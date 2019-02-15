壞人都在用AI了 好人一定要善用！
【文／盧沛樺；圖片／shutterstock】
AI能用來協尋失蹤兒童，能化身盲人的眼睛，卻也能化為惡意病毒打穿你，甚至取代你的工作。如潘朵拉盒子打開般的AI道德難題，該如何面對？
在AI（人工智慧）領域，有個經典的道德難題：當一台無人車無可避免地，只能選擇撞上老人或嬰兒時，你會取誰的性命？
在2016年，DeepMind研發的AlphaGo打敗韓國頂尖棋士李世乭之後，有關AI的道德難題增加了好多個。
難題一：從社交媒體加速假新聞散播、臉書個資外洩介入美國總統大選、在租屋、聘雇和貸款廣告上的種族歧視……，愈來愈多人擔心，演算法加重歧視，成了民主社會的毒瘤。
難題二：機器決策出事了，誰來負責？
難題三：AI取代人類工作，導致大規模失業。
難題四：AI成電腦駭客的新武器，加劇網路恐攻的威脅。
「在人類歷史上，從來沒有像此刻，對未來充滿這麼多的不確定性。科技明明一直在進步，卻愈來愈多人無法預測未來，」愛卡拉互動媒體共同創辦人暨執行長程世嘉形容。
這些難題，有如潘朵拉的盒子被打開，全球已無法視而不見，只能面對。
突圍1 好人不能無力防禦！
「好人一定要善用AI，因為壞人都在用AI了，」國際知名駭客、本土資安新創公司奧義智慧共同創辦人吳明蔚指出突圍之道。
吳明蔚形容，在資訊時代，資安是沒有煙硝的衝突，因為追蹤不易，所以隨時在發生，更加肆無忌憚。
網路攻擊在科技和AI進步下，電腦病毒早已不是人在寫，變成機器在寫。他描述病毒的產製模式是，一開始生出100隻病毒，經過市面上60家防毒軟體掃描，剩下5隻「漏網之毒」。壞人只要下參數、調數據，這5隻就能去欺負人了。
這使得資安已經成為資誠聯合會計師事務所最新「全球企業領袖調查」，全球CEO最擔憂的前五大威脅之一。
但讓吳明蔚興奮的是，過去有A I，但沒有數據和可靠的運算能力，也沒辦法落實想做的事，但現在好人、壞人都做得到了。所以，一定要擁抱科技。
突圍2 大廠自律，導入道德感
AI可以載舟，也可以覆舟，因此全球科技大廠也紛紛走上自律之路。
微軟成立人工智慧倫理道德委員會，確保自己做的是「負責任的研發」。這個委員會由微軟全球執行副總裁沈向洋和微軟二把手總裁史密斯（Brad Smith）主導，帶領部門的資深主管，確保公司內任何AI技術研究與開發，奉行六大原則：公平、可靠和安全、隱私與保障、包容、透明、負責。
導入道德感，微軟利用A I「做好事」。微軟大中華區首席法律顧問克蘭頓（Tim Cranton）舉例，微軟就用A I協尋失蹤兒童和保護受虐兒。
過去，微軟用人工做這件事，但承辦人員看一些受虐兒照片，往往情緒受創。
如今，透過AI，能短時間內大量分析，有助於保護需要幫助的兒童，也可以協尋失蹤兒童。「我們能透過影像DNA系統，由電腦分析孩童的長相，預估小孩長大成人後的可能長相，」克蘭頓解釋。
另一個廣為人知的應用，是一款手機app：「Seeing AI」。過去盲人要靠手杖和導盲磚，才能在外移動；去餐廳用餐，要靠朋友或店員念菜單，才有辦法點餐。
但Seeing AI化身盲人的眼睛，只要用手滑過智慧眼鏡的鏡架，眼鏡拍照後，運用影像辨識技術，馬上能告訴盲人周遭環境、菜單的內容，甚至是吃飯對象的表情。
在歐洲，哲學界開始思索，科技對個人和民主社會的衝擊。
突圍3 政府與教育系統必須介入
政治哲學及精神分析學家、現為法國國家倫理諮詢委員芙樂莉（Cynthia Fleury）主張，科技快速迭代，人類技能很快就跟不上時代，仰賴政府和教育系統積極介入。
「科技是可以為善的，特別是在民主政治，只要保有特定機制，讓公民能持續改進這套系統，科技將能帶來更大公共利益，」芙樂莉深具信心。
芙樂莉在法國積極倡議：要重視平等。她強調，面對AI衝擊，不只是解決數位落差而已。數位落差通常追求的是，不分城鄉，人人能夠上網。
但她進一步要求，政府應該確保的平等是，每個人都能利用科技工具，實踐生存意義：「科技一定要為他們帶來能力。」
其次，她認為，整個社會必須充分明白，科技不是中立的。科技是人創造的，人就有認知、情緒方面的偏差。
第三，這個社會必須確保，AI是促進人類自由，不是剝奪人類的選擇權。
芙樂莉認為，AI研發過程應保持公開透明：「我們應該訓練AI生產鏈的所有關係人，從工程師、設計師到消費者，都要理解一個產品背後牽涉的倫理，確保所有演算法都是公開透明的。」
【全文未完，完整內容請見《天下雜誌》666期；訂天下雜誌電子版】
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