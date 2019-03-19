下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

客廳化身電影院和遊樂場，想要多人同樂不再只能往戶外跑。 （吳宙棋攝） 分享 facebook

【文／王一芝、楊孟軒；圖片／吳宙棋】

你也是嗎？朋友相聚不上館子，改約在家；放假不出門，冰箱一開就有得吃，窩在床上看Netflix。有遠見的企業早已嗅到商機，讓消費者下廚療癒又輕鬆、把客廳變遊樂場、房間變飯店。

商機1》回家吃飯：輕鬆煮，打贏媽媽尊嚴之戰

小家大作催生的戀家經濟，尤以回家煮商機，最被各界看好。

下廚可以很簡單、很療癒，連廚電鍋具也吹起精緻風。 （吳宙棋攝） 分享 facebook

近兩、三年，教人簡單快速做料理的烹飪、烘焙教室在台灣遍地開花，烹飪書、部落客和社群平台大行其道，一機多用的蒸氣烘烤料理爐、智慧萬用鍋紛紛出籠，都是搭上回家煮商機的列車。

在那之前，台灣餐廳愈開愈多，連便利商店也來搶攻外食產業，因為太便宜、太方便，既然沒時間又不會煮，大多數人吃飯乾脆委外。

也許是五年前食安危機助燃，愈來愈多人開始願意回家煮，可以分成「週間簡單煮」和「假日下廚療癒」。

每週一次假日下廚的人數愈來愈多，由於時間充裕，多由生鮮開始處理，心態以獲得成就感和療癒成分居多。

但每週煮超過一次的比例卻開始下降，最大原因就是耗時費力，台灣最早鼓吹回家煮的通路全聯，就事先幫消費者備好料、調好味，好讓他們回家輕鬆煮。

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其他像永豐餘、全家便利商店、六福集團、大成等，則卯足全力搶攻冷凍調理市場。

原因很簡單，雖然台灣冷凍調理食品產值每年成長不到一成，五年只增加50億，但冷凍是全球趨勢，鄰近日本也已普及，絕對是塊未完全開發的處女地。

週間簡單煮是一場顧及「媽媽尊嚴」的戰爭。即使工作再忙、時間再短，還是能讓職業婦女三、兩下變出一桌好菜，不用讓孩子永遠吃別人煮好的晚餐。

永豐餘生技總經理何奕佳在臉書轉貼一張會員的照片，潔白的瓷盤上，裝著佛倫羅斯牛肉燉飯，白醬牛肝菌醬飯和奶油煎雞肉佐酪梨，「你相信這是使用永豐餘冷凍調理食品做的？」

八年前，永豐餘生技把蔬果、肉和水產裝成「百寶箱」，每週宅配到消費者家中。沒想到一片好意卻成了負擔，煮不完又不會處理，「同樣是安全食材，不能煮好送來嗎？」

聽見消費者聲音，永豐餘先幫忙醃好排骨，回去只要煎熟就能當孩子隔天的便當主菜，或是調理好醬料，加熱就能淋在主食上，大幅縮短下廚時間。

去年永豐餘營業額成長22%，更進一步和全家便利商店合作，推出個人份冷凍調理包，搶攻晚餐市場，帶動全家冷凍食品成長兩成。

目前冷凍食品收入佔全家營收不到一成，但他們斥資13億擴建冷凍食品生產線、低溫物流，把門市冷凍櫃從兩門擴增到四門，打算提供消費者早、中、晚餐和宵夜，全時段的冷凍食品組合，甚至連甜點都有，目標是五年後成長五倍。

「鮮食從十八度C、四度C往零度以下發展，絕對是趨勢，」全家鮮食部部長黃正田很堅定。

全家的個人份冷凍調理包，讓上班族回到家，很快就能吃到晚餐。 （吳宙棋攝） 分享 facebook

廚房重新成為家的重心，當爐子的火一開、炊煙一起，家就溫暖起來。

《漂亮家居》總編輯張麗寶猶記，2001年創刊時，不少消費者向設計師反映，自己不煮食，不用設計廚房，還不如把錢拿去裝潢客廳。如今多數人卻把廚房、餐廳當成重心，「連不煮飯的人，也要求一個漂亮的中島式廚房。」

這股自煮風潮也帶動頂級鍋具及刀具大賣，不管會不會煮，都要買個法國琺瑯鑄鐵鍋Le Creuset，至少拍照上傳，證明自己的品味。

「鍋子好用之餘，還要好看，因為請客人來家裡，一桌好風景很重要，」特力集團公關部副理王思涵觀察。通路商特力和樂也趁勢在2016年推出自有品牌鍋具，一年賣出15萬只鍋子，將近百貨專櫃的兩倍。

商機2》在家玩樂：客廳是電影院，也是遊樂場

既然樂在家，當然不能缺少娛樂。

以前看有線電視是民眾主要的消遣娛樂，要是遙控轉不到好看的頻道，乾脆出門找朋友或租DVD回家看。

2016年境外OTT業者Netflix、愛奇藝搶進台灣，不少國內業者也積極推出OTT影視服務，徹底顛覆家庭娛樂生態，消費者的選擇性和自由度更強，不用出門上電影院，家中客廳就是個人電影院，連追劇都是享受。

永豐餘生技總經理何奕佳對於會員的創意和自家產品很得意。 （吳宙棋攝） 分享 facebook

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