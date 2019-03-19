親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

2019-03-19 12:00天下雜誌

客廳化身電影院和遊樂場，想要多人同樂不再只能往戶外跑。 （吳宙棋攝）
客廳化身電影院和遊樂場，想要多人同樂不再只能往戶外跑。 （吳宙棋攝）
分享

【文／王一芝、楊孟軒；圖片／吳宙棋】

你也是嗎？朋友相聚不上館子，改約在家；放假不出門，冰箱一開就有得吃，窩在床上看Netflix。有遠見的企業早已嗅到商機，讓消費者下廚療癒又輕鬆、把客廳變遊樂場、房間變飯店。

商機1》回家吃飯：輕鬆煮，打贏媽媽尊嚴之戰

小家大作催生的戀家經濟，尤以回家煮商機，最被各界看好。

下廚可以很簡單、很療癒，連廚電鍋具也吹起精緻風。 （吳宙棋攝）
下廚可以很簡單、很療癒，連廚電鍋具也吹起精緻風。 （吳宙棋攝）
分享

近兩、三年，教人簡單快速做料理的烹飪、烘焙教室在台灣遍地開花，烹飪書、部落客和社群平台大行其道，一機多用的蒸氣烘烤料理爐、智慧萬用鍋紛紛出籠，都是搭上回家煮商機的列車。

在那之前，台灣餐廳愈開愈多，連便利商店也來搶攻外食產業，因為太便宜、太方便，既然沒時間又不會煮，大多數人吃飯乾脆委外。

也許是五年前食安危機助燃，愈來愈多人開始願意回家煮，可以分成「週間簡單煮」和「假日下廚療癒」。

每週一次假日下廚的人數愈來愈多，由於時間充裕，多由生鮮開始處理，心態以獲得成就感和療癒成分居多。

但每週煮超過一次的比例卻開始下降，最大原因就是耗時費力，台灣最早鼓吹回家煮的通路全聯，就事先幫消費者備好料、調好味，好讓他們回家輕鬆煮。

分享

其他像永豐餘、全家便利商店、六福集團、大成等，則卯足全力搶攻冷凍調理市場。

原因很簡單，雖然台灣冷凍調理食品產值每年成長不到一成，五年只增加50億，但冷凍是全球趨勢，鄰近日本也已普及，絕對是塊未完全開發的處女地。

週間簡單煮是一場顧及「媽媽尊嚴」的戰爭。即使工作再忙、時間再短，還是能讓職業婦女三、兩下變出一桌好菜，不用讓孩子永遠吃別人煮好的晚餐。

永豐餘生技總經理何奕佳在臉書轉貼一張會員的照片，潔白的瓷盤上，裝著佛倫羅斯牛肉燉飯，白醬牛肝菌醬飯和奶油煎雞肉佐酪梨，「你相信這是使用永豐餘冷凍調理食品做的？」

八年前，永豐餘生技把蔬果、肉和水產裝成「百寶箱」，每週宅配到消費者家中。沒想到一片好意卻成了負擔，煮不完又不會處理，「同樣是安全食材，不能煮好送來嗎？」

聽見消費者聲音，永豐餘先幫忙醃好排骨，回去只要煎熟就能當孩子隔天的便當主菜，或是調理好醬料，加熱就能淋在主食上，大幅縮短下廚時間。

去年永豐餘營業額成長22%，更進一步和全家便利商店合作，推出個人份冷凍調理包，搶攻晚餐市場，帶動全家冷凍食品成長兩成。

目前冷凍食品收入佔全家營收不到一成，但他們斥資13億擴建冷凍食品生產線、低溫物流，把門市冷凍櫃從兩門擴增到四門，打算提供消費者早、中、晚餐和宵夜，全時段的冷凍食品組合，甚至連甜點都有，目標是五年後成長五倍。

「鮮食從十八度C、四度C往零度以下發展，絕對是趨勢，」全家鮮食部部長黃正田很堅定。

全家的個人份冷凍調理包，讓上班族回到家，很快就能吃到晚餐。 （吳宙棋攝）
全家的個人份冷凍調理包，讓上班族回到家，很快就能吃到晚餐。 （吳宙棋攝）
分享

廚房重新成為家的重心，當爐子的火一開、炊煙一起，家就溫暖起來。

《漂亮家居》總編輯張麗寶猶記，2001年創刊時，不少消費者向設計師反映，自己不煮食，不用設計廚房，還不如把錢拿去裝潢客廳。如今多數人卻把廚房、餐廳當成重心，「連不煮飯的人，也要求一個漂亮的中島式廚房。」

這股自煮風潮也帶動頂級鍋具及刀具大賣，不管會不會煮，都要買個法國琺瑯鑄鐵鍋Le Creuset，至少拍照上傳，證明自己的品味。

「鍋子好用之餘，還要好看，因為請客人來家裡，一桌好風景很重要，」特力集團公關部副理王思涵觀察。通路商特力和樂也趁勢在2016年推出自有品牌鍋具，一年賣出15萬只鍋子，將近百貨專櫃的兩倍。

商機2》在家玩樂：客廳是電影院，也是遊樂場

既然樂在家，當然不能缺少娛樂。

以前看有線電視是民眾主要的消遣娛樂，要是遙控轉不到好看的頻道，乾脆出門找朋友或租DVD回家看。

2016年境外OTT業者Netflix、愛奇藝搶進台灣，不少國內業者也積極推出OTT影視服務，徹底顛覆家庭娛樂生態，消費者的選擇性和自由度更強，不用出門上電影院，家中客廳就是個人電影院，連追劇都是享受。

永豐餘生技總經理何奕佳對於會員的創意和自家產品很得意。 （吳宙棋攝）
永豐餘生技總經理何奕佳對於會員的創意和自家產品很得意。 （吳宙棋攝）
分享

【完整內容請見《天下雜誌》668期；訂天下雜誌電子版

分享

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。

相關新聞

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:19

王永慶生前遺願 竟成了韓國瑜拚「醫療觀光」的祕密武器

2019-03-13 11:50

「不配住紐約」的一代 不只賴在家 還能不下床！

2019-03-19 12:00

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 11:59

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 08:56

我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

2019-03-06 08:54

農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

2019-03-06 08:53

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 13:41

比鄰國都差 台灣托福成績落居亞洲第8

2019-02-15 13:41

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 13:38

63%曾涉貪污、買票、黑道！揭開台灣議長權力魔戒的祕密

2019-02-01 09:19

2年前神準警告非洲豬瘟入侵！專家：中國疫情不會停，除非......

2019-01-21 08:00

比德日更先進！上銀科技出錢「當母雞」 要做工業4.0軍火庫

2019-01-19 07:51

消費品龍頭注意！MIT微品牌逆襲 顛覆遊戲規則

2019-01-19 07:50

重磅調查／566家企業智慧製造大盤點：誰是最佳工業4.0企業？

2019-01-18 16:36

問題不在如何量產 「工業3.5」作者簡禎富：少量多樣才是客戶要的

2019-01-17 11:25

北市聯醫總院長黃勝堅：選擇善終 你至少可以救10條命

2019-01-17 09:18

黃謙智：地球不需要人類永續 是人類經濟需要我們討論永續

2019-01-17 09:18

韓國經濟學者許允：中美貿易戰將會很曲折、很波折，也很痛苦

2019-01-17 09:18

林懷民：台灣人 為什麼不喜歡自己的美？

2019-01-17 09:14

PTT創世神杜奕瑾：不侵犯隱私的智慧城市 才是照顧台灣市民

2019-01-16 14:05

不確定時代 「併購大王」盧明光的佈局5心法

2019-01-16 09:16

搶你睡覺以外的時間 「快、多、好、省」形塑未來娛樂時代

2019-01-16 09:14

2019天下經濟論壇／吳迎春：悲觀的2019 如何十路突圍？

2019-01-15 13:44

十年虧1300億元！大同沒倒 全靠這家神祕的子公司

2019-01-09 14:35

台商注意 美墨加新協議 將墊高墨西哥製造成本

2019-01-08 12:01

國情調查／小英招怨、藍綠降溫 柯P、韓流炒熱「網紅政治」

2019-01-08 11:59

貿易戰的意外贏家 台灣那些城市是台商回流首選！

2019-01-08 11:20

全台首富里不在天龍國 卻對同志最友善？

2018-12-22 12:49

邁入2019必看 影響下個十年的全球10大趨勢（上）

2018-12-22 09:24

這所南台灣大學 如何幫各國培育聯合國人才和國家政要？

2018-12-22 09:23

國會分家、人民兩邊靠 分裂的美國只有一個共識

2018-12-22 08:51

5G手機戰明年開打！台灣什麼時候能用到？

2018-12-22 08:08

打造全台唯一海港誠品！三井Outlet的「時光消費」祕訣公開

2018-12-22 07:54

孔劉也難救Zenfone 華碩利潤創八年新低 「猴群管理」能挽回嗎？

2018-12-21 15:42

贊助NBA、大聯盟賽事 彰化輪胎打進世界

2018-12-03 14:05

全台143萬中小企業的最大危機 不面對就消滅？

2018-12-03 13:55

台灣之光移送檢調 櫻桃支付創辦人：過去為我鼓掌 現在沒人幫我

2018-12-03 13:30
看更多

熱門文章

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:09

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:06

光看卡司就想追！韓劇《她的私生活》除了朴敏英、金材昱還有「他們 」

2019-03-15 12:09

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:19

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58

卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟

2019-03-15 12:09

瞬間到香港 有哏眷村 左營果貿社區

2019-03-18 14:12

「不配住紐約」的一代 不只賴在家 還能不下床！

2019-03-19 12:00

馬自達百萬柴油車瑕疵連環爆 魏憶龍律師教你自保招數

2019-03-15 16:06

這家社企用拜拜祭品 救助5千邊緣家庭

2019-03-15 10:02

下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

2019-03-19 12:00

被動元件蟄伏中 Q3旺季或可走出低潮

2019-03-15 12:51

年報、股利、獲利展望 董事會行情大串燒 8家大咖登場 誰最旺？

2019-03-15 12:51

藍綠之戰關鍵 地方派系大勝真相秘辛

2019-03-15 16:06

走進百年小鎮的日常 探尋美濃春光

2019-03-18 15:33

不是只有龍虎塔的蓮池潭

2019-03-18 14:17

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 11:59

選擇性遺忘不簡單 新研究：「故意忘記」比「記得」更費腦力

2019-03-18 14:00

低基期績優股 可守可攻

2019-03-15 09:29

絕美夜景配肉吃！全台最高景觀燒肉懷石餐廳「和牛47 」開幕

2019-03-15 12:09

拜文昌求考運！ 謝沅瑾曝正確撇步

2019-03-15 16:05

中國政策牛肉大餐 台灣哪些概念股吃得到？

2019-03-15 12:51

雞蛋水餃 殭屍股 政策揮刀 誰能絕地求生？

2019-03-15 12:52

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 11:55

2019年房市景氣迷思之解讀 ─從房市風向球與廣告批數觀察景氣變動趨勢

2019-03-15 09:29

港星任達華推薦高雄醫療觀光

2019-03-18 13:06

雙語城市不是夢 Taxi司機開口講英文

2019-03-18 14:10

萬里夜遊 季節限定撈金燈火爍爍

2019-03-15 10:14

真人真事改編！《法律女王》演出美國唯二女大法官爭取性平故事

2019-03-15 12:09

韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛

2019-03-15 12:09

2019年MWC直擊 摺疊機獨領風騷 引爆換機潮？4大難題待解

2019-03-15 12:52

這個老商業模式 為何突然成為 企業的救命丹？

2019-03-15 16:06

踩著踏板的行動夢想──MY DAILY BEVERAGE.CO 焼き焼きYAKI

2019-03-18 13:39

餐車風 瘋餐車──La Rue 文創三輪車

2019-03-18 13:16

研究稱太陽能地球工程如高血壓藥 劑量合適就可緩解地球症狀

2019-03-15 12:59

從「工商心理學」看見企業與員工的關係 共創雙贏

2019-03-18 08:27

史丹佛高材生勇闖美國數位資產管理

2019-03-15 09:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top