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女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00天下雜誌

圖片來源：Shutterstock
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【編譯 張詠晴】

從小學到大學，女生在學校課業上，總是更有紀律、比較努力，於是課業成績總是比男同學突出。但為什麼大企業裡，約有95％的最高主管是男性？從心理學觀點來看，有沒有可能，讓女孩在課業上勝過男性的「超自覺」，到了職場上變成一種阻力？

從小學到大學，女生在學校課業上，總是更有紀律、比較努力，於是容易得到比較好的成績。美國全國經濟研究局發現，女孩在學校裡的表現總是優於男同學，但在出了社會後呢？在規模最大的上市公司裡，約有95％的最高主管是男性。

關於職場上的性別不平等、玻璃天花板已經有太多討論，臨床心理學家麗莎•達摩爾（Lisa Damour）博士試著從她的專業角度切入。

有沒有可能，讓女孩在課業上勝過男性的「超自覺」，到了職場上變成一種阻力？

記者凱伊和希普曼曾調查，女性在職場專業領域推進的阻力。他們發現，與其說適任程度，「信心」恐怕是更大的障礙。他們發現，男性在工作領域擁有的信心，遠遠超過女性，「就算程度還沒到達一定水準，或是還沒有萬全準備，男性依然能夠不猶豫地接下重任」。

凱伊和希普曼寫到，「而女性呢？儘管能力超群、一切就緒，許多女性依然會卻步。女性只有在自己處於完美狀態時，才有信心」。

達摩爾經常聽到父母們有著同樣的擔憂：「我的兒子會做到一個差不多的程度，只求爸媽不要煩他。但女兒呢，就會堅持不懈，希望不要出現一點錯誤。」

然而，達摩爾想問的是，會不會對男孩子來說，學校成為自信鍛鍊廠，但對女孩來說，卻只是能力鍛鍊廠。

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達摩爾這樣的想法，來自她與一對兄妹的接觸。妹妹的在校成績非常好，但學校讓她壓力有點大。而哥哥成績也很好，但當達摩爾問妹妹「哥哥也同樣用功嗎？」妹妹卻哼哼地笑。

這個女孩說，自己可能要花一整個小時細心完成一項作業，才能得到A。但她的哥哥則是一下子就把功課做完了。當哥哥得到A，回家就會一副「我很強」的態度。當哥哥成績稍微掉下來，哥哥就會稍微再努力一點，然後又重回水準。但女孩說：「在每一個作業上都盡全力，才能讓我安心。」

「稍微努力」或「中等努力」就可以拿好成績這樣的求學經驗，或許就是問題關鍵。達摩爾說，這讓男孩建立自信，因為他們發現，原來只要倚賴小聰明就可以達成「人家覺得好的成績」。

而女兒們，如果總是靠著苦幹才能獲得好成績，就可能喪失對自己能力建立信心的機會。

所以，我們該如何讓「超自覺」女孩（以及少數男孩）在學校裡同時發展能力以及建立自信？

首先，家長和老師們必須停止稱讚過度而沒有效率的努力，即便那樣的努力確實帶來好成績。達摩爾說，小孩很早就會型塑出性別取向，因此教導孩子永遠不嫌早。

達摩爾的實際作法包含，當她在唸故事給8歲女兒聽時，絕不特別稱讚埋頭苦讀的故事角色，像是《哈利波特》裡的妙麗。妙麗準備報告時會做到超標，她會說「希望這不會太長，我現在的論文比賓斯教授要求的多出了兩卷羊紙」。

達摩爾這時候會告訴女兒，「她是有能力的孩子，但好像沒有善用時間，即使沒那麼費勁，她依然可以得到好成績」。

我們也可以鼓勵女孩們在課業上採取不一樣的策略，比方說用對努力方式，比到底投入幾小時重要多了。達摩爾說，門診中的小女生病患成績好但卻一直很焦慮，說自己經常唸書唸到半夜兩點。「這就是一個預兆了。這時候，我會問問她們，能不能更有方法的唸書用少點力，但達到相同的成果。」

達摩爾會要求自己的病患和自己的女兒，在開始唸書前，先做範例測驗，以了解自己已經理解了多少，還需要加強哪些。這麼做的用意在於，女孩們可以先從做測驗發現自己其實已經把許多知識學起來了，她們應該要對自己感到驕傲。

當女孩們的努力過了頭，老師們或許也可以嘗試理解，她究竟是還有不懂的地方，還是她想爭取「保險分」。如果是後者，那麼師長們真的該想想如何讓女孩們更有信心。

最後，家長們可以告訴女孩們，其實對學業感到焦慮是很正常的，因為這代表你在乎。

心理學家用「信心落差」分析女性無法躋身職場高位的原因，但這當然只是諸多觀點裡頭的一個面向。但「信心落差」之所以重要，在於這是可以在孩子求學階段就解決的問題，讓這樣的落差在進入職場前，加以弭平。

資料來源：The New York Times、The Atlantic

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