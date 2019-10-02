暴力的十一國慶 香港街頭槍響喋血

【文／關震海】

一直流傳十月一日是北京對反送中的「死線」，北京下令港府要在死線前「止暴制亂」，不然會派出武警鎮壓。但是到了十．一暴力依然不止，抗爭者之前揚言要用暴力賀中華人民共和國成立七十周年，當天又發生反送中以來首樁示威者被警方真槍擊傷。

被稱為「火魔法師」的扔汽油彈抗爭者，說自己不想再輸下去。攝影／關震海 分享 facebook

十月一日，中華人民共和國七十歲生日，香港街頭見血。

當天街道、地上盡是「賀佢（他）老母」的塗鴉，街頭四處貼著「十一國殤，六區開花」的宣傳海報，雖然民間人權陣線主辦的這場遊行未被批准，但各區街頭還是出現許多自主參與遊行的人潮。

十．一暴力不止，警方射傷中學生

中國國慶當天，香港街頭依然是催淚瓦斯與汽油彈共舞的景象。下午四點，荃灣一個曾姓中學五年級示威者，在與警方對抗中，遭警方真槍實彈擊中，左胸中彈流血送醫。據醫院傳出消息，子彈離心臟三公分，目前已無生命危險。這是反送中抗爭中第一起示威者被真槍擊傷。

八月以來一直流傳著十．一是北京設的「死線」，港府若在死線前不能「止暴制亂」，北京就會派武警鎮壓。但是到了十．一，街頭暴力依然，抗爭者事前就在線上線下揚言要用暴力祝賀中華人民共和國成立七十周年。

十．一前夕、九月底最後一個周末，多場抗爭現場的黑衣蒙面抗爭者不再後退求生，他們向警方防守線和警車扔汽油彈，更主動攻擊警察。警方則近距離射橡膠子彈，又增加臥底的人數。警民互有攻防，仇恨暴力再升級。

九月間多名少年因侮辱國旗被捕；九月二十二日有少年扯下沙田大會堂（大型文化中心）的五星國旗，帶到商場中庭扔在地上任人踐踏，然後再拋下海。侮辱國旗已常態化。甚至連部分中學升旗典禮也交由校長直接處理，不敢把國旗經手學生。

即使保得住國旗，各處慶賀國慶的牌樓、廣告不是被毀，便是噴上「光復香港」字眼。抗爭者的訴求和洩憤對象，明顯從特首林鄭月娥轉向中共。

今年赴中國留學潮為何退燒？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1700期〉