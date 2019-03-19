積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

（劉國泰攝） 分享 facebook

【文／呂國禎；圖片／劉國泰】

《天下》首度以大數據分析工業污染源，追蹤全台111家廠商、326根被列管煙囪，過去1年9個月、近3千萬筆監測數據，做出重磅調查報導，引起社會大眾的注意。在立委、環團的要求下，環保署對此做出回應，包括被點名的台塑集團也自主提出檢驗措施。

《天下》雜誌667期封面故事「假數據、真空污，誰替台灣換上假藍天？」出刊後，引起了政府、民間團體、企業的高度重視，積極回應《天下》主張：台灣需要一個真實與可信任的數據來管理改善空污。

首先，主管台灣各地24個焚化爐的中央主管機關環保署，看到了《天下》大數據分析結果，焚化爐在「污染源排放超標且註記比率」排行，（見下圖），在氮氧化物、二氧化硫兩大類的前10名分別佔了4名、3名，是表現最差的工業污染源。

分享 facebook

其中台中市政府督導的文山焚化爐更是最大烏賊，排放數值異常，是距離民眾生活區最近且排空污嚴重。

焚化爐究竟出了什麼問題？

督導焚化爐的環保署督察總隊總隊長李健育說，會在一個月內清查所有列管焚化爐的CEMS設備，有問題就必須立即修正，並且跟環保署空保處、成大專門研究CEMS團隊討論，訂定一個月內完成的焚化爐CEMS查核計劃。

環保署接著會召集全台24座焚化爐的管理人員，直接面對面說明查核計劃與改善重點，「如果發現環保署焚化爐有問題就馬上改，應該要用高於法律的標準，來看政府焚化爐的CEMS管理，」李健育說。

佔了「污染源排放超標且註記比率排名」最多名次的台塑集團，則在《天下》雜誌出刊當天立即召開會議。台塑總管理處環安衛中心更以《天下》報導的「拆解煙囪裡的六大造假手法」(見下圖），徹查台塑集團旗下所有煙囪，是否有同樣的造假情節，並檢討台塑集團各單位為何有CEMS數據註記方式不統一、人員訓練不足的地方。

分享 facebook

台塑集團總管理處總經理林善志說，接下來會統一台塑集團各廠有不同廠牌CEMS、不同業者做設備維修保養、數據註記不統一的問題，並且加強員工的訓練。台塑初步調查，雖然有些資料註記了，但這些煙囪的小時平均值並沒有在法規上超標。「但更重要的是如何改善，取得社會信任。」

台塑集團副總裁王瑞華針對《天下》的報導，召集台塑集團各公司與環安衛中心檢討，並且回應，將由台塑集團出面徵詢環保署、專家學者的建議，挑選出第三方公正單位，針對台塑集團所有煙囪的CEMS管理，進行全面性的查核與驗證，希望以身作則，找出一套能夠讓社會信任的制度。

空污數據是否正確的報導，也引起了環保團體的關注與響應。

「台灣健康空氣行動聯盟」與民進黨立委劉建國、時代力量立委徐永明也在出刊後於立法院召開記者會，批評台灣除了CEMS充斥著「假數據、真空污」，也揭露環保署PM2.5空品監測修改數據，一直用偏低的數據來告知民眾，諷刺環保署用「美肌模式」把4萬筆空污數據消失了。

環團認為，政府既然利用CEMS監督廠商的空污數據，不允許造假、竄改數據，自己也必須以身作則，做好榜樣。

環保署環境監測及資訊處副處長王嶽斌則回應環團，監測儀器雖是24小時運轉，但必須定期保養，同時也無法避免發生故障、跳電、豪大雨等外在因素，且有儀器老舊等諸多原因，造成數據無效的問題。環保署副署長蔡鴻德說，會針對環保署PM2.5測站老舊儀器進行汰舊換新的工作。

短短一週內，《天下》「假數據、真空污」的調查報導已引起社會廣泛關注，未來也會持續推動提高空污數據真實性的工作，並尋找改善空污的方法。

【全文未完，完整內容請見《 天下雜誌 》668期；訂 天下雜誌電子版 】