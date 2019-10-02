習大惠台統戰政策推銷員：留學補習班

【文／李佳穎】

中國國家主席習近平對台灣青年強力招手，不少台灣補習班也跟著兜售中國夢。只是這中國夢完全經過「柔焦」處理，不但對中國經濟成長減緩以及中美貿易戰造成衝擊和影響避而不談，回答兩岸國族認同造成的衝突也含糊其詞。

補習班傳遞中國夢招生，爭搶北京惠台政策商機。（圖僅為示意圖）攝影／郭晉瑋 分享 facebook

「來！我們看『中國薪酬網』公布的二○一八年畢業生起薪排行榜……。」一位補習班主任瞇著眼看著投影片上密密麻麻的數字。「畢業五年之後，薪水最高的是同濟大學的畢業生，完全不輸清華大學。」她講得口沫橫飛，講台下的高中生與家長早已看得眼花撩亂。

跟著習近平兜售中國夢

離開後火車站的補習班大樓，站前的另一間補習班教室則發下一張二○一九年ＱＳ亞洲大學排名的清單，識途教育管理公司顧問吳宗翰悠悠地說：「淡江大學在全台排名二十五，世界排名二八○，同樣的條件在中國有一百間大學可以選。」

二月一日，中國教育部在台灣高中生剛考完學測時，宣布只要國文、英文或數學任一科成績達到均標（前五○％）以上，就能申請三三六所中國大學。這是中國自一○年開放台灣高中生以學測成績申請大學以來，第三度放寬標準，全台約有七成高中生符合這個條件。

「有那麼多機會和資源在眼前，為什麼不試試看呢？」三月上旬，剛收到學測成績單的白怡楓（化名），特別從桃園搭車北上參加補習班舉辦的座談會，就是為了貼近走向中國的門縫。中國國家主席習近平對台灣青年強力招手，不少台灣補習班也跟著兜售中國夢。

一年前，「一本通留學顧問」就上傳了一段宣傳影片：「若遇到知名且競爭人數多的科系，經由『一本通』推薦，基本上學校都會買單……，不過各個學校可以給的名額不多，所以是需要收費的。」負責人盧建宏聲稱長年穿梭兩岸，與各大學建立深厚的友誼和信任，可以優先推薦台生入校就讀。

今年赴中國留學潮為何退燒？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1700期〉