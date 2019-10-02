周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

【文／晏明強】

有韓營選戰操盤手認為，韓國瑜聲望重挫後，若找朱立倫當副手，恐有尾大不掉之患；張善政則欠缺選戰經驗，對韓加分也很有限。反觀周錫瑋，韓下鄉時幾乎全程陪同，且在新北市基層實力不差，深藍選民接受度也高，符合南北互補的副手條件。

韓國瑜（右）的競選行程總有周錫瑋（左）一路陪同相挺。攝影／柯承惠 分享 facebook

總統大選進入倒數百日，國民黨總統參選人韓國瑜在藍綠對決的戰局下，各家民調支持度均落後總統蔡英文十個百分點以上，藍營因而對韓的副手人選寄予厚望，盼能助韓扭轉選情劣勢。

朱立倫找韓黑回藍營大團結？

近日韓營幕僚透露，韓國瑜正陸續徵詢副手人選，各方推薦名單近二十人，橫跨政、學、企業及醫界等四大領域，包含前鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫與前閣揆張善政，都在副手口袋名單中。除郭仍無法觸及，朱、張都已初步徵詢完畢，兩人確定都會在競選、輔選團隊中，當然也可能是未來的副手。

擁有財經專業且黨政歷練完整的朱立倫，無疑是目前黨內最看好能為韓國瑜加分的副手。九月二十三日《蘋果日報》委託典通公司所做的民調也顯示，朱若願出任副手，韓支持度將可拉高七％，僅落後蔡英文三個百分點。

不過「韓朱配」呼聲雖高，韓營也宣稱已徵詢朱的意願，但朱立倫本人顯然不這麼認為。九月中旬以來，他屢次公開強調，韓朱配是「不存在的事」、「不存在就是不存在」，希望外界不要再提，以免「讓韓國瑜困擾、讓我煩惱」。

九月二十七日朱立倫更表示，對曾經幫助過國民黨的朋友都要心存感恩，不要口出惡言，日前被開除黨籍的前高雄縣長楊秋興、前中評委陳宏昌，國民黨都應該要找回來，只有大團結，才能讓國民黨勝選。由於楊、陳都是批韓才遭黨中央以黨紀重懲，朱的說法不但讓韓粉不爽，也引發黨內高度關注。

有國民黨資深黨務人士研判，朱等同宣告「要走自己的路」，加上他已啟動全台輔選黨籍立委的行程，婉拒當韓副手的態度很明確了。

一位黨務要角也認為，七月十五日黨內初選結束當天，韓、朱就見面討論選戰合作，但至今已過了兩個半月，結果卻是什麼事情都沒發生，連傳聞韓會請朱當競選總部主委都沒下文，「韓朱配成局的機會，愈來愈渺茫了。」

今年赴中國留學潮為何退燒？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

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