習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

【文／林庭瑤)】

就在國慶前一天，習近平率團赴毛澤東紀念堂「向毛澤東坐像三鞠躬，並瞻仰毛澤東的遺容」，這是中共領導人首次在國慶日前夕憑弔毛澤東。習近平此舉凸顯毛澤東做為開國領袖的歷史地位，並展現習是毛傳人的正統地位。

中國新一代機動發射型洲際彈道導彈東風-41，是今年中國閱兵焦點。翻攝自China Xinhua News Twitter 分享 facebook

「十年磨一劍」的中共建政七十年國慶閱兵，中國國家主席習近平登上天安門城樓，與前總書記江澤民、胡錦濤一同觀禮，前中央政治局常委溫家寶、曾慶紅、吳邦國、賈慶林、李長春等亦出席，台下數十萬名群眾旗海飄揚一片紅通通。

新銳戰機首次在北京上空現身

國慶大典在鳴七十響禮炮下揭幕，習近平乘坐檢閱車駛上長安街。習向受閱部隊高呼「同志們好、同志們辛苦了」，官兵則高喊：「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良。」

這次北京閱兵共有五十九個閱兵方隊（十五個徒步方隊、三十二個裝備方隊、十二個空中梯隊）、一萬五千名軍人參與，沿東長安街綿延向東約兩公里，是歷來十五次國慶閱兵規模之最。

參加檢閱的軍機包括空中加油機、殲-10戰機、殲-20戰機、殲-16戰機，以及組成「70」圖案的直-10武裝直升機等。其中，由殲-20、殲-16兩款新銳戰機首次在北京上空現身。

殲-20是中共自主研製的第四代超音速匿蹤戰鬥機，是中共空軍邁向空天一體、攻防兼備的重要標誌，其主要對手包括美國F-22和F-35匿蹤戰機。殲-16戰機是中共自行研製的新型多用途雙座雙發戰鬥機，具有較強的超視距空戰能力和對海打擊能力，是奪取制空權和協同作戰的重要力量。

五架殲-20和五架殲-16編隊亮相，表明這兩款戰機已形成戰力，據傳中共軍隊列裝的殲-20戰機已超過六十架。

在地面陸軍，99A主戰坦克和15式輕型坦克登場。99A是中共軍隊最先進且完全信息化的主戰坦克，軍方認為它顯示中國在陸軍主戰兵器上已經躍居世界前列。15式輕型坦克短小輕薄，被稱為「高原殺手」，可在數千公尺高寒山地、島嶼等特殊地形作戰。

今年赴中國留學潮為何退燒？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

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