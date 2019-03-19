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「不配住紐約」的一代 不只賴在家 還能不下床！

2019-03-19 12:00天下雜誌

你的孩子足不出戶？別擔心，這是全球趨勢。千禧世代已被《紐約郵報》稱為「最強沙發馬...
你的孩子足不出戶？別擔心，這是全球趨勢。千禧世代已被《紐約郵報》稱為「最強沙發馬鈴薯世代」，愈年輕愈愛賴在家。 （Shutterstock提供）
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【編譯／楊孟軒；圖片／Shutterstock】

過去，宅男宅女被賦予不善社交、沉迷電玩的貶義。現在，全世界又流行起戀家，但卻是追求方便、省錢和高品質生活的選擇。尤其是成長於科技起飛、氣候惡化的千禧世代，比其他世代多70%的時間在家，還在業者成全下，千方百計不下床。

32歲、住在哈林區的格里斯佩每到假日就平躺在沙發上，一邊小酌紅酒，一邊欣賞大腿上筆電播放的影集，「一旦回到家，我就完全不想出門！」

像格里斯佩這樣戀家的年輕人不是少數，千禧世代特別愛待在家中。

德州大學奧斯汀分校研究員賽卡爾（Ashok Sekar），利用美國勞工統計局10年來的資料，發現2012年和2003年相比，美國人每年待在家裡的時間，多了8天。尤其是出生於1980到1990年代的千禧世代，比其他世代，多花70%的時間在家中。

《紐約郵報》曾在2016年批評，千禧世代太愛待在家，根本不配住在紐約這個多采多姿的城市，嘲諷他們是「最強沙發馬鈴薯世代」。

不瘋夜店酒吧，改在家小酌

過去年輕人上夜店和混酒吧，千禧世代卻不太買帳。市場調查機構Mintel發表的研究報告顯示，美國三分之一的千禧世代傾向在家喝酒。

這有許多優點：不需花時間排隊等座位、不用吸引調酒師注意，更省下打扮的心力。

此外，千禧世代認為，在家喝酒聚會也更舒適、方便聊天，不像在酒吧要隔著桌子吼來吼去。比起在酒吧點調酒豪飲，買酒在家喝較便宜、更好控制預算。

千禧世代更愛找朋友在家舒適地吃喝聚會，有隱私又能控制預算。 （GettyImag...
千禧世代更愛找朋友在家舒適地吃喝聚會，有隱私又能控制預算。 （GettyImages提供）
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千禧世代喝酒也更為理性。海尼根在2016年調查5個國家的千禧世代，發現有75%的人在外飲酒會適量。非營利組織Child Trends Data Bank發現，1980年，有41%高中生曾喝到爛醉，到2014年時只有19%，史上新低。

不出門是省錢的好方式。但年輕人也並非完全足不出戶，而是選擇把錢花在新穎的體驗上。

Mintel發現，千禧世代願意出門喝酒的族群，是為了尋找特別的飲酒經驗，例如嘗試新酒、參觀啤酒廠和獨立特色餐廳等。

Mintel餐飲服務分析師布萊恩（Caleb Bryant）說，要吸引人踏出家門，就要提供客廳無法複製的體驗。隨著社群媒體興起，千禧世代也追求能夠拍照、分享，放上Instagram的場景。

一家位在波士頓的餐廳腦筋動得快，花五千美元設計兩張專門拍照的餐桌。上方架有LED燈，還設置兩盞可調整的檯燈，創造絕佳燈光環境，讓消費者拍下完美的餐點和調酒照。

科技太方便，床都可以不下

科技和商人新巧思，也讓千禧世代更有本錢賴在家。

Vox報導，26歲、住在布魯克林區的女孩班頓，在推特上宣示，「我要創立部落格，分享一些祕訣：如何把下床的時間降到最少！」創部落格是個玩笑，但她想盡辦法不下床是認真的。

而她的需求企業都聽到了。沃爾瑪的子牌Allswell是一間可摺疊收納床墊公司，主打無論坐著、用電腦工作或看電視都很舒適的夢幻床墊。

（Photo by Nicole Honeywill on Unsplash）
（Photo by Nicole Honeywill on Unsplash）
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「現代人花愈來愈多時間在床上，所以我們設計適合從事任何事情的床墊，」 Allswell主席達維奇（Arlyn Davich）自豪地說。

加上日益惡劣的氣候環境，讓人更想待在家。熱浪侵襲洛杉磯時，沒人想開車採買；當芝加哥一片冰天雪地，沒人想出門。

Saucey是款酒類快遞app，同時也賣香菸、冰淇淋和洋芋片，只要30分鐘之內就送達消費者家中。

「我們告訴消費者，幹嘛外出排隊受罪？坐回你的沙發，看影集和逛網購吧！」Saucey行銷總監西爾維拉（Danielle Silveira）說。

【完整內容請見《天下雜誌》668期；訂天下雜誌電子版

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