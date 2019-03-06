農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

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【文／呂國禎；圖片／王建棟】

九合一大選讓台灣地方縣市變天，違章工廠再度捲土重來。動員藍、綠、黃三黨立委力挺，喊出輔導再延10年、資格放寬到總統蔡英文上任日，恐成新一波違章大特赦。根本問題是輔導9年僅不到1%合法化，若不解決，延長再久恐怕只是「假輔導、真搶地」。

合法有效期限將近，為何農地上的違法工廠不減反增？首先要了解違章工廠輔導的目的。

明年6月是輔導違章工廠的10年期限，所謂的期限是2010年「工輔法」修法，接受2008年之前已蓋的7千多家臨時登記工廠，以及政府從違章選規模較大者劃定186個特區共717家的違章工廠輔導。

輔導一則是讓高污染業者能夠轉往工業區集中管理，二來讓低污染業者可在原地走合法程序。

為了讓廠商可以安心生產，這些違章業者從接受輔導的那一天開始，取得了一個暫時合法的身分，政府不可罰、不能拆除，等於是假合法的工廠。但輔導期限到了，如果尚未合法就會被打回違法的原形。

輔導成效不彰，不到１%合法

9年過去了，這些業者的輔導成果如何？

全台灣7千多家臨登工廠僅有50多家合法、717家特區業者，僅有彰化欣大園藝、高雄舜倡發、林裕工廠、世暘工廠、昇達鑫、台南工豐企業等6家完成了核定的合法程序，兩者取得合法比例連1％都不到。

99％花了9年走不完合法程序，輔導合法太難了嗎？

第一步是要先變更土地。把農地變成建地，必須通過地方政府或內政部的都市計劃審議，然後需依照土地的農地市價繳交50％的回饋金給農發基金。

追查彰化頂番婆地區為例，農地一坪3萬多元不等，工業地是一坪行情是10多萬元，違章工廠的農地變工業地，身價馬上翻了3倍以上，地價漲、又能合法，50％的回饋金其實很低。

大廠一拖二賴，小廠有樣學樣

接著是比較困難的，工廠與農地之間要做1.5公尺或10公尺的隔離綠帶（按照個別與整體變更的標準），同時必須作公共設施、消防與污水處理，不能緊鄰農地，避免污染農作物。

問題來了，過去在農地上往往是「蓋好蓋滿」，要做隔離綠帶，一是拆工廠往後退，二是把隔壁的農地買下來做綠帶。拆自己工廠要花錢又可能影響生產，買隔壁農地則可能碰到別人坐地起價的困境。

難歸難，還是有人做得到，欣大園藝就拆了工廠做好隔離綠帶，拿出完整的合法過程讓社會看見。論財力，其實欣大規模並沒有特別大，跟營業額百億元、千億元等級的帝寶（車燈）、速聯、正新橡膠相比，只是小巫見大巫。

但這些大廠的進度與決心反而不如欣大，而產業聚落的特性就是大廠不動，小廠就不跟，成效自然不彰。

帝寶車燈位於彰化的廠房四周是農地，緊臨的農田插上了污染警告牌，公告這塊農田已被重金屬污染不得耕作。 （王建棟攝） 分享 facebook

如果只是想領10年一期的假合法身分，輔導再久也無效，中華經濟研究院前院長、中研院研究員蕭代基說，「這是個當代利益與未來成本之間的賽局，由於廠商的政治力遠大於環保團體，而一般民眾多不關心，因此這個結果是必然的，廠商就是在賭政府會退讓。」

政治力干預，吃定政府軟柿子

果然，桃園地區違章工廠在去年底選舉之後，成立桃園市田園工廠協會，成立大會當天動員上千家廠商喊出「臨登展延10年」，現場有民進黨立委林岱樺、國民黨立委陳學聖以及桃園市副市長王明德站台。

除了藍綠兩黨之外，選區位於台中市違章工廠最密集的潭雅神（潭子、大雅、神岡）、時代力量立委洪慈庸在2月14日於台中辦座談會，為違章工廠請命。

不論藍綠黃，都有立委支持違章工廠。更嚴重的是彰化縣，地球公民基金會專員吳其融拿出12家新增的違章工廠的證據，一切都在支持違章工廠的立委王惠美選上彰化縣長後發生。

這些人心態就如同蕭代基所說，賭政府會不斷地發放假合法身分，因此趕緊搶農地蓋工廠。

解方是什麼？蕭代基認為，必須增加代表未來成本或利益的人或團體的政治力。希望真的有人深思，在一次又一次退讓下，讓違章搶農地，那麼100年後的台灣會變成什麼樣？

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