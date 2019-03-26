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瘋傳身體太酸易得癌！戳破鹼性水、蚊子愛叮酸性人的謬論

2019-03-26 15:39天下雜誌

【文 陳潔】

別再被「酸鹼體質」騙了！倡導「酸鹼體質」理論的「始作俑者」，已在美國被證明是騙子，去年11月還被法院重判32億台幣。經過半年，為什麼鹼性水在超商還是熱賣商品？「多喝鹼性水調整體質」、「身體太酸容易得癌症」這些謬論，還在網路上瘋傳？內容到底有哪些是真、是假？

圖片來源：Shutterstock提供
圖片來源：Shutterstock提供
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2019年大甲媽祖遶境進香活動，台鹽在3月13日宣布捐贈3萬多瓶「台鹽海洋鹼性離子水」作為活動用水。

這新聞一看不免令人傻眼。

顯眼的包裝寫著「有助於調整體質」，鹼性水比一般的瓶裝水動輒貴上一倍。在去年倡導「酸鹼體質」理論始祖，已在美國被證明是騙子之後，許多人以為，諸多的「偽科學」相關產品、療法，應該跟著從市面上退卻，但事實卻非如此。

「酸鹼體質」理論創始人，被重罰32億台幣

2018年11月，加州法院判決酸鹼體質的「始作俑者」楊恩（Robert O. Young）詐欺罪成立，被重罰1.05億美元（32億台幣）。他因說服病人放棄化療，改以「鹼性飲食法」治療癌症，導致患者病情惡化，一狀告上法院。

2002年，楊恩出版《酸鹼值奇蹟》（The pH Miracle：Balance Your Diet, Reclaim Your Health）暢銷書。他在書中先強調正確資訊，「身體是鹼性的，但代謝的物質是酸的」（the body is alkaline and acidic by function）；但以錯誤方式做為解方，即奉行「鹼性食物飲食法」：多吃蔬菜、水果，來讓身體不那麼「酸」。

而後，他以同一套理論，針對糖尿病及減重，出書宣揚鹼性食物，多年來產生許多似是而非的錯誤資訊。在台灣，對於酸鹼體質的迷思也有不少，而且早已深植人心。

儘管十幾年來，不斷有文獻、醫生出面「打臉」這些坊間說法，認為鹼性水、鹼性食物根本無法調整體質；而且「身體太酸」對一般人來說，根本不可能發生。但網路上真假訊息參雜，大眾難有判斷能力。

問題一：飲食可以調整體質的酸鹼？

答案是無法。

人體的血液酸鹼值維持在PH值7.35到7.45之間，台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿科主治醫師黃建榮解釋，低於7.35就是酸中毒，會發生心肌缺血、敗血症、休克等；高於7.45為鹼中毒，出現四肢麻木、刺痛、心律失常等。

專門破除醫藥保健迷思的新媒體「美的好朋友」（MedPartner），自2016年陸續發表好幾篇酸鹼體質的闢謠文章。創辦人醫師柳林瑋強調，不管從外界吃任何的酸、鹼食物，對正常人而言，身體都能透過呼吸、腎臟等將廢物排出，很快讓酸鹼調節在7.35到7.45之間。「多喘幾口氣，酸鹼就平衡了！」

若酸鹼值真如一般大眾想像的，時而太酸時而太鹼，那其實都是「病危」狀況了！

中醫也同樣沒有任何酸鹼體質的說法，林口長庚紀念醫院中醫內兒科主治醫師陳星諭表示。

但他補充，除非本身代謝有問題，例如糖尿病酮症酸中毒、慢性腎衰竭的病患，身體的確會呈酸性。此時除了治療疾病本身，也會適時補充鹼幫助平衡。「但這都是重病的時候了，一般人很少見！」

問題二：鹼性水能不能調整體質？

答案也是否定的。

鼓吹多喝水當然是好的。但既然從飲食下手，無法改變身體的酸鹼值，吃進去就會被身體平衡，鹼性水當然也沒有能讓體質「由酸變鹼」的神奇療效，陳星諭說。

柳林瑋認為，市面上的「鹼性水」、「微鹼水」所謂的調整體質，並沒有明確定義「何謂體質」。廣告中宣稱可以快速補充水分及礦物質、促進新陳代謝、對身體無負擔。但喝白開水大多能達到相同效果，目前也沒有證據認為鹼性水略勝一籌。

這點《紐約時報》所見略同，指出目前沒有任何證據證實，鹼性水可以改變身體的PH值，以及鹼性水比白開水還要好。文中更批評，「這其實就是一種行銷手法！」

也有出鹼性水相關產品的統一企業，經理凃忠正在聽聞「飲食改變酸鹼體質無用說」後，僅表示任何產品在台灣市場，都要符合法律的規範，鹼性水的上市亦在規定內。

問題三：酸性體質容易被蚊子叮？

被蚊子叮時，總有人叮嚀你少吃點肉、多吃些蔬菜水果，身體才不會那麼「酸」。

酸性體質真的容易被蚊子叮嗎？

答案是：毫無關係！

主要的原因仍然是：根本沒有酸性體質這回事！容易被蚊子叮的原因，跟坊間流傳的胖瘦、酸鹼、血型都沒有關聯。

柳林瑋強調，蚊子主要偵測溫度及二氧化碳濃度。呼吸會吐出二氧化碳，因此臉部附近常是蚊子的「一級覓食區」；體溫較高的人如小孩、孕婦也是首要目標；除此之外，較會流汗、體味重、擦香水的人也得小心。

「蚊子在叮到你之前，就知道你是酸的（你也不可能是酸的），也太厲害了吧！」柳林瑋說。

問題四：酸性體質容易致癌？

「這完全是倒果為因的說法！」黃建榮說。癌細胞的附近確實會生成酸性物質，但這是「先得了癌症才產生酸」，而非「酸性體質容易致癌」。

美國癌症研究機構（American Institute for Cancer Research）及國民健康署都曾出面闢謠，指出癌細胞耐酸，可在酸性環境下茁壯。但在人體中，不可能發生體質太酸導致癌症、多吃鹼性食物調整成鹼性體質，就能預防甚至治療癌症，這些都是迷思。

問題五：鹼性食物飲食法真的對身體好嗎？

台大醫院北護分院營養師簡妙凌解釋，食物確實有酸鹼之分，判定方法是將食物燃燒或消化吸收，最終代謝後產生的陰陽離子比例。

簡單來說，五穀雜糧、蛋豆魚肉類、汽水等屬於酸性食物；奶類、蔬菜、水果等植物性食品都是鹼性食物。

國外曾有文獻歸納，鹼性食物飲食法對健康的好處，例如可以改善鉀和鈉的比例，有助於骨骼健康、減少肌肉萎縮等，還能預防慢性疾病如高血壓、中風的發生。目前，行政院衛生福利部也在推行「天天五蔬果」，希望民眾一天至少要吃進3份蔬菜、2份水果，補充多數人不足的維生素、礦物質及膳食纖維。

不過黃建榮與簡妙凌都說，一般並不會用「酸鹼食物」，來建議病患調整飲食。但均衡飲食、多吃蔬菜、水果，對身體當然是好的。

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