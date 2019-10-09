北京下錯藥 誤解「發大財」能解決香港問題

【文／黎蝸藤】

在經濟至上的思路下，北京搞出一套制度自信的理論：漠視公民的民主、自由和多樣性，追求一黨專政、領袖崇拜、追求一人一黨對社會的絕對控制。它唯一有力論證就是這套理論能帶來經濟發展。北京對香港如此斷錯症、下錯藥，對其他國家也是如此。

港人用警民混戰為中國70歲生日慶生。攝影／關震海 分享 facebook

十月一日，中華人民共和國建國七十年大慶，國家主席習近平在北京天安門舉行盛況空前的大閱兵，展示各種尖端武器。

習近平信心滿滿地宣布：「今天，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。」還預告中國人民要「繼續為實現兩個一百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥！」

香港人十一離心離德

中國的雄心是顯而易見。然而，十一這天沒有普天同慶。中國最重要的國際金融中心、南方邊陲的香港，在當天陷入空前激烈的警民大混戰。大批港人走上街頭，在全港十八區遍地開花。

香港警察忙於四處鎮壓，共發射了六發實彈、大批海綿彈、橡膠子彈和催淚彈，一八○人被捕，槍聲和煙霧讓慶祝生日的大國充滿不和諧。香港人沒有為中國的強大而自豪，而是高唱《願榮光歸香港》，踐踏著中國國旗。

這種情況肯定不是中國領袖所樂見的。中國外交系統和宣傳系統把香港動亂歸罪於以美英為首的「外國勢力」煽動的「顏色革命」，有時也歸罪於台灣蔡英文政府。

當然也有「深刻反思」的，那就是認為香港問題是「地產霸權」、「青年缺乏向上流動的機會」等經濟因素造成。現在很難判斷，這到底只是一種對內對外宣傳的需要，還是一套領導真心相信的理論？如果是後者，這正好反映了中國在邁向世界大國時的盲點。

誠然，在七十年的發展歷程，中國取得了令人矚目的成就。然而，中國的發展是不平衡的，它不但是中國常說的區域發展不平衡、城鄉發展不平衡，更重要的是領域發展不平衡。

一個國家的發展領域不外乎幾個：經濟、政治、國際關係、人民生活水準和精神文明。在經濟和人民生活水準上，中國取得的成就無可否認，但在其他幾方面卻明顯沒有相應進步。

搖擺選民決定2020大選勝敗 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1701期〉