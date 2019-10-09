【編輯室報告】搖擺的選民

【文／編輯室】 搖擺選民決定2020大選勝敗 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

美國大選中有所謂的藍州、紅州和搖擺州（swing state）。藍州傳統上是民主黨的地盤，紅州是共和黨鐵票區，而搖擺州則是兩黨都不具壓倒性優勢。搖擺州可能這屆總統選舉民主黨贏，下屆選舉人票卻歸共和黨。其中俄亥俄州和佛羅里達州是傳統上著名的搖擺州。搖擺州往往是決定一場選舉勝敗的關鍵。

那麼在台灣有沒有「搖擺縣」、「搖擺市」、「搖擺區」或者「搖擺里」？

大數據分析公司「實義分析」匯整過去十次縣市立委及市議員選舉投票結果，設計一套「選舉命盤：搖擺區探知系統」，藉此計算出各選區「搖擺指數」。若掌握這些關鍵地區，針對這些地區特別規畫選戰策略，就有可能翻轉選舉。此外，由於這些地區已非綠、藍傳統鐵票區，新興政黨如台灣民眾黨可能有機會藉搖擺選區崛起。

在單一選區的立委選戰中，候選人更需要爭取搖擺選民的支持。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

本期本刊與《風傳媒》藉由這套分析工具，為您檢視二○二○年立委選戰──到底台灣哪些地區最搖擺？民進黨、國民黨、第三勢力或無黨籍參選人在哪些搖擺區有機會殺出重圍、翻轉插旗？

而在香港，原已逐漸平息的反送中抗爭，卻因特首林鄭月娥引用一九二二年訂的《緊急法》，未經立法會立法程序就頒布了《禁蒙面法》，要求參與集會遊行者不能蒙面。為什麼北京與港府在此刻做此決定？香港是否會進入戒嚴？中港關係又將如何變化？本刊為您深入分析。

〈完整內容請見新新聞1701期〉