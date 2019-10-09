吳敦義拿嫡系人馬李哲華祭旗的真正原因

【文／晏明強】

被視為吳敦義嫡系人馬的國民黨組發會主委李哲華，選前百日遭無預警拔官，吳敦義為何干冒兵家大忌陣前換將？日前挺韓勢力操作，要吳任命韓國瑜為第一副主席，讓吳權力危機感加重，為震懾黨內必須殺雞儆猴，李哲華終成吳用來祭旗的犧牲品。

李哲華（圖）遭拔官當天，還與秘書長曾永權南下開輔選動員會議。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

「只是工作上調度，哪裡有揣測的事情，什麼叫鬥？開玩笑！」國民黨主席吳敦義十月五日出席馬英九基金會舉辦的「國安問題研討會」時，略帶怒氣地反駁外界對他日前親自下令拔掉國民黨組發會主委李哲華，改調國民黨智庫副執行長的人事案，涉及黨內鬥爭的相關傳聞。

無預警遭調職，李深感不受尊重

只不過吳敦義再怎麼激動澄清，都很難平息黨內外諸多質疑。主要是正值明年總統大選倒數百日的關鍵時刻，卻撤換負責選戰陸軍動員重任的操盤手，這種情況過去從未發生。尤其吳干冒兵家大忌「陣前換將」的理由，竟然只是要讓黨務組織與智庫人才交流。

一位前黨務高層直言：「若要人才交流，上半年隨時可調動，何必等到選前三個月才急急忙忙換人？吳敦義的說法，真的比扯鈴還扯。」據瞭解，這次換李作業確實非常倉促，吳敦義下令後即日生效，黨中央更趕在十月一日下班前完成調職程序。

事前毫不知情的李哲華，當天還與秘書長曾永權南下桃園市開輔選動員會議，黨中央緊急通知曾永權趕回台北，簽核早放在辦公桌上的速件公文，相關人事公文的發文、生效日都是十月一日。

據透露，由於無預警遭調職，李深感不受尊重，一度打算遞辭呈走人，經曾永權懇談力勸一個多小時，才同意顧全選戰大局接下新職。只是吳敦義對李似乎仍有情緒，二日中常會上，他在解釋李的調職案時竟脫口表示，由副秘書長杜建德兼任組發會主委，「就不用再找一個人，也省下一筆人事費。」

與會人士轉述說，吳的語氣雖是在開玩笑，但連中常委都有人覺得這樣講，「等於是在李的傷口上撒鹽，實在有損黨主席高度。」這更讓黨內議論紛紛，因為以李哲華與吳敦義的關係，說是吳的嫡系人馬也不為過。有黨務人士坦言，最近大家很好奇，到底是為了什麼原因，「吳非得要在選前百日換掉李不可？」

搖擺選民決定2020大選勝敗 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1701期〉