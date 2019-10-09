韓國瑜想赴美鍍金加分 又怕規格輸蔡英文扣分

【文／張家豪】

民調處於低檔的韓國瑜近日傳出確定訪美日期，行程由國政顧問團協助規畫。據悉，韓營認為，韓國瑜若要以訪美行程為選戰加分，首重規格問題，至少要達到與二○一五年蔡英文、朱立倫同樣的接待水準。若美方不能配合，不如藉政務、選務繁忙迴避。

韓國瑜曾向藍營市議員表示，訪美的時間落在11月第2周。攝影／柯承惠 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜近期傳出要在十一月第二周訪美，不過韓國瑜及國政顧問團成員、前國安會秘書長蘇起皆表達尚在規畫中。蘇起直言：「我想我們現在是在評估，因為選舉還是最重要，國內還是最重要。」據悉，韓國瑜確實曾向藍營市議員說明，可能訪美時間落在十一月第二周。

韓營也曾考量在十月中訪美，但既然要訪美就要極大化政治利多，尤其現在民調處於低檔，若行程不夠完善，反倒會被綠營操作扣分。畢竟韓國瑜四月訪美時，聚焦在學術交流、產業，此次則勢必要接觸華府政界，就會被拿來跟總統蔡英文於二○一五年當選前訪美比較。

蔡英文當時拜訪美國國務院會見副國務卿、進入白宮旁的艾森豪行政大樓與國安會官員會面，皆開台灣總統候選人先例；同年十一月中旬，時為國民黨總統候選人的朱立倫也進入艾森豪行政大樓；甚至今年三月，桃園市長鄭文燦也以直轄市首長身分進入。韓國瑜若要以訪美行程為選戰加分，首重規格問題，至少要達到同樣的接待水準。若美方不能配合，不如藉政務、選務繁忙迴避。

據瞭解，韓國瑜此行訪美由國政顧問團協助規畫，蘇起不敢把話說死，是因韓營還在確認接待規格。韓此行除計畫會見美國外交、國防、國安官員，也會與華府智庫交流，並受邀至南加大演講。

「若不能實現訪美的政治行程，對韓國瑜還是傷。因為既然韓當前的台美中、兩岸政策是延續馬政府的思路，那他就必須證明自己也可以親美，而不是過於傾向和中。」藍營輔選人士分析。

搖擺選民決定2020大選勝敗 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1701期〉