賴神10月代表小英訪美僑界 蔡賴配起手式？

【文／胡宥心】

民進黨團結最後一塊拼圖也將到位，前行政院長賴清德十月十四日將赴美國代表蔡英文與僑界對話，同時參加海外的蔡英文後援會授旗。待他返台後，預估蔡賴配將可望浮上檯面，兩人有望合體競選二○二○大選。

前行政院長賴清德10月14日將代表蔡英文赴美與僑界對話。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

距離二○二○立委、總統大選不到一百天，民進黨內九月起陸續整合完備，包括蔡英文競選總部與黨中央分工，黨部負責立委全台輔選，小英競總全力衝刺地方組織與各社團挺英後援會。

民進黨團結最後一塊拼圖也將到位，前行政院長賴清德十月十四日將赴美國代表蔡英文與僑界對話，同時參加海外的蔡英文後援會授旗，做為賴加入輔選團隊的起手式。待他十一月返台，預估蔡賴配將可望浮上檯面，兩人有望合體競選二○大選，將為民進黨總統大選氣勢再衝一波高潮。

據瞭解，賴清德將赴美國四個城市發表演說，包括舊金山、紐約、華府、芝加哥。六月初黨內總統初選後，儘管最後蔡英文出線，綠營支持者仍餘波盪漾，希望賴清德能回到團隊繼續合作。如今賴願意代表競選團隊訪美，也讓一些憂心民進黨初選裂痕未修復的支持者服下定心丸。

賴清德出發前，民進黨副秘書長林飛帆為他提前探路，十月十日將先到美西，包括洛杉磯、休士頓，再飛往加拿大多倫多；同行還有前環保署長李應元、新北市議員何博文、外貿協會副董事長莊碩漢等人。

林飛帆自從七月中加入民進黨後，在黨部安排下，幾乎成為立委候選人搶手的「輔選吉祥物」；不只是黨內新人參選人都邀林站台，中南部市場掃街也有林的身影，當年的學運領袖時隔五年後，人氣更上一層樓。民進黨也將青年總部的規畫交付給他，預計十一月成立。待林飛帆訪美回來後，將開啟全台巡迴輔選列車。

搖擺選民決定2020大選勝敗 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1701期〉