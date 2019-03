瘋傳身體太酸易得癌!戳破鹼性水、蚊子愛叮酸性人的謬論

【文 陳潔】

別再被「酸鹼體質」騙了!倡導「酸鹼體質」理論的「始作俑者」,已在美國被證明是騙子,去年11月還被法院重判32億台幣。經過半年,為什麼鹼性水在超商還是熱賣商品?「多喝鹼性水調整體質」、「身體太酸容易得癌症」這些謬論,還在網路上瘋傳?內容到底有哪些是真、是假?

2019年大甲媽祖遶境進香活動,台鹽在3月13日宣布捐贈3萬多瓶「台鹽海洋鹼性離子水」作為活動用水。

這新聞一看不免令人傻眼。

顯眼的包裝寫著「有助於調整體質」,鹼性水比一般的瓶裝水動輒貴上一倍。在去年倡導「酸鹼體質」理論始祖,已在美國被證明是騙子之後,許多人以為,諸多的「偽科學」相關產品、療法,應該跟著從市面上退卻,但事實卻非如此。

「酸鹼體質」理論創始人,被重罰32億台幣

2018年11月,加州法院判決酸鹼體質的「始作俑者」楊恩(Robert O. Young)詐欺罪成立,被重罰1.05億美元(32億台幣)。他因說服病人放棄化療,改以「鹼性飲食法」治療癌症,導致患者病情惡化,一狀告上法院。

2002年,楊恩出版《酸鹼值奇蹟》(The pH Miracle:Balance Your Diet, Reclaim Your Health)暢銷書。他在書中先強調正確資訊,「身體是鹼性的,但代謝的物質是酸的」(the body is alkaline and acidic by function);但以錯誤方式做為解方,即奉行「鹼性食物飲食法」:多吃蔬菜、水果,來讓身體不那麼「酸」。

而後,他以同一套理論,針對糖尿病及減重,出書宣揚鹼性食物,多年來產生許多似是而非的錯誤資訊。在台灣,對於酸鹼體質的迷思也有不少,而且早已深植人心。

儘管十幾年來,不斷有文獻、醫生出面「打臉」這些坊間說法,認為鹼性水、鹼性食物根本無法調整體質;而且「身體太酸」對一般人來說,根本不可能發生。但網路上真假訊息參雜,大眾難有判斷能力。

問題一:飲食可以調整體質的酸鹼?

答案是無法。

人體的血液酸鹼值維持在PH值7.35到7.45之間,台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿科主治醫師黃建榮解釋,低於7.35就是酸中毒,會發生心肌缺血、敗血症、休克等;高於7.45為鹼中毒,出現四肢麻木、刺痛、心律失常等。

專門破除醫藥保健迷思的新媒體「美的好朋友」(MedPartner),自2016年陸續發表好幾篇酸鹼體質的闢謠文章。創辦人醫師柳林瑋強調,不管從外界吃任何的酸、鹼食物,對正常人而言,身體都能透過呼吸、腎臟等將廢物排出,很快讓酸鹼調節在7.35到7.45之間。「多喘幾口氣,酸鹼就平衡了!」

若酸鹼值真如一般大眾想像的,時而太酸時而太鹼,那其實都是「病危」狀況了!

中醫也同樣沒有任何酸鹼體質的說法,林口長庚紀念醫院中醫內兒科主治醫師陳星諭表示。

但他補充,除非本身代謝有問題,例如糖尿病酮症酸中毒、慢性腎衰竭的病患,身體的確會呈酸性。此時除了治療疾病本身,也會適時補充鹼幫助平衡。「但這都是重病的時候了,一般人很少見!」

問題二:鹼性水能不能調整體質?

答案也是否定的。

鼓吹多喝水當然是好的。但既然從飲食下手,無法改變身體的酸鹼值,吃進去就會被身體平衡,鹼性水當然也沒有能讓體質「由酸變鹼」的神奇療效,陳星諭說。

柳林瑋認為,市面上的「鹼性水」、「微鹼水」所謂的調整體質,並沒有明確定義「何謂體質」。廣告中宣稱可以快速補充水分及礦物質、促進新陳代謝、對身體無負擔。但喝白開水大多能達到相同效果,目前也沒有證據認為鹼性水略勝一籌。

這點《紐約時報》所見略同,指出目前沒有任何證據證實,鹼性水可以改變身體的PH值,以及鹼性水比白開水還要好。文中更批評,「這其實就是一種行銷手法!」

也有出鹼性水相關產品的統一企業,經理凃忠正在聽聞「飲食改變酸鹼體質無用說」後,僅表示任何產品在台灣市場,都要符合法律的規範,鹼性水的上市亦在規定內。

問題三:酸性體質容易被蚊子叮?

被蚊子叮時,總有人叮嚀你少吃點肉、多吃些蔬菜水果,身體才不會那麼「酸」。

酸性體質真的容易被蚊子叮嗎?

答案是:毫無關係!

主要的原因仍然是:根本沒有酸性體質這回事!容易被蚊子叮的原因,跟坊間流傳的胖瘦、酸鹼、血型都沒有關聯。

柳林瑋強調,蚊子主要偵測溫度及二氧化碳濃度。呼吸會吐出二氧化碳,因此臉部附近常是蚊子的「一級覓食區」;體溫較高的人如小孩、孕婦也是首要目標;除此之外,較會流汗、體味重、擦香水的人也得小心。

「蚊子在叮到你之前,就知道你是酸的(你也不可能是酸的),也太厲害了吧!」柳林瑋說。

問題四:酸性體質容易致癌?

「這完全是倒果為因的說法!」黃建榮說。癌細胞的附近確實會生成酸性物質,但這是「先得了癌症才產生酸」,而非「酸性體質容易致癌」。

美國癌症研究機構(American Institute for Cancer Research)及國民健康署都曾出面闢謠,指出癌細胞耐酸,可在酸性環境下茁壯。但在人體中,不可能發生體質太酸導致癌症、多吃鹼性食物調整成鹼性體質,就能預防甚至治療癌症,這些都是迷思。

問題五:鹼性食物飲食法真的對身體好嗎?

台大醫院北護分院營養師簡妙凌解釋,食物確實有酸鹼之分,判定方法是將食物燃燒或消化吸收,最終代謝後產生的陰陽離子比例。

簡單來說,五穀雜糧、蛋豆魚肉類、汽水等屬於酸性食物;奶類、蔬菜、水果等植物性食品都是鹼性食物。

國外曾有文獻歸納,鹼性食物飲食法對健康的好處,例如可以改善鉀和鈉的比例,有助於骨骼健康、減少肌肉萎縮等,還能預防慢性疾病如高血壓、中風的發生。目前,行政院衛生福利部也在推行「天天五蔬果」,希望民眾一天至少要吃進3份蔬菜、2份水果,補充多數人不足的維生素、礦物質及膳食纖維。

不過黃建榮與簡妙凌都說,一般並不會用「酸鹼食物」,來建議病患調整飲食。但均衡飲食、多吃蔬菜、水果,對身體當然是好的。

