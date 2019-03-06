我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

全台第二老的台中文山焚化廠，就聳立在人口密集的社區裡。 （邱劍英攝） 分享 facebook

【文／康育萍；圖片／邱劍英】

全台第二老的文山焚化廠，是當地居民最熟悉的「鄰居」。但根據CEMS資料，排放標準寬鬆的文山焚化廠，卻曾是全台焚化爐氮氧化物排放量第一名，甚至有高達六千多筆超標值「下落不明」。

一月上旬，《天下》來到台中市文山里，年產值破千億的精密機械園區就在這裡，因為股王大立光、上銀等知名業者進駐，帶來了錢潮與人潮，文山里也因此成為台中南屯區人口最多的里，將近1萬2500人，是台中人口成長最快的地區之一。

但住在這裡的，還有全台第二老的焚化爐。

一連串解釋不清的監測數據，一份長達十年的風險評估報告，不斷提醒當地居民，如果孩子尿液中的重金屬含量偏高，請到醫院做檢查……。

其中一個家長是陳文忠。「我都嘛開玩笑說，他們是看著焚化爐長大的！」在當地經營雜貨店的陳文忠，家族六代超過百年都居住於此，店面與住家距離焚化爐不過兩公里。

文山焚化廠難以解釋的超標數據，讓陳文忠問：「焚化爐又搬不走，我們又該怎麼辦？」 （邱劍英攝） 分享 facebook

24年前，焚化爐啟用時，他的小女兒還沒出生，煙囪上漆著彩色山川、花朵，成為他們從小到大最熟悉的風景。

但每到空污嚴重的冬季，煙囪吐出的塵埃，卻讓孩子們只能待在教室，不能外出運動，彷彿一種無聲的提醒，這座「無色、無味」的烏賊，其實一直都在家旁邊。

為何理應替城市解決垃圾問題的焚化爐，卻讓藍天蓋上一層看不見的灰？

和其他焚化廠相比，文山焚化廠的排放標準最為寬鬆，氮氧化物排放標準甚至是台中火力發電廠的兩倍以上。 （邱劍英攝） 分享 facebook

1995年啟用的文山焚化廠，年紀僅次於台北市內湖焚化廠。根據CEMS大數據分析，文山焚化廠共有3170筆氮氧化物監測值大於標準值，整整是同期間內湖焚化廠的11倍之多。另外，二氧化硫監測值也有3055筆大於標準值。

甚至，和台中另外兩座焚化廠相比，文山焚化廠的氮氧化物、硫氧化物排放標準分別是180和80ppm，卻最為寬鬆。例如，其氮氧化物排放標準，幾乎是台中火力發電廠的兩倍以上。

標準鬆、超標又多，文山焚化廠監測委員會委員江義雄就直言，「人家（運作）效率高、污染少，我們是效率低、污染又多。」

江義雄遠眺文山焚化廠，憂心它標準鬆、超標又多。 （邱劍英攝） 分享 facebook

逐筆看18萬筆資料卻發現，文山焚化廠經常在上午7點45分出現氮氧化物、二氧化硫監測值高達1000ppm的情況，高過標準值數十倍、百倍。

說不清的數據，學童重金屬濃度卻偏高

而這些超標值幾乎全被註記為「00」，意思是焚化爐暫停運作。但令人不解的是，既然焚化爐暫停運作，為何又會出現排放濃度動輒破千ppm的監測值？比照其他污染源，如果註記為「00」，大多數監測值則都是零，或接近零的數值，並未出現文山焚化廠如此異常狀況。對此，《天下》同時向環保署、主管文山焚化廠的台中市環保局，以及長期研究CEMS的簡聰文求證，卻得不到一致的明確答案。

簡聰文推測，文山焚化廠之所以會出現異常超標，可能是當時在進行校正，才導致監測數據失準。但至於為何將超標註記成「00」，他則表示，還需要到現場勘查，才能找出原因，若真的發現有問題，「將來如果亂註記，會有罰單。」

令人霧裡看花的數據，連主管機關也不確定成因。但對文山焚化廠附近的居民而言，與髒空氣共存，卻是最真實的處境。

文山里的居民都在問：怎麼連數據都說不清楚？ （邱劍英攝） 分享 facebook

從2007年起，為了解文山焚化廠對當地居民健康造成的影響，台中市環保局委託專家學者進行環境監測與風險評估計劃。

去年6月的調查報告，顯示位於文山焚化廠附近的文山國小、春安國小高年級學生，指甲、尿液中的重金屬濃度，都比其他地區對照組的國小來得高。

此外，學生罹患呼吸道疾病和過敏性鼻炎的比例也有上升趨勢。

對此，郭憲文說，雖然難以證明重金屬濃度偏高就一定和焚化爐有關，如飲食、水質等也可能是其他原因。但，「我對當地小朋友的健康狀況還是比較擔心。」

尤其，這幾年每當有居民死於肺癌，或罹患呼吸道相關疾病，雖然沒有醫學證明直接相關，「很難說不干焚化爐的事啦，」一位不願具名的文山里居民表示。

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