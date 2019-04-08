調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

（劉國泰攝） 分享 facebook

【文／ 盧沛樺、田孟心、楊卓翰、陳一姍；資料研究／林佳賢 楊孟軒；圖片／劉國泰】

很難想像，大學，一般人眼中最高的知識殿堂；如今，卻成為有心人士掠奪、獲利的工具。《天下雜誌》歷時6個月與國際媒體合作調查，爬梳22個疑似掠奪性出版集團期刊的論文刊登數，結果發現 114所大專院校、 15所醫院的學者，踏入愈來愈猖獗的國際學術陷阱中。甚至，台灣學者參與疑似掠奪性會議的比例偏高，以學術規模推估，恐在全球名列前茅。這股歪風是學者求生存的無奈，還是漏洞的管理？又如何影響台灣學術風氣？有辦法管嗎？

在接到《天下》採訪邀約之前，成功大學機械系系主任楊天祥，很難把自己每天的煩惱，與近年國際學術界熱門討論的「掠奪性出版集團」議題，連在一起。更難想到，有一天，這個議題會跟成大有關。

每天，當系主任的楊天祥會收到上百封的電子郵件，會議、期刊編輯邀請就有20、30封。

「現在真的很瘋狂，有的教育的、經濟的，也會寄給我，它們都亂寄，都是英文。連在中國辦也是英文。我每天早上起來，就是一直刪信，」他說。

以至於有一次，他專長的熱流科學全球最有名學者寫信給他，邀請出席會議，竟然也讓他不小心給刪了。最後，對方是託人打電話給他，才聯絡上。

農曆年後，他學到了新名詞「掠奪性出版集團」。（見小辭典）

小辭典

掠奪性期刊 ／研討會（Predatory Journal／Conference）

指出版商純粹以獲利為目的，發行的低品質期刊或舉辦的研討會。這類期刊、會議常謊稱有專業編輯、同儕審查、高影響係數（Impact Factor）等引誘作者投稿，只為收取昂貴的稿件處理費。掠奪性期刊不僅傷害個別學者的金錢與研究心血，也為學術環境帶來偽科學風氣。（資料來源：中研院、成大醫學院）

影響係數（Impact Factor）

指某一期刊的文章在特定期限內被引用的頻率，是衡量學術期刊影響力的一個重要指標。每年定期發布於《期刊引證報告》（JCR）中。

楊天祥從沒有去過這類出版公司辦的會議，透過《天下》國際伙伴拍攝的影像，他第一次看見這類會議的實況：不同主題放在同一場次，無人提問；會議結束後，教授們面對媒體詢問的驚恐。「看完影片，讓我怵目驚心，」他說。

掠奪性出版風暴，延燒台灣

「掠奪性出版集團」（Predatory Publishers）這個名詞，最早由美國科羅拉多大學圖書館副教授級研究員比爾（Jeffrey Beall）提出，因為他認為這類出版商的惡劣行為是對學術圈的「掠奪」，從舉辦會議、辦期刊獲取利潤。

特徵是同儕審查寬鬆，官網甚至造假，以參加會議、有機會刊登期刊做號召，偽稱有收錄在知名資料庫或影響係數，引誘學者受騙上當。

楊天祥每天刪的信裡，可能就潛藏這樣的誘惑。他坦言，這是第一次，他意識到掠奪性出版的問題可能很嚴重。

在《天下》對台灣學者出席疑似掠奪性會議OMICS，與台灣學界論文刊登於疑似掠奪性出版集團期刊的調查中，成大分別位居一、二名。（見下表）

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這是《天下》第三度與國際媒體合作。

2017年11月，德國公廣集團成員的北德廣播電台發起名為「偽科學工廠」的跨國報導，透過國際調查記者聯盟（ICIJ）的平台，德國最大報《南德日報》、法國《世界報》、美國《紐約客》雜誌、奧地利國家廣電公司與《Falter》雜誌、挪威最大報《晚郵報》、斯洛伐克電視台、《印度快報》、韓國《打破新聞》等八國媒體，運用假論文匿名投稿、參與會議臥底採訪、蒐集黑名單等方式，共同調查22個疑似掠奪性出版集團，其中有13家有來自台灣的投稿論文。（台灣投稿最多的前10名出版集團請見下表）

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去年9月13日，《天下》第一次與北德國家廣播電台調查記者洪納（Peter Hornung）取得聯繫，「下週，我要去羅馬參加WASET一個研討會，裡面就有好幾個台灣學者參加，」他第一封回信寫到。（編按：WASET曾接受德國記者的造假論文，被認為疑似掠奪性出版集團，見上表）

出版逾780本期刊的OMICS，是國際間最知名的掠奪性出版社，因為它已在2017年遭美國聯邦貿易委員會控告詐欺。《天下》爬梳其公司網頁。2016年全年，全球共1萬34人次出席其舉辦的會議，其中台灣學者有193人次，在主要國家排名第九。（見下表）

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被學界點名，台教授：顏面無光

如果再將學術界規模納入考量，台灣當年博士生畢業人數4千人，只有韓國三分之一。但參加OMICS會議的人次幾乎一樣多。排名在台灣之前的國家，人口都遠遠超過台灣。

國研院科政中心主任莊裕澤建議，用台灣佔全球論文比重1.57％做基準，這是科技部衡量台灣在全球學術圈活躍度的主要指標。台灣學者佔OMICS會議人次比例達1.92％，遠高於論文比重，顯見台灣學者涉入掠奪性會議的積極程度。

《天下》的另一個研究，搜尋2010年至2017年間，台灣學界刊登在22家疑似掠奪性出版集團期刊的論文數。下載PDF檔案、耗時仔細比對後，發現至少有469篇論文刊登在期刊上，這些文章來自114所大專院校，15家醫院。這些期刊都沒有影響係數（impact factor）——影響係數是學界用來衡量期刊品質與重要性的指標。

前五名分別是：南榮科大、台大、成大、清大、高雄科大、中興大學與嘉義大學。（見下表）

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「這是一個很高的數字，在德國，（2010年至2017年）我們也只找到1千5百篇，」洪納說。德國每年畢業博士生是台灣7倍。

而且，這絕對是低估的保守數字。一來，《天下》為了查證，僅僅下載有PDF檔案的論文。二來，疑似掠奪性期刊與會議有地域性。

義守大學企管系教授彭台光以疑似掠奪性期刊《非洲商業管理》（African Journal of Business Management）期刊為例，2007年至2011年間，這本期刊刊出1968篇論文，台灣貢獻462篇，比重最大。

3年前，美國管理年會（IACMR）討論到這本期刊時，就特別點名台灣。「當場，我覺得顏面無光，」彭台光回憶。

「台灣學界對外界環境無知的狀態，比我們想像中嚴重，」鑽研此議題的台大圖書資訊系系主任林奇秀毫不客氣地說，「任何人都有可能踩中地雷。」

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