被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

台中火力發電廠已斥資投入防制設備。 （邱劍英攝） 分享 facebook

【文／劉光瑩；圖片／邱劍英】

協和電廠超標次數只有40筆；台中火力電廠超標率也不高，怎麼又會被公認是排放大戶？問題出在「標準值」，不是太寬鬆，就是根本過時。

每到空氣污染季節，台中與興達等電廠往往被點名降載（編按：為減排而降低發電量），為何這些大電廠並未在超標榜上名列前茅？

原因之一，是排放標準寬鬆。

最明顯的就是基隆市的協和電廠。1977年啟用至今，原本預定2016年就要除役，卻因北部供電吃緊而再延。這座台灣唯一的重油電廠，二氧化硫排放標準值高達250ppm、氮氧化物標準值200ppm，是新林口燃煤電廠的7倍。

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就好像在班上，其他同學60分才及格，協和卻只要10分就及格。

正因標準寬鬆，在15分鐘一筆的CEMS資料中，協和電廠超標次數極少，23萬多筆資料中，二氧化硫超標僅40筆，氮氧化物超標僅175筆。

協和電廠排放標準寬鬆。 （邱劍英攝） 分享 facebook

台電發言人徐造華說，協和是特殊情況，因為當年並未保留空間裝防制設備，所以儘管年發電量只有中火的八分之一，空污排放卻不相上下。

如果比照台灣最老的內湖焚化爐，二氧化硫排放標準190ppm。拿過去1年9個月CEMS資料來看，協和電廠一年中有4個月，二氧化硫排放量比內湖焚化爐還高。

徐造華強調，協和電廠近年改用低硫油，機組更將於今年底陸續除役，換成燃氣機組，空污可大幅降低。

標準過時，中火活在舊規裡免罰

此外，全球第二大的台中火力發電廠，被許多人認為是空污元兇。但攤開CEMS資料卻發現，中火超標次數比例並不高，15分鐘一筆的原始資料，中火二氧化硫超標比例只有千分之17、氮氧化物千分之14。

台中火力電廠未即時反映出地方加嚴標準，導致控管不實。 （邱劍英攝） 分享 facebook

主要原因，是環保署公開資訊的CEMS排放標準未掌握即時資訊，比實際地方加嚴的標準寬鬆許多。

例如在公開資訊中，高雄興達電廠二氧化硫與氮氧化物的標準值高達200ppm與250ppm，但實際上電力設施空污排放標準，早已加嚴至60ppm與70ppm。至於眾所矚目的中火，環保署仍登載二氧化硫與氮氧化物標準值為200ppm與280ppm，但中火早已經地方政府多次加嚴至60ppm與85ppm。

換句話說，環保署公開資訊登載的CEMS污染物排放標準，無法即時反映出地方加嚴標準。關於這點，成大永續環境實驗所助理研究員簡聰文說，在CEMS管理辦法修正後，環保署會跟地方環保局即時連線，避免登載不實或滯後狀況。

超標與否是次要，最重要的是如何改善空污排放。

徐造華指出，台電歷年來透過許多方法降低排放，其中最有效的就是機組汰舊換新。

最明顯例子就是新林口發電廠。採用「超超臨界機組」後，新機組每發一度電的用煤量，比超臨界機組減少19%，氮氧化物排放降至23ppm，硫氧化物降至10ppm，媲美燃氣電廠。也意味，興達電廠的45ppm、台中火力電廠的32ppm，經過設備更新，有大幅減排的空間。

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降空污，民營企業也要扛責任

只不過要環境好，得付出相應代價。10年前啟動的林口電廠更新擴建計劃，三部80萬瓩超超臨界機組要價1500億台幣；假設把中火機組全汰換，要3600億元。

增加污染防制設備，也能減排。

台電將斥資477億元，針對六座火力電廠進行機組改善，預計至2025年，年發電量將增100億度，空污排放從10萬噸降低到6.5萬噸。

中火過去20年已投入140億元，達到硫氧化物降低85%、氮氧化物降低64%。此外興達電廠過去20年也投入300多億元，硫氧化物與氮氧化物削減七成五。

空氣是公共財，不只是發電廠有責任，所有企業都該以同等努力，減少空污排放。

【完整內容請見《 天下雜誌 》667期；訂 天下雜誌電子版 】