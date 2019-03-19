把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

【文 王一芝 楊孟軒】

千元就買得到的吸塵器，何必花上萬元？但消費者對精品家電的需求，超乎想像，連60年老字號代理商恆隆行董事長，都不敢相信，自己13年前對Dyson的小小著迷，今日使他在百貨週年慶稱王。

恆隆行通路品牌hengstyle營造居家情境，讓產品自己說故事。 圖片來源：吳宙棋 分享 facebook

一個Dyson品牌，撐起百貨業週年慶爆紅業績。連英國總部和代理商恆隆行都沒想過，如今台灣Dyson產品一年三十萬台，是第一年銷售的一百倍。

背後反映的是，台灣消費者對於家電用品的精品化需求，超乎想像。

臥室裡的吹風機就是要頂級。「光Dyson那支1萬6千元的自動捲髮器，忠孝館就賣5百萬，復興館超過4百萬，兩館加起來快1千萬，現在仍缺貨預購中，」提起去年週年慶最熱賣商品，太平洋崇光百貨忠孝館營業第四部權任經理余金城很興奮。

漂亮的家就是要配上有科技感的吸塵器。新光三越台北南西店營業兼顧客服務副理林益任指出，去年週年慶一台3萬的Dyson吸塵器，每天至少銷售100台。

有趣的是，入手的消費者家中多半已有Dyson，新一代推出還是忍不住出手，和蘋果粉絲一樣，「恆隆行根本把Dyson當iPhone賣。」

他口中的恆隆行，無疑是最早看中戀家經濟的先驅者。早在2006年，就將英國高檔家電品牌Dyson引進台灣。

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除了Dyson，恆隆行還代理19個品牌，小從歐樂B電動牙刷、Braun電鬍刀、歐姆龍血壓計，大至Coway淨水器、Honeywell空氣清淨機，全與「打造一個美好的家」相關。

過去十年，恆隆行集團每年營收平均成長12%至15%，去年集團達到78億，今年預估90億，是這波戀家經濟最大獲益者。

其中佔營收近六成的Dyson表現最亮眼。12年來業績每年成長50%，在亞洲排名第二，僅次於日本，也是Dyson目前全球銷售第一的代理商。

不僅英國總部刮目相看，連董事長陳政鴻也不敢相信，13年前無心插柳的決定，竟扭轉一家老牌代理商的命運。

高價顯品味，工程師買單

48年次、外表看起來比實際年輕的陳政鴻始終沒忘記，23年前從父親手上接下總經理，攤開財報一看，日本大廠國際牌的產品收入佔恆隆行七成，「只要他們打個噴嚏，我們就皮皮剉（台語，發抖）。」

從那時起，他拚命為這家由父親創辦、代理日本相機品牌Ricoh和周邊配件起家的代理商，引進新品牌續命。

2006年時，台灣很少有人認識Dyson，陳政鴻在日本賣場與它第一次邂逅後，對它的簡約設計深深著迷，回國後就派人找英國貿易處協助，談下台灣獨家代理權。

一開始英國總部不看好台灣市場，主要是台灣人的家不愛鋪地毯，有錢人做家事都靠外傭，用不上吸塵器。陳政鴻也沒太大信心，「當時市面上吸塵器3、5千塊就有，誰想買一台3萬的吸塵器？」

陳政鴻印象很深刻，不少員工跟消費者推銷一個小時，一聽到三萬，對方轉身就走。

也因為價格貴，為Dyson迎來轉機。

Dyson吸塵器本來主打女性和金字塔頂端客層。但隨著恆隆行主打「吸塵器界的法拉利」、「家電中的精品」封號在網路發酵，開始帶動Dyson銷售。

它的發明家形象、有如變形金剛般組裝的科技感，意外吸引一大票肯「花錢買技術」的竹科工程師青睞。

在行銷上，有別一般家電強調實用性，恆隆行和消費者溝通「生活風格」（life style）。

全聯行銷部協理劉鴻徵猶記，以前吸塵器用完都堆進儲藏室，購入Dyson後，就向太太爭取放在客廳，好彰顯自己的品味。

恆隆行在通路的靈活操作也令外界印象深刻。除了主要通路百貨，他們也把使用Dyson的美髮沙龍當成銷售通路，其他賣場更不時蹦出快閃店，初期還曾到路邊叫賣，「Dyson團隊就像變形蟲，」陳政鴻自豪。

不變的銷售靈魂是「實際展演」。恆隆行執行副總曾逸晉深信眼見為憑，要求員工現場示範吸塵，透明集塵桶就是最好證明，「Dyson不只好看，而且有效。」

憂代理宿命，拚售後服務

恆隆行再清楚不過，對消費者而言，代理商的角色幾乎隱形，除了需要維修那一刻。

他們卯足全力做售後服務，先飛到英國向總部取經，在龍潭設立售後服務中心，消費者一通電話，就有專人到府服務，目前已達到30秒接聽率80%、24小時完修的好成績，「賣那麼貴，服務能不做好嗎？」陳政鴻的答案很肯定。

當初陳政鴻向Dyson總部訂的3年目標很保守，分別是1千5百台、3千台和4千5百台，沒想到，第一年就賣了2千9百台，接下來每年都倍數成長，如今恆隆行一年銷售的Dyson產品高達30萬台，是第一年的100倍。

（吳宙棋攝） 分享 facebook

亮麗成績的背後，藏著陳政鴻對代理商宿命的擔心。

「我沒想過Dyson經營得這麼好，經營太好也很麻煩，佔比太大，誰知道總部何時收回代理權？」他坦言，唯一能做的就是轉型。

去年代理權才被收回的丹麥珠寶品牌Pandora前台灣區總經理陳昱龍，以過來人經驗分析，這是代理商永遠的風險，沒辦法防堵，只能創造自己無可取代的價值，「即使如此，當總部決定收回，你還是無法力挽狂瀾，這就是現實。」

陳政鴻當然想過自創品牌，卻以失敗收場，連品牌名他都記不得，「台灣市場小，不夠支撐新品牌，老實說，自創品牌也和其他品牌差異性不大。」

建立「精品選貨店」品牌

為了轉型，陳政鴻不放棄再試，但這次是創立通路品牌，以公司名「恆」的英文發音，取名hengstyle，進駐百貨通路，銷售恆隆行所有代理的品牌商品，除了Dyson，目前已有70處，主軸是打造一個美好的家庭生活。

去年四月，陳政鴻甚至還找來曾在精品名牌Dior、Rimowa工作過的陳佩金，擔任hengstyle事業處協理，用意很簡單，注入精品基因。

不同於一般家電在貨架上排排站陳列，陳佩金要求形塑「家的情境和氛圍」，讓產品自己說故事，給消費者體驗。「hengstyle不是雜貨店，而是主題式選品店（select shop），專門為消費者選好貨。」

恆隆行總部一樓就是最好的示範。來自歐美、日本的商品，自然而不唐突地錯落在客廳、廚房、房間和浴室，就像來到品味不凡的友人家中，舒適到讓人賴著不想走。

這是太平洋崇光百貨營業總經理汪郭鼎松，心目中的家電樓層景致，只不過礙於品牌間的角力，始終窒礙難行，但hengstyle先做到了。

一位百貨公司樓管觀察，hengstyle和其他櫃位最大的不同是，不管平日門市人員或假日推銷人員，教育訓練都做得很扎實。

「以前教育訓練只講功能、馬達、轉速和規格，現在談公司歷史、理念和品牌DNA，」陳佩金點出差異。

大膽槓總部，帶起新風潮

Dyson的成功經驗，被陳政鴻拿來套用在其他代理品牌經營。

恆隆行引進的空氣清淨機品牌Honeywell，過去5年來，年年都有25%成長。（恆隆行提供） 分享 facebook

陳政鴻印象最深的是行銷。Dyson的行銷主軸很簡單，每次只和消費者溝通一件事，例如吸塵器是「吸力永不減弱」；而空氣清淨機則是「遠離空污」，深刻烙印在消費者腦海。

爭取韓國家電品牌Coway時，對方問陳政鴻，「你代理那麼多品牌，我怎麼知道你會好好經營Coway？」陳政鴻當場應允比照Dyson，另外替Coway成立一家公司宣示決心。

事實上，恆隆行其他19個代理品牌也表現得可圈可點。

十年前引進台灣的Honeywell，打著美國70%專業醫生推薦，被網友封為CP值最強空氣清淨機，過去5年每年都有25%的成長。

如果加上Dyson和Coway，目前恆隆行在空氣清淨機的市佔率超過五成，說恆隆行是台灣空氣清淨機霸主，一點也不為過。

另一個後勢看好的，則是來自以色列的氣泡水機Sodastream。

剛開始，恆隆行跟以色列總部吵到快鬧翻，原因是以色列拿歐洲銷售經驗，要求恆隆行購買糖漿，鼓勵消費者在家自製可樂。但台灣便利商店兩三步一家，方便得不得了，而且自己做可樂比買的還貴，根本行不通。

後來恆隆行一轉念，改弦易轍訴求「健康」，教消費者氣泡水加檸檬，沒想到造成一股氣泡水風潮，連飲料商都紛紛推出氣泡水，「Sodastream過去三年，每年業績成長50％，」恆隆行生活家電事業處協理董家彰說。

Dyson成功打開台灣消費者對高端家電的接受度，給了陳政鴻無比信心，讓他義無反顧挑戰更高難度。

年底他準備引進來自瑞士、被喻為「熨斗界明星」的頂級電熨斗Laurastar，一組要價新台幣7萬。

「坦白說市場不大，但需求確實存在，」陳政鴻觀察，並非所有人都想把衣服送洗衣店，他們擔心消毒不徹底或處理不好，即使Laurastar再貴，也有一群識貨的消費者會買單。

他分析，台灣消費者待在家的時間拉長，更願意多花一點錢添購高檔家電，「以前折扣就買，買一堆用不到，現在寧可多花一點錢，買好一點、用久一點的商品。」

攻廚具、美妝、微品牌

當了大半輩子為消費者找好貨的代理商，陳政鴻談到台灣人陌生的潛力新品牌，仍掩不住興奮。

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他三月還要專程飛到日本，確認一個目前正在洽談、據說比法國Le Creuset還具市場潛力的日本鑄鐵鍋品牌，值不值得引進台灣。

不難發現，陳政鴻接下來想引進的品牌，並非產品暢銷全球的國際大廠，而是品質和設計深獲當地人愛戴的「微品牌」。

「消費者喜好正在轉變，不再迷信大廠牌，寧可選擇該領域專家的微品牌，突顯自己與眾不同的風格，」他預見，未來市場小眾當道，鎖定小眾，才能打開大市場。

因應消費者習慣的更迭，明年即將邁入60年的恆隆行，行銷做法也與過去迥然不同。

甩開以往非得在電視或平面放送宣傳的包袱，陳政鴻放手讓平均年紀34歲的員工大搞社群行銷，因為消費者排斥品牌催眠，只聽信網友的開箱使用文和評價，他甚至還花錢在總部8樓設置一個專業直播室，讓年輕員工盡情玩創意。

「公司名字有一個『行』，難免讓人感覺老派，但陳董很鼓勵創新，管理很開放，跳脫創辦人的日式思惟，」恆隆行人力資源處協理陳雲觀察。

在外人眼裡，陳政鴻20多年來不斷引進新品牌的用意，不過是事業版圖的擴張，但事實上，他更期待藉這些品牌的生活提案，向台灣人介紹國外的美好生活。

未來陳政鴻將把發展重心放在廚具和美妝領域。

愛美是人的天性，永遠不過時，至於廚具，他看好將演變成未來主流。他觀察，前幾年主要是食安危機使然，不得不回家煮，現在下廚進化成一種品味風潮，他打算多開幾家廚房主題的展示門市，提供消費者體驗空間，增加彼此間的互動。

面對國內外環境的詭譎多變，陳政鴻從不做三年以上的長遠計劃，他的心願很簡單，就是台灣家家戶戶都擁有恆隆行代理的產品，擁有美好的生活風格。

恆隆行董事長陳政鴻，23年前接下公司，靠獨到眼光與冒險精神，開啟精品家電風潮。（吳宙棋攝） 分享 facebook

恆隆行貿易小檔案

成立／1960年

董事長／陳政鴻

資本額／8億

員工數／485人

主要業務／商品總代理、自有品牌通路經營

經營成績／2018《天下》2000大服務業第209名

熱賣夯品／Dyson（吸塵器為主）、Panasonic電池、Honeywell（空氣清淨機為主）

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