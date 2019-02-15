前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

（王建棟攝） 分享 facebook

【文／彭子珊；圖片／王建棟】

回想人生最棒的時刻，這位被稱為最懂台灣、屢屢精準預言台股行情的明星分析師，卻說起了在合歡山跑馬拉松的難忘經驗，「我一直想找一份，可以讓我在山上跑的一個工作。」卸下別人給的光環，離開耕耘三十年的職場，谷月涵60歲的第三人生玩超級鐵人三項、還要創業。

剛邁入退休生活一個多月的「台灣先生」谷月涵（Peter Kurz），少了外資明星分析師的光環，卻多了翻山越嶺、重新挑戰自我的怡然與暢快。

去年11月，61歲的谷月涵在歷經三個月的思考後，決定告別在台灣奮鬥了三十年的職場，向花旗環球證券申請退休，卸下台灣區研究部主管的職位。

離開職場的谷月涵，想做的事卻有增無減。他不只用極限運動挑戰自我，更想創業、帶著年輕人一起跑步，用新的方式回饋社會。 （王建棟攝） 分享 facebook

美國紐約出生長大，在台定居三十年，一口流利中文的台灣女婿谷月涵，是外資圈知名的「台灣先生」。

無論是2008年台股跌破七千點，或是近十年後漲破萬點大關，谷月涵都是第一個精準預言的外資分析師，甚至因此被金管會請去「喝咖啡」。

為什麼選在這時候退休？谷月涵只笑著說，「我以前常想，一個人怎麼知道自己退休時候到了？現在我發覺，答案就是：到時候你就會知道了！」

此時申請退休，是機會的帶動，也是醞釀多年的渴望。谷月涵正準備再次挑戰創業，要把過去八年研究台灣生技業的心得，轉化為對社會的貢獻。

上次創業，是他在2000年離開美林證券後，創立的「月涵投顧」，四年後就宣告歇業。

回想起那段，谷月涵坦言，「那個創業經驗不是那麼好，很辛苦。我每次都說，我的白頭髮就是從那時候冒出來的，所以沒想過要再創業。」

直到兩年前，他和認識近二十年的老朋友，擷適科技董事長白敏善（Bruce Berkman）一起爬山、溯溪、騎自行車的過程中，兩人意外聊出創業的點子，要做醫療相關的資訊平台。

戶外生活的精彩，加上對創業的嚮往，讓谷月涵漸漸坐不住，覺得自己和公司在浪費彼此的時間，不如鼓起勇氣，把握機會圓夢。

告別職場的他，現在反而更忙、效率更高。新創公司還在規劃階段，他每天幾乎都有三到五個會要開。

週末更是賽事連連，鐵人三項、越野賽跑、自行車、馬拉松，谷月涵一樣都不缺席。

（王建棟攝） 分享 facebook

創業的衝動，背後是外資圈生態劇變造就的推力。

產業生態劇變，萌生退意

「這十年來，我們產業的法規慢慢轉變，但變革方向對我們並不有利，」谷月涵說。

最近的例子，就是一八年初上路的歐盟金融工具市場法規修訂版（MiFID II），大幅限縮分析師行業的獲利空間。

去年初，英國《金融時報》以一篇《無人哀悼的賣方分析師之死》，生動描繪出分析師在MiFID II、自動交易技術的雙重夾擊下，最後遭到裁員的處境。

眼看著法規的變革是大勢所趨，谷月涵發現許多工作不需要自己就能完成，生活重心也慢慢從工作轉向戶外活動。從跑步、游泳到騎車，他挑戰自我的心力，也轉向鐵人三項、越野賽跑等賽事。

七年前，因為騎自行車而認識谷月涵的崇友實業主任彭昱穎觀察，像谷月涵的年紀還能這樣運動、比賽的不是沒有，「但可以這麼多元化的，就只有他。」

不管是游泳3.8公里、騎自行車180公里、馬拉松42公里合起來的超級鐵人三項，還是在陡峭的山徑裡比速度、比耐力的越野賽跑，谷月涵都盡力嘗試，挑戰極限。

去年七月，他們才一起從南投埔里騎車到塔塔加，隔天再單攻玉山。這不是谷月涵第一次單攻玉山，直到現在，家中還放著15年前攻頂的照片，陽台上也掛著兩台自行車、八雙運動鞋。

回首人生，最精彩還是山

三個月後，他們又一起完成全台灣最高的腳踏車比賽「台灣自行車登山王挑戰」（Taiwan KOM Challenge），從花蓮七星潭，騎進太魯閣的高山峽谷，最後再登上合歡山武嶺，全長105公里，海拔落差超過三千公尺。

回首人生最精彩的時刻，谷月涵停頓片刻後，還是說起了在合歡山跑馬拉松的難忘經驗。沿途的景緻、同行的朋友，都為回憶增色不少，但源頭還是谷月涵從小對山林的喜愛。

「我一直想找一份，可以讓我在山上跑的一個工作，」谷月涵坦言，高中時期就愛上了爬山，所以在美國達特茅斯大學念書的日子，也選了地質系做主修。

只是，地質學不如山景迷人，谷月涵改修了中國哲學課，也因此輾轉來到台灣，和這片土地結下不解之緣。

【全文未完，完整內容請見《 天下雜誌 》666期；訂 天下雜誌電子版 】