控時，或許可直接投資Deep Sentinel、或使用他們的產品，達到雙贏效果。

林之晨很有信心，「蔡董事長如果要找電信經驗的專業經理人，台灣大裡有好幾打，絕對輪不到我！但你在那個框框裡就穩死了嘛！電信業在轉型，還從電信專業裡找，就只是死守四行倉庫等死！」

無獨有偶，台灣第三大電信商遠傳，也在去年底悄悄地換將。由在美國電信巨擘AT&T服務23年的井琪，空降為總經理。

這位血統純正的電信老將，聽到《天下》記者轉述林之晨的話之後，坐在辦公室沙發上哈哈大笑，「當然我不用對號入座，但我們會不會死，那就看吧！」

井琪強調，遠東集團將是一大奧援，未來遠傳5G有現成的集團旗下事業可先行，包括工業物聯網基礎建設、智慧工廠、智慧醫療、新零售和智慧城市等，都是遠傳的藍海。 分享 facebook

井琪強調，遠東集團將是一大奧援，未來遠傳5G有現成的集團旗下事業可先行，包括工業物聯網基礎建設、智慧工廠、智慧醫療、新零售和智慧城市等，都是遠傳的藍海。

井琪畢業於台大國貿系、普渡大學管理資訊系統博士。進AT&T從網絡管理系統工程師做起，一路升到技術發展部門副總裁。

她專精網路營運及系統解決方案，AT&T在新澤西州貝明斯特（Bedminster）的全球網絡營運中心，就是由她督軍創建。去年，她還獲選為「美國亞裔50傑出企業家」。遠東集團董事長徐旭東期許她將遠傳轉型為「新經濟數位服務公司」。

採訪時，井琪一身端莊的黑色褲裝，唇上精緻描了淺淺口紅，說起話來卻充滿美式風格的犀利。

近來AT&T宣布，將以旗下的HBO品牌為旗艦，在今年第四季推出類似Netflix的影音串流服務。外界多猜測，該公司未來可能以類似「獨家聯賣」的方式來推5G，例如要看HBO最新一季的《冰與火之歌》，就綁兩年5G上網約。

為了貫徹執行這個重大策略，AT&T開始強力干涉HBO運作，使得一手打造《冰與火之歌》的HBO明星執行長普萊普勒（Richard Plepler）在2月底憤而辭職，撼動美國影視界。

挖角AT&T老將，遠傳是為了跟著走上這條「內容為王」的轉型路線嗎？

井琪毫不猶豫地否認，還補上一句：「我認為遠傳跟威訊（Verizon，美國第二大電信商）比較像。」

5G衝擊2：新定位——尋找新藍海，轉型數位服務公司

巧的是，威訊也為了迎戰5G，在去年換上新任執行長——曾任瑞典電信巨頭愛立信執行長衛翰思（Hans Vestberg）。他今年1月在美國消費電子展（CES）的主題演講時，以濃濃北歐腔的英語說，「如果你覺得5G只是給手機用的，那想像力也未免太貧瘠了。」

隨後包括迪士尼、無人機公司、醫療新創，甚至《紐約時報》等不同領域的高階主管魚貫上台，說明如何以威訊的5G技術，合作試驗新服務、新應用。

這正是當前全球電信公司最熱門的5G發展方向——在不同垂直領域打造智慧服務。從「賣頻寬」，轉型為「賣服務」，成為類似IBM一樣的科技服務公司。

簡單來說，就是從傳統電信商最令人詬病的「笨水管」模式，搖身變為「聰明水管」。

遠傳的母集團——遠東集團，擁有在台灣堪稱數一數二的紡織、水泥、石化業、百貨業，也跨足金融、航運。

這是遠傳足以與競爭對手拉開距離的雄厚資源，「光讓母集團所有場域加入5G應用，就是龐大商機，這是我們的藍海，」井琪說。

井琪點名集團內的亞洲水泥和紡織工廠，目前都已嘗試導入AI方案，未來會先作為5G智慧工廠PoC（概念驗證）場域，加速AI與邊緣運算效能。

遠傳也已與台南市政府合作「遠距健康照護智慧寬頻應用城市計劃」，並攜手亞東醫院等70家醫療院所，推出「Health健康+」。

在台灣主要三大電信商當中，遠傳規模最小，因此受「499之亂」的影響最大。每股獲利從2017年的3.33元，降到今年預測的2.6元，下滑22%。

「價格戰爭讓大家不得不砸大錢在市場打行銷戰，卻沒帶來多大改變，反而把電信產值弄得更傷，」井琪有點激動地說，「他（鄭優）也許以為499這一Shake，可以把兩個小的抖出去，結果也沒有！他以為他家大業大，還不是靠後頭原來的這些資源。」

雖然受同業圍剿，穿著筆挺的黑西裝、打領帶的鄭優，還是維持著招牌的溫溫笑容，但說話毫不退讓。

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