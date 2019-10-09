北京讓北愛爾蘭的族群壓迫與仇恨在香港重現

【文／劉細良】

10月4日香港特首林鄭月娥依《緊急法》宣布在隔日起禁止市民在遊行集會中蒙面。林鄭引用的是1922年殖民時代立的法，上一次動用是1967年左派暴動時。 林鄭宣布後，全港出現暴力抗爭，鐵路車站大部分遭破壞，車廂遭焚燒，警察在元朗槍傷14歲少年，四處路障火光紅紅，彷彿進入全港暴動狀態。 此刻的香港讓人想起1970年代愛爾蘭首府貝爾法斯特。1972年「血腥星期日」事件，英軍掃射示威者造成14人死亡，自此雙方仇恨不能解，走上30年互相仇殺報復的歷史。香港是否會走上北愛爾蘭那條不歸路？

北愛爾蘭衝突的「血腥星期日」傷痛，以壁畫的型式留存德里市街頭。攝影／林瑞慶 分享 facebook

齊邁可（Mike Chinoy）是美國有線新聞網（ＣＮＮ）首位駐京辦事處的負責人，我們是一九八九年後認識。

來亞洲之前，Mike派駐在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast），那些日子空氣中充滿催淚煙氣味。他是一九七○年代北愛長期暴力衝突“The Troubles”的見證人，現居於香港，最近為北愛民權運動領袖、律師包伊爾（Kevin Boyle）撰寫自傳，包伊爾見過不少被北愛警察虐待的酷刑事件。

Mike最近就香港反送中運動寫了篇分析〈香港會變成貝爾法斯特嗎？〉（“Could Hong Kong Become Belfast? ”）。

漸進式緊急狀態不動用軍隊

香港會變成一九七○、八○年代的貝爾法斯特嗎？香港與北愛相隔甚遠，即使在英治時期，香港人也不太理會，只知道在愛爾蘭共和軍（ＩＲＡ）與英軍進行暴力抗爭，衝突不絕。

但如果一位對北愛問題有深入認識的資深媒體人告訴你，若中共繼續強硬對付香港年輕人，最終他們會走上北愛之路，這觀點相信需要認真看待。

Mike的文章發表後三天，十月四日香港特首林鄭月娥依《緊急法》，宣布在隔日零時起，禁止市民在合法及非法的遊行集會中蒙臉，違法者處一年監禁、罰款二五○○○港元。

政府宣布後，全港出現暴力抗爭場面，鐵路車站大部分遭破壞，車廂遭焚燒，警察在元朗槍傷十四歲少年，四處路障火光紅紅，香港已經進入了全港暴動狀態。

林鄭主動將局勢升級，明顯是十一國慶上京面聖後所收到的指示，回來立即執行。其實警察早就在九月二十九日全球反獨裁遊行前，先行將武力升級，修改內部守則，放寬用實彈鎮壓，結果一名十八歲中學生近距離中彈危殆。

搖擺選民決定2020大選勝敗 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1701期〉